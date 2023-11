Welke rol wordt van Hezbollah verwacht in de Gaza-oorlog?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Hezbollah is van oudsher een belangrijke speler in het bredere Midden-Oostenconflict, vooral in de confrontaties met Israël. De houding van Hezbollah ten opzichte van het Israëlisch-Palestijnse conflict is welbekend, omdat Hezbollah altijd solidariteit heeft betuigd met de Palestijnse zaak. Specifieke acties of beslissingen van Hezbollah voorspellen is echter speculatief. Hezbollah kan vanuit Libanon een noordelijk front openen tegen Israël, maar dat zou een aanzienlijke escalatie zijn. Een dergelijk besluit hangt af van de bredere regionale dynamiek, waaronder de relatie van Hezbollah met Iran en Syrië, maar ook van binnenlandse overwegingen in Libanon. Libanon heeft zijn eigen complexe politieke en economische uitdagingen, en elke beslissing van Hezbollah om haar betrokkenheid bij een extern conflict te escaleren zou rekening moeten houden met de mogelijke binnenlandse repercussies, vooral voor de samenleving die haar heeft omarmd.

Hezbollah’s betrokkenheid bij de Gaza-oorlog

Sinds 8 oktober is de Libanees-Israëlische grens een brandhaard geworden voor militaire confrontaties tussen Hezbollah en het Israëlische bezettingsleger. Het gebied, dat zich uitstrekt over een afstand van 100-120 km van Naqoura aan de Middellandse Zee tot de betwiste Shebaa Farms en de bezette Golanhoogte, is het toneel geweest van hevige schermutselingen.

De operaties van Hezbollah waren gericht op 42 Israëlische militaire installaties, waaronder kazernes, radarstations en elektronische spionageposten. De groep beweert deze posities 150 keer te hebben geraakt met lasergeleide raketten. Aan de andere kant heeft Israël slachtoffers gemeld: 120 soldaten zijn gedood of gewond geraakt tijdens de confrontaties.

De intensiteit van het conflict heeft Israël ertoe aangezet om drie van zijn militaire divisies en zijn speciale elitetroepen in te zetten aan de grens. Deze strijdkrachten zijn expliciet belast met het tegenwerken van Hezbollah’s elite-eenheid al-Ridwan, die bekend staat om haar bekwaamheid in guerrillaoorlogvoering. De aanwezigheid van al-Ridwan baart Israël grote zorgen en heeft geleid tot de evacuatie van tienduizenden mensen uit nederzettingen langs de grens. Deze evacuatie betekent in feite dat grote delen van ooit bevolkte gebieden nu militair bezet zijn.

De houding en oorlogsmanoeuvres van Hezbollah hebben Israël gedwongen om zijn militaire focus op te splitsen. Nu het noordelijke front actief is, moet Israël waakzaam blijven voor mogelijke doorbraken door speciale troepen van Hezbollah. Deze escalatie markeert een belangrijke verschuiving in de dynamiek van de regio, waarbij beide partijen hun militaire capaciteiten en vastberadenheid tonen.

De voortdurende spanningen langs de Libanees-Israëlische grens zijn geëscaleerd tot ongekende hoogten. Meer dan 60.000 Israëlische kolonisten zijn geëvacueerd uit gebieden die grenzen aan de muur, een stap die de ernst van de waargenomen dreiging onderstreept. De evacuatie is niet unilateraal. Hezbollah aan Libanese zijde heeft ook duizenden van zijn bewoners naar veiliger locaties overgebracht. Deze wederzijdse evacuatie geeft aan dat er wordt geanticipeerd op een grootschalig conflict en beide lijken alle voorzorgsmaatregelen te nemen om het aantal burgerslachtoffers tot een minimum te beperken.

Interessant is dat er ondanks de vijandelijkheden een onuitgesproken regel van betrokkenheid lijkt te zijn. Tot nu toe hebben beide partijen zich voornamelijk gericht op militaire installaties, waarbij burgerslachtoffers tot een minimum worden beperkt. Deze terughoudendheid, vooral van de kant van een niet-statelijke actor als Hezbollah, is opmerkelijk. Het duidt op volwassenheid en strategisch denken om de internationale repercussies van burgerslachtoffers te vermijden.

Het gebruik van precisieraketten door Hezbollah, zelfs tegen schijnbaar onbeduidende doelen zoals communicatieapparatuur, is een duidelijke boodschap. Het gaat niet alleen om het vernietigen van het doelwit, maar ook om het demonstreren van haar capaciteiten. Het gebruik van zulke geavanceerde wapens tegen kleinere doelen impliceert een goede training en een aanzienlijke voorraad van deze raketten, wat duidt op de bereidheid om een langdurig conflict aan te gaan. Dit ‘machtsvertoon’ werkt afschrikwekkend en maakt Israël duidelijk wat de potentiële kosten zijn van een grootschalige invasie of aanval.

De situatie is een klassiek voorbeeld van het delicate machtsevenwicht in moderne oorlogvoering. Zelfs niet-statelijke actoren kunnen, met de juiste middelen en strategie, een staat van afschrikking opleggen aan gevestigde militaire machten. De komende dagen zullen bepalen hoe deze balans uitpakt en of de huidige spanningen escaleren tot een breder conflict.

De betrokkenheid van Hezbollah in het huidige conflict is strategisch en weloverwogen. De beweging heeft duidelijke grenzen gesteld aan haar betrokkenheid, wat Israël lijkt te erkennen, waarschijnlijk om te voorkomen dat er een tweede front in het noorden wordt geopend terwijl de Hezbollah al betrokken is bij Gaza. De dynamiek van het conflict in Gaza, vooral omdat Hamas en de Islamitische Jihad hun vuurkracht en paraatheid handhaven, vereist op dit moment geen interventie van Hezbollah vanuit het noorden.

De ambiguïteit van Israëls doelstellingen bij zijn grondinvasie maakt de situatie nog ingewikkelder. De aanvankelijke doelen van Israël zijn misschien niet expliciet geformuleerd, maar ze kunnen evolueren op basis van de realiteit op het terrein, vooral als de Israëlische bezettingstroepen aanzienlijke verliezen lijden.

