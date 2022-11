Il fallimento del rovesciamento del regime iraniano costringe a tornare all’accordo nucleare.

Subscribe to get access

L’Iran ha chiaramente il diritto di chiedere una garanzia agli Stati Uniti, che hanno abbandonato l’accordo nel 2018 e non vi hanno mai fatto ritorno. Ogni volta che ci sono state ulteriori sanzioni o attacchi di sabotaggio contro l’Iran, la reazione è stata quella di passare dal 20% al 60% di arricchimento dell’uranio. Inoltre, l’Iran ha migliorato le sue centrifughe dalla prima alla nona generazione. Ha scollegato le telecamere dell’Organizzazione internazionale per l’energia atomica nei siti nucleari per non far vedere all’Occidente le attività nucleari dell’Iran. Data questa reattività, quindi, è nell’interesse degli Stati Uniti non aspettare a lungo i risultati delle elezioni americane di midterm, perché Teheran non ha intenzione di aspettare all’infinito.

L’Iran ha conosciuto il governo degli Stati Uniti di repubblicani come Donald Trump per quattro difficili anni, durante i quali il Presidente americano ha imposto le più dure sanzioni economiche, commerciali, finanziarie e mediche. Tuttavia, il suo metodo brutale non è riuscito a soggiogare l’Iran nemmeno quando ha assassinato il Maggiore Generale Qassem Soleimani durante una missione ufficiale in Iraq. Inoltre, il Segretario di Stato Mike Pompeo ha dichiarato all’epoca che “l’Iran dovrebbe guardare agli Stati Uniti se vuole mangiare“. Le sanzioni statunitensi hanno causato grandi sofferenze all’Iran senza dare alcuna concessione a Trump, che ha lasciato l’incarico senza ricevere la telefonata che si aspettava da Teheran. Nessuno dei tentativi degli Stati Uniti di piegare la volontà dell’Iran ha aiutato Washington e Tel Aviv a raggiungere i loro obiettivi di sconfiggere l’Iran, cambiare il regime o distruggere, modificare o rallentare le sue capacità nucleari e di armamento.

Le pressioni non sono arrivate solo dagli Stati Uniti, ma anche da Israele. La Repubblica islamica ha affrontato momenti difficili causati da Benjamin Netanyahu durante il suo mandato di primo ministro. Netanyahu sta tornando al potere dopo aver trascorso dodici anni consecutivi come primo ministro, dove ha assassinato scienziati e sabotato diversi siti nucleari. Tuttavia, le azioni illegali di Israele hanno portato allo sviluppo del programma nucleare iraniano a un livello senza precedenti. Infatti, l’Iran ha anche ampliato lo sviluppo dei suoi droni dopo che Israele ha colpito il suo sito di stoccaggio a Kermanshah e ha risposto a Israele non solo nello Stretto di Hormuz, ma anche in Kurdistan, Iraq e Palestina.

Pertanto, il ritorno al potere del duo Trump-Netanyahu non cambierà l’equazione per Teheran, così come Biden non è riuscito a ritardare il programma nucleare dopo due anni di governo, rifiutandosi di rinnovare l’accordo nonostante le sue promesse. Pertanto, gli sviluppi USA-Israele non scoraggeranno certo lo spostamento dell’Iran verso l’Asia e lontano dall’Occidente.

All’Occidente, dopo tutti i precedenti tentativi falliti di cambiare il regime in Iran, non è rimasto altro che colpire la composizione sociale iraniana. I rivoltosi e gli elementi armati hanno approfittato del collasso e della morte improvvisa di Mahsa Amini alla stazione di polizia per scatenare disordini nel Sistan-Balochistan, al confine tra Iran e Pakistan e Afghanistan. Allo stesso modo, scontri armati sono stati registrati anche nella regione del Khuzestan al confine con Bassora – Iraq e nell’Iran occidentale al confine con il Kurdistan iracheno. John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha confermato che i curdi della regione del Kurdistan sono ben armati per affrontare le forze di sicurezza iraniane.

È giusto concludere che il coordinamento dei disordini è stato elevato, elaborato e armonioso. I Paesi che si preoccupano di colpire l’Iran dall’interno hanno sviluppato metodi sempre più aggressivi e accumulato esperienze grazie ai numerosi tentativi falliti in passato. Ma l’obiettivo di spodestare il regime rimane sfuggente. Realisticamente, i futuri sforzi per rovesciare la “Repubblica islamica dell’Iran” non si fermeranno. Pertanto, Teheran si sta preparando per il futuro introducendo riforme per proteggere ulteriormente la sua società diversificata.

L’Iran non si affida più all’Occidente, ma ha puntato all’autosufficienza in molti settori e ha adottato una “economia di resistenza”. Inoltre, sta costruendo una solida relazione con la Russia e la Cina. Fa parte dell’Organizzazione di Shanghai, che comprende la metà della popolazione del pianeta: Cina, Kazakistan, Russia, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, India, Pakistan e Iran. Inoltre, la Cina ha appoggiato l’adesione dell’Iran ai Paesi BRICS, che rappresentano il 40% della popolazione mondiale, perché il futuro non è più esclusivamente nelle mani di Stati Uniti ed Europa. Finché l’Iran continuerà a sfidare l’egemonia statunitense, gli Stati Uniti e i loro alleati cercheranno sempre di destabilizzare il Paese. Tuttavia, Teheran non è più vincolata da questa sfida e costretta a seguire questo percorso. Dopo la guerra tra Stati Uniti e Russia in Ucraina, Paesi come Cuba, Venezuela, Corea del Nord, Iran, Siria e molti altri in diversi continenti condividono la speranza che opporsi all’unilateralismo statunitense, una “scelta del popolo”, rappresenti un orientamento futuro praticabile.