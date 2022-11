L’échec des tentatives de renversement du régime en Iran force le retour de l’accord sur le nucléaire

Subscribe to get access

cacher à l’Occident les activités nucléaires de l’Iran. Compte tenu des réactions iraniennes, il est donc dans l’intérêt des États-Unis de ne pas attendre très longtemps après les résultats des élections de mi-mandat, car Téhéran n’a aucunement l’intention de s’éterniser.

L’Iran a subi la domination américaine par des républicains comme Donald Trump pendant quatre années difficiles, au cours desquelles le président américain a imposé les sanctions économiques, commerciales, financières et médicales les plus dures qui soient. Cependant, sa méthode brutale n’a pas réussi à subjuguer l’Iran, même après l’assassinat du major général Qassem Soleimani qui était en mission officielle en Irak. De plus, le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré à l’époque que « l’Iran devrait se tourner vers les États-Unis pour ne pas crever de faim ». Les sanctions américaines ont causé une grande douleur à l’Iran qui n’a cependant fait aucune concession à Trump, qui a quitté son poste sans recevoir le coup de fil qu’il attendait de Téhéran. Aucune des tentatives américaines de briser la volonté de Téhéran n’a permis à Washington et à Tel-Aviv d’atteindre leurs objectifs de vaincre l’Iran, de changer le régime ou de détruire, modifier ou ralentir ses capacités nucléaires et d’armement.

La pression n’est pas seulement venue des États-Unis mais aussi d’Israël. La République islamique a connu des moments difficiles causés par Benjamin Netanyahou pendant son mandat de premier ministre. Netanyahou revient maintenant au pouvoir après avoir passé douze années consécutives au poste de premier ministre, en donnant l’ordre d’assassiner des scientifiques et de saboter plusieurs sites nucléaires. Cependant, les actes illégaux d’Israël ont eu pour conséquence le développement du programme nucléaire iranien à un niveau sans précédent. L’Iran a également étendu la fabrication de ses drones à la suite de la frappe israélienne contre son lieu d’entreposage à Kermanshah puis a riposté à Israël non seulement dans le détroit d’Ormuz, mais aussi au Kurdistan, en Irak et en Palestine.

Par conséquent, tout retour au pouvoir du duo Trump-Netanyahou ne changera pas l’équation pour Téhéran, tout comme Biden n’a pas réussi à retarder le programme nucléaire après deux ans de règne en refusant de revenir à l’accord malgré ses promesses. Par conséquent, les rebondissements politiques américano-israéliens ne décourageront certainement pas l’Iran à se tourner vers l’Asie au détriment de l’Occident.

Après toutes ses tentatives ratées de parvenir à un changement de régime en Iran, il ne restait plus à l’Occident que de s’en prendre au tissu social iranien. Des émeutiers et des éléments armés ont profité de la chute et de la mort soudaine de Mahsa Amini dans un poste de police pour déclencher des émeutes au Sistan-Baloutchistan, à la frontière avec le Pakistan et l’Afghanistan. Des affrontements armés ont également été signalés dans la région du Khouzistan, à la frontière avec Bassora (Irak), et dans l’ouest de l’Iran, à la frontière avec le Kurdistan irakien. John Bolton, l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale, a confirmé que les Kurdes de la région du Kurdistan sont bien armés pour affronter les forces de sécurité iraniennes.

Il est raisonnable de conclure que la coordination des émeutes a été étroite, élaborée et harmonieuse. Les pays soucieux de frapper l’Iran de l’intérieur ont recours à des méthodes toujours plus agressives et ont accumulé une expérience à la suite des nombreuses tentatives infructueuses du passé. Mais l’objectif d’évincer le régime reste insaisissable. Il est clair que les tentatives de renversement de la « République islamique d’Iran » ne s’arrêteront pas. C’est pourquoi Téhéran se prépare à l’avenir en introduisant des réformes visant à protéger davantage sa société diversifiée.

L’Iran ne compte plus sur l’Occident et vise l’autosuffisance dans de nombreux secteurs en ayant adopté une « économie de résistance ». Il bâtit aussi une relation solide avec la Russie et la Chine. Il est membre de l’Organisation de Shanghai, qui regroupe la moitié de la population de la planète, et qui regroupe la Chine, le Kazakhstan, la Russie, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, l’Inde, le Pakistan et l’Iran. En outre, la Chine soutient l’adhésion de l’Iran comme pays membre des BRICS, qui représentent 40 % de la population mondiale. L’Iran sait que l’avenir ne repose plus exclusivement sur les États-Unis et l’Europe. Tant que l’Iran continuera de défier l’hégémonie américaine, les États-Unis et leurs alliés tenteront toujours de déstabiliser le pays. Cependant, Téhéran n’est plus limité par ce défi et contraint à suivre une seule voie. Après la guerre entre les États-Unis et la Russie en Ukraine, des pays comme Cuba, le Venezuela, la Corée du Nord, l’Iran, la Syrie et bien d’autres sur différents continents partagent l’espoir que l’opposition à l’unilatéralisme américain devienne le « choix du peuple » et une orientation future viable.