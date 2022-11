Subscribe to get access

Iran heeft duidelijk het recht om een garantie te vragen van de VS die de deal in 2018 hebben verlaten en er nooit naar zijn teruggekeerd. Telkens als er verdere sancties of sabotageaanvallen op Iran kwamen, was de reactie om van 20% naar 60% uraniumverrijking te gaan. Bovendien heeft Iran zijn centrifuges verbeterd van de eerste naar de negende generatie. Het heeft de camera’s van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie op de nucleaire locaties uitgeschakeld om het Westen blind te maken voor de nucleaire activiteiten van Iran. Gezien deze reactiviteit is het dus in het belang van de VS om niet lang te wachten na de uitslag van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, want Teheran is niet van plan om eindeloos te wachten.

Iran heeft gedurende vier moeilijke jaren het bewind van Republikeinen zoals Donald Trump gekend, waarbij de Amerikaanse president de zwaarste economische, handels-, financiële en medische sancties oplegde. Zijn brutale methode is er echter niet in geslaagd Iran te onderwerpen, zelfs niet toen hij generaal-majoor Qassem Soleimani vermoordde tijdens zijn officiële missie in Irak. Bovendien zei minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo destijds dat “Iran naar de VS moet kijken als het wil eten.” De Amerikaanse sancties hebben Iran veel pijn gedaan zonder dat het land concessies heeft gedaan aan Trump, die zijn ambt verliet zonder het telefoontje te krijgen dat hij van Teheran verwachtte. Geen van de pogingen van de VS om de wil van Iran te breken heeft Washington en Tel Aviv geholpen hun doelstellingen te bereiken om Iran te overmeesteren, het regime te veranderen of zijn nucleaire en bewapeningscapaciteiten te vernietigen, te wijzigen of te vertragen.

De druk kwam niet alleen van de VS maar ook van Israël. De Islamitische Republiek heeft moeilijke tijden doorgemaakt onder Benjamin Netanyahu tijdens zijn premierschap. Netanyahu komt nu weer aan de macht na twaalf jaar op rij premier te zijn geweest, waarin hij wetenschappers vermoordde en verschillende nucleaire sites liet saboteren. De illegale daden van Israël resulteerden echter in de ontwikkeling van het Iraanse nucleaire programma tot op een ongekend niveau. Iran breidde namelijk ook de ontwikkeling van zijn dronesuit nadat Israël zijn opslagplaats in Kermanshah had getroffen en sloeg terug naar Israël, niet alleen in de Straat van Hormuz maar ook in Koerdistan, Irak en Palestina.

Daarom zal een terugkeer van het duo Trump-Netanyahu aan de macht de verhoudingen voor Teheran niet veranderen, net zoals Biden er na twee jaar regeren niet in slaagde het nucleaire programma te vertragen en, ondanks zijn beloften, weigerde de deal opnieuw te bekrachtigen. De ontwikkelingen in de VS en Israël zullen de heroriëntering van Iran naar Azië en weg van het Westen dan ook zeker niet ontmoedigen.

Het enige wat het Westen nog restte – na al zijn eerdere mislukte pogingen om het regime in Iran te veranderen – was de Iraanse sociale samenleving te verstoren. Relschoppers en gewapende elementen profiteerden van de instorting en plotselinge dood van Mahsa Amini op een politiebureau om rellen te ontketenen in Sistan-Balochistan aan de Iraans-Pakistaans-Afghaanse grens. Ook in de regio Khuzestan aan de grens met Basra – Irak en in het westen van Iran aan de grens met Iraaks Koerdistan werden gewapende confrontaties geconstateerd. John Bolton, de voormalige nationale veiligheidsadviseur van de VS, bevestigde dat de Koerden in de regio Koerdistan goed bewapend zijn om de confrontatie met de Iraanse veiligheidstroepen aan te gaan.

De conclusie is gerechtvaardigd dat de coördinatie van de rellen hoog, uitgebreid en harmonieus was. De landen die Iran van binnenuit willen treffen, hebben steeds agressievere methoden uitgewerkt en ervaringen opgedaan door vele mislukte pogingen in het verleden. Maar het doel om het regime te ontzetten blijft onbereikbaar. Realistisch gezien zullen toekomstige pogingen om de “Islamitische Republiek Iran” omver te werpen niet stoppen. Daarom bereidt Teheran zich voor op de toekomst door hervormingen door te voeren om zijn diverse samenleving verder te beschermen.

Iran is niet langer afhankelijk van het Westen, maar streeft in veel sectoren naar zelfvoorziening en heeft een “weerstandseconomie” ontwikkeld. Ook bouwt het aan robuuste relaties met Rusland en China. Het maakt deel uit van de Shanghai Organisatie, die de helft van de wereldbevolking omvat, namelijk China, Kazachstan, Rusland, Kirgizië, Tadzjikistan, Oezbekistan, India, Pakistan en Iran. Bovendien steunde China het lidmaatschap van Iran met de BRICS, die veertig procent van de wereldbevolking vertegenwoordigen, omdat de toekomst niet langer uitsluitend bij de VS en Europa ligt. Zolang Iran de Amerikaanse hegemonie blijft uitdagen, zullen de VS en hun bondgenoten altijd proberen het land te destabiliseren. Teheran is echter niet langer door die uitdaging gebonden en aan dit pad vastgeklonken. Na de oorlog tussen de VS en Rusland in Oekraïne delen landen als Cuba, Venezuela, Noord-Korea, Iran, Syrië en vele andere op verschillende continenten de hoop dat het zich verzetten tegen het unilateralisme van de VS, een “keuze van het volk”, een levensvatbare toekomstige oriëntatie vormt.