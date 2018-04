Üç lider Ankara’da: Suriye savaşı bitti ancak ABD tehlikesi hala sürüyor

Türkiye’nin her kesimden oluşan, farklı sponsor ve ajandalara sahip militan grupları “Kuzey Suriye’den temizlemek” için zamana ihtiyacı var. Bunlar kendilerini destekleyenlerin sırtında tamamen bir yüke dönüşmüş durumda zira devam eden varlıklarının artık herhangi bir amacı bulunmuyor.

By Elijah J Magnier: @ejmalrai

Çeviren: Hüseyin Şahin

Suriye’deki savaş sona erdi ancak Amerikan güçlerinin tehlikeli varlığı hala sürüyor. Rejim değişikliği artık sürdürülebilir değil ve Suriye rejimi her zamankinden daha sağlam ve bugün sahadaki durumu değiştirebilecek güce sahip bir otorite bulunmuyor. El Kaide’yi bitirme ve IŞİD’den geriye kalanları temizleme ve Suriye ulusal uzlaşması girişimini başlatma zamanı.

Ankara’daki yetkili bir kaynağın ifadesine göre Rus, Türk ve İranlı liderler Türkiye’nin başkenti Ankara’da anlaşmaya vardı.

Başkan Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan ve Hasan Ruhani, Suriye ve Türkiye’nin ticari gelişimi ve enerji kaynaklarını olumsuz etkileyecek sonuçlardan kaçınmak için sürdürülebilir bir güvenliği sağlamanın önemi ve Suriye’nin toprak bütünlüğü üzerinde anlaştı.

Üçlü, en büyük tehlikenin Suriye’nin bölünmesine yol açacak şekilde Türkiye-Suriye sınırında bir Kürt devleti kurmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri’nden geldiği konusunda tam bir anlaşma içerisinde. Suriye ve Türkiye’nin kendilerine zarar verecek olan en büyük tehditle yakından ilgilendiği çok netti. Bu yüzden de Amerikan planını bozmak zorunluydu. Suriye’nin toprak bütünlüğü, temel amacı Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için çağrıda bulunmak olan bütün liderlerin ana hedefi olmak durumundadır.

Türkiye, Doğu Guta’da son yaşanan olaylara gözlerini kapattı, bunun da ötesinde liderler, mevcut Suriye rejimine yönelik tehditleri bertaraf etme ve önümüzdeki dönemde yapılacak başkanlık seçimlerinde tam bir işbirliğine yönelik ortak çalışma konusunda Rusya-Türkiye-İran olarak anlaştılar.

Ankara Yönetimi, Başkan Beşşar Esad’a karşı herhangi bir potansiyel tehdidin bertaraf edilmesi ve kendi güvenliği için devam eden savaşın sona erdirilmesi konusunda tam bir anlayış gösterdi. Suriye’de 7 yıl süren savaşta Kürtler güçlü bir orduya sahip olup Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından desteklendiğinde Türkiye’nin aşırılıklarını neredeyse yok ettiğini söyleyebiliriz.

Bu üç ülkenin her birinin Suriye’de farklı çıkarlara sahip olduğu ve farklı stratejileri güttüğünü, Suriye’deki savaşın nasıl sürmesi gerektiğine dair farklı düşüncelere sahip olduğunu söylemek şaşırtıcı değildir. Yine de Suriye’de bölünmenin önüne geçmek, ABD’nin Kürt devleti kurma yönündeki planlarını engellemek ve el-Kaide ile IŞİD’in tamamen yok edilmesi, özellikle de Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrolü altındaki bölgede bulunanların yok edilmesi konusunda anlaşmak üzere bir araya geldiler.

Suriye ordusu tarafından henüz özgürleştirilemeyen bölgelerin tamamı, büyük resim içerisinde artık ayrıntı haline geldi ve ülkenin bundan sonraki geleceğinde istikrarı etkileyebilecek bir unsur değil.

Suriye’de sahada ön planda olmanın keyfini süren bu üç ana oyuncu ve ülkeler, birlikte çalışma konusunda anlaştı. Anlaşmanın ortak noktası, akıntının tersine yüzen tek ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğu şeklindedir. Washington şu anda tamamen izole olmuş, sadece kendi ajandası için çalışan bir düşman haline gelmiştir ve Suriye’deki savaşın yönünü asla değiştiremez.

Ankara’daki önemli buluşma ve Doğu Guta meselesinin sona ermesi, Suriye ordusuna karşı kimyasal silahlarının varlığı, son hastanenin bombalanması ve son doktorun öldürülmesi yönündeki iddialara da bir son vermiş oldu.

Türkiye’nin her kesimden oluşan, farklı sponsor ve ajandalara sahip militan grupları “Kuzey Suriye’den temizlemek” için zamana ihtiyacı var. Bunlar kendilerini destekleyenlerin sırtında tamamen bir yüke dönüşmüş durumda zira devam eden varlıklarının artık herhangi bir amacı bulunmuyor.

İran’ın Suriye’de oldukça küçük bir özel kuvvetler birimi ve danışmanlar ekibi var ve özellikle Suriye ordusunun hakimiyetini sağladığı yerlerden yavaşça çekiliyor. Guta savaşı, başka müttefiklerin olmadığına dair en büyük kanıttır.

Rus-Türk ekonomik ve ticari ilişkisi belirgin şekilde ivme kazanarak 22 milyar dolara ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam bir zaman aralığı vermeden amaçlarının 100 milyar dolara ulaşmak olduğunu ifade etti. Ankara, Moskova ve Tahran’ı, Washington’la olan ilişkilerine alternatif olarak temel ticari ve siyasi müttefik seçti.

ABD, Ankara buluşmasına ilişkin son derece endişeli olmasına rağmen Başkan Trump’ın tek ilgilendiği şey, S. Arabistan paralarını nasıl hortumlayacağı. O, ABD ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunmasını isteyen Suudi Monarşisinin şantajlarına boyun eğerek ABD askerlerinin hayatını tehlikeye atıyor. Şimdi Trump, Suriye’deki ABD işgal güçlerini avuç dolusu dolarla takas etmek için Amerikan askerlerinin hayatını riske ediyor.

www.medyasafak.net: Üç lider Ankara’da: Suriye savaşı bitti ancak ABD tehlikesi hala sürüyor | Medya Şafak

http://medyasafak.net/haber/2545/uc-lider-ankara-da–suriye-savasi-bitti-ancak-abd-tehlikesi-hala-suruy

If you read this reporting and you like it, please don’t feel embarrassed to contribute and help fund it for as little as 1 Euro. Your contribution, however small will help ensure its continuity. Thank you.

Share this: Email

Tweet











Print

Pocket

Telegram