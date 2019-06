Les USA et l’Irak : des progrès malgré les écueils

Par Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Traduction : Daniel G.

Malgré l’échec de la politique étrangère des USA au Moyen-Orient depuis les quatre dernières décennies, l’administration américaine semble avoir réussi à ne pas s’être gagné l’animosité du gouvernement irakien. L’administration américaine a démontré son incapacité à adopter une politique claire et efficace au Moyen-Orient en s’engageant dans des guerres en Afghanistan et en Irak, en occupant une partie de la Syrie, en soutenant sans réserve Israël (au détriment de la paix avec les Palestiniens) et en déclarant unilatéralement une guerre économique contre l’Iran. Malgré tout cela, le premier ministre actuel Adel Abdel Mahdi aide les USA à établir de bonnes relations avec l’Irak dans le cadre de partenariats, malgré des difficultés régionales et intérieures considérables.

Le premier ministre irakien cherche à maintenir un équilibre entre les relations de son pays avec les USA et avec l’Iran respectivement, deux pays ennemis. Cet équilibre est difficile à gérer sur un territoire qui ne s’est pas encore entièrement remis des effets causés par des années de domination terroriste et par l’état de son infrastructure qui n’est pas encore entièrement redressée. Mais Abdel Mahdi a une tâche encore plus grande : gagner les cœurs et les esprits d’une population qui souffre énormément des effets de la « guerre contre le terrorisme ». Cependant, malgré toutes ces tâches difficiles, l’Irak est le modèle parfait que les USA devraient suivre et essayer de reproduire dans leurs relations avec d’autres parties « chaudes » du Moyen-Orient, ce qui leur permettrait de revenir en scène dans le rôle de partenaire et non plus d’ennemi.

L’administration américaine est sur le point d’exaucer la demande de l’Irak qui veut être exclu du régime de sanctions imposé à l’Iran par les USA. Le gouvernement d’Adel Abdel Mahdi a insisté pour obtenir une levée initiale des sanctions de 90 jours, qui lui permettrait d’acheter 28 millions de mètres cubes de gaz de l’Iran pour alimenter la région de Dyala-Bassora en électricité. Le gouvernement irakien aurait demandé une levée illimitée des sanctions pendant au moins deux ans, en l’absence de toute autre alternative pour répondre à la demande intérieure de base en électricité et éviter l’agitation locale. L’Irak avertit même les USA que sa demande d’approvisionnement en gaz de l’Iran va augmenter et qu’elle pourrait doubler dans les prochains mois, jusqu’à ce que la production gazière irakienne soit rétablie et que le pays devienne autosuffisant en énergie. Les USA encouragent le gouvernement irakien à chercher du soutien du côté de la Jordanie et de l’Arabie saoudite afin de réduire et peut-être même d’éliminer le rôle de l’Iran. Abdel Mahdi se réjouit de l’aide de ces pays voisins, mais l’Iran va rester l’un de ses principaux fournisseurs à court et à moyen termes. L’Irak a convenu avec l’Iran de ne pas payer ses approvisionnements d’énergie en dollars US. Le montant dû sera donc payé en dinars irakiens et en euros, la devise de l’Europe.

Le premier ministre irakien a réussi à convaincre les différents partis politiques irakiens – qui occupent un nombre important de sièges au Parlement – à abandonner ou, du moins, à reporter leur projet de loi appelant les forces US à quitter le pays, a affirmé une source proche du premier ministre.

Selon la source, « l’Irak a besoin d’armes américaines qui représentent une bonne partie de l’équipement de l’armée et des forces de sécurité irakiennes. De plus, les USA entraînent les militaires et les forces spéciales et fournissent des renseignements de sécurité et un soutien technique qui sont des conditions préalables à la poursuite de la lutte contre Daech au pays. Bien que le groupe terroriste ait perdu tout le territoire qu’il détenait, il est toujours actif dans le nord du pays. Par conséquent, l’aide apportée, peu importe d’où elle provient, est la bienvenue. »

Le premier ministre Adel Abdel Mahdi a rencontré à de nombreuses reprises des responsables américains et iraniens afin de faciliter les relations entre les deux pays et l’Irak. Le premier ministre a indiqué clairement que l’Irak ne deviendra pas une base opérationnelle des USA en cas d’attaque militaire contre l’Iran, qu’il ne participera pas à l’étranglement économique et aux sanctions des USA contre l’Iran, qu’il ne servira pas de plateforme pour attaquer les forces US ou envoyer des messages (comme la roquette lancée contre l’ambassade des USA à Bagdad), qu’il agira en fonction de ses propres intérêts et avantages et qu’il trouvera un équilibre avec ses voisins, y compris l’Arabie saoudite et l’Iran.

Il est certain que l’Iran a des alliés puissants parmi les nombreux partis politiques irakiens, y compris des partis kurdes, sunnites et chiites. Ces partis ont une voix influente au parlement et au cabinet. En outre, l’Iran a de l’influence parmi les groupes armés qui, en plus d’être aussi présents au parlement, sont des acteurs non étatiques très influents dans les rues irakiennes.

C’est aussi dans l’intérêt de l’Iran que l’Irak devienne prospère, fort et économiquement robuste, et qu’il assume un rôle important au Moyen-Orient. L’Iran est favorable à « de bons rapports » entre Irakiens et Saoudiens et à des relations convenables entre l’Irak et les USA, parce que Bagdad peut jouer un rôle « en coulisses » important au Moyen-Orient. Bagdad n’a d’autre choix que de s’adonner à l’art de l’impossible, car il doit gérer des relations « mouvementées » entre l’Iran d’un côté, et les USA et l’Arabie saoudite de l’autre. Tous ces acteurs mènent une guerre silencieuse depuis la révolution iranienne en 1979. L’Iran souhaite aussi que Bagdad arrive à éliminer Daech, qui constitue une menace réelle pour tous les pays de la région.

D’après des preneurs de décisions à Bagdad, Téhéran n’aura pas recours à ses alliés irakiens pour frapper des intérêts américains en Irak, sauf si l’Iran est confronté à un danger existentiel. Il serait étonnant que ce soit le cas, sauf si les USA font une déclaration de guerre générale. En fait, une guerre tous azimuts contre l’Iran n’est pas une option réaliste, parce que les alliés de l’Iran au Moyen-Orient sont forts et unis, et qu’ils ont démontré qu’ils peuvent former un front unifié contre leurs ennemis quand l’heure sonnera.

Dans les faits, c’est grâce à l’incapacité des USA à gérer sa politique étrangère et ses relations avec les pays du Moyen-Orient que l’Iran est parvenu à soutenir et à armer ses partenaires au Yémen, en Palestine, en Syrie et au Liban. L’Europe n’a pas réussi à réparer ou à supplanter la maladresse des USA et ne se propose pas comme partenaire potentiel des pays du Moyen-Orient lorsqu’ils remettent en cause l’hégémonie des USA.

L’Irak peut être cité comme un excellent exemple de gestion de l’impossible au Moyen-Orient, car il s’en tire très bien jusqu’à maintenant. Précédemment, l’Irak a d’abord eu un premier ministre pro-USA, Ayad Allawi, mais le pays en a souffert. Il a été remplacé par un premier ministre pro-iranien, Ibrahim al-Jaafari, mais le résultat n’était guère mieux. C’est le premier ministre pro-USA al-Maliki qui a alors pris le pouvoir, en étant soutenu à la fois par l’Iran et par les USA dans sa lutte contre Daech (même si les USA ont tardé à répondre à son appel à l’aide en 2014, contrairement à l’Iran, lorsque Daech était sur le point de contrôler Bagdad). Quand Abadi s’est rangé du côté des USA contre l’Iran, il a perdu sa crédibilité, ce qui a mis fin à sa carrière. Aujourd’hui, le premier ministre bénéficie du soutien iranien, tout en maintenant une relation équilibrée avec les USA, conformément aux intérêts irakiens. Mahdi s’est donné comme priorité la reconstruction du pays.

Abdel Mahdi marche dans un champ de mines sur le plan intérieur et dans ses efforts visant à maintenir un équilibre dans sa politique étrangère. Il est conscient qu’il doit composer avec des acteurs non étatiques puissants et qu’il doit encore se faire craindre par Daech et les USA au cas où la situation tournerait de nouveau au pire en Irak. Il connaît ses priorités et sait que tout affrontement entre les USA et l’Iran sera dévastateur aussi pour l’Irak. Abdel Mahdi a réussi jusqu’ici à expliquer à l’Arabie saoudite, à l’Iran et aux USA qu’ils peuvent considérer l’Irak comme « un pays avec qui on peut faire affaire », tout enexerçant une certaine influence suffisamment grande pour préserver l’intégrité et l’unité du pays et empêcher toute guerre sur son territoire.

L’Irak semble être arrivé à ce qui était perçu comme un équilibre impossible à atteindre pour tout pays du Moyen-Orient. C’est le seul État à jouer ce rôle d’équilibriste. Tant que les USA soutiendront l’Irak dans ce rôle et éviteront de faire pression sur Bagdad, ce qui semble être le cas pour l’instant, l’Irak pourrait devenir un joueur clé dans la région.

