AutoLibanon- og Irak-demonstrasjoner: USA, Israel og Saudi-Arabia er lei av Iran 3/4 Draft

Av Elijah J. Magnier, Beirut: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Demonstranter i Libanon tok til gatene for første gang siden libanesisk uavhengighet i 1945 for å protestere mot korrupsjonen bedrevet av alle politiske ledere som nå er ved makten. De var imidlertid ikke alene: mange av de over halvannen million syriske flyktningene og syv hundre tusen palestinske flyktningene i landet var også til stede. Mange av disse var på gata til støtte for det libanesiske opprøret. Alle krevde reformer, og uttrykte sinne over korrupsjon hos libanesiske politikere, dårlige offentlige tjenester og dårlig forvaltning av økonomiske ressurser.

Avgangen til statsminister Saad Hariri vil utsette, kanskje på ubestemt tid, gjennomføringen av de tretten reformpunktene som ble foreslått av statsministeren. Dette kan føre til et nytt opprør hvis et maktvakuum påføres landet. Hvordan kan et stabilt Libanon fremdeles være viktig for de samme landene som er villige til å forfølge Hizbollah og vil svekke bevegelsen innenfra?

Mange demonstranter sør i Libanon beskyldte Hizbollahs sjia-allierte, lederen for Amal-bevegelsen og mangeårige parlament-speaker Nabih Berri, sammen med familiemedlemmer, for å ha samlet hundrevis av millioner av dollar fra ulovlige avtaler og innføring av tvungne partnerskap i betydelige lokale prosjekter sør i Libanon. Et lite antall demonstranter beskyldte Hizbollah for å ha lukket øynene for Amal-allierte.

Hizbollah har sine mistanker, ifølge velinformerte kilder: “det er ingen tvil om at korrupsjon og klager rammer hele det libanesiske samfunnet, inkludert ungdommen. Men etter å ha stilt krav som det er umulig å oppfylle, ble fornærmelser rettet mot de fleste politiske ledere, og kaos var målet for demonstranter i disse dagene. “

“Når folk går ut på gatene for en veldig rettferdig sak og en rekke krav, er det «oppassere» som fokuserer på demonstrasjonenes levetid og effektivitet for å gripe inn i et passende øyeblikk. Dermed ser Hezbollah nøye på motivene til de som finansierer og drar nytte av det generelle kaoset i landet ”, sa kilden.

Selv sentralbanksjefen, Riad Salame, beskyldte i et intervju med New York Times Hizbollah indirekte for å ha planlagt å fjerne ham fordi han “overholder amerikanske sanksjoner”. Dermed uttrykker en innenlandsk sentralbanksjef åpenlyst lojalitet overfor et fremmed land (USA), som innfører harde sanksjoner mot sine landsmenn som tilbyr gaver til Hizbollah, en gruppe med parlamentsmedlemmer og statsråder i regjeringen. Bare i Libanon kan noe slikt foregå!

Det er liten tvil om at korrupsjonen i det libanesiske systemet: et land der hver eneste leder har blitt en rik entreprenør underveis, og helt sikkert, mot slutten av sin politiske karriere. Det er ansatte i det offentlige som fikk autorisasjon til å sette inn hundretusenvis av dollar daglig på bankkontiene deres. Dyre gaver og penger under bordet (eller til og med over bordet!) er en del av den lokale kulturen og utvekslingen av tjenester i landet, og fungerer i henhold til forskjellige skalaer.

Hizbollahs leder Sayyed Nasrallah bestemte seg for et år siden for å bekjempe innenlandsk korrupsjon. Kampen hans har ikke vært vellykket fordi han trenger støtte fra lovgivende og utøvende beslutningstakere. Disse aktørene er selvfølgelig uvillige til å imøtekomme ham (til og med hans nærmeste allierte) fordi de alle har skjeletter i skapene sine.

Hizbollah rår over en mektig militær kraft, men dette er en kraft som absolutt er uegnet til å innføre de nødvendige innenlandske endringene i det korrupte politiske systemet i dette landet. Hizbollah står overfor USAs relativt ineffektive, men vedvarende sanksjoner mot lederne. Men sanksjoner mot rike medlemmer av shia-samfunnet (og dets allierte) har effekt. Disse økonomiske angrepene legger en moralsk forpliktelse på Hizbollahs leder Sayyed Nasrallah- som har advart om at han ikke ville være inaktiv lenge.

Som gruppe lider ikke Hizbollah direkte fra USAs sanksjoner. De mottar sin økonomiske støtte månedlig fra Iran, i kontanter eller gjennom iransk olje og andre varer som selges på markedet. Bevegelsen har sin egen bank, al-Qard al-Hasan, og har ingen virksomhet utenfor Libanon. Hizbollahs titusenvis av militante får lønningene sine – selv om lønn noen ganger kan bli forsinket, betales de fullt ut når kontantene er tilgjengelige – og drar nytte av enestående gratis medisinsk helsevern og et skattefritt privat pensjonssystem. Det er dette som gjør gruppen så attraktiv for ungdommene og spesielt for sjia-nyutdannede fra universitetene, og strømmer til for å tilby sine tjenester for å være en del av gruppen. Sayyed Nasrallah utarbeider politikk for gruppen og blir observert av israelere – mer enn libanesere – og politikere utenfor sjia-samfunnet. Hizbollah-sympatisører er faktisk mer radikale enn Hizbollah-militante når de avviser kritikk mot gruppen eller dens leder. Disse representerer ryggraden i Hizbollah, og gruppen skylder dem kontinuitet.

Hizbollah er ikke i stand til å gjøre sine allierte ansvarlige: Den foretrukne taktikken er å støtte og stå ved dem. Dette er nødvendig for å unngå sammenstøt mellom sjiaer og andre, fordi faren for et land som står overfor kaos nå sprer seg blant alle Hizbollahs allierte.

