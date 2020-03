La politica irachena in una tempesta, verso l’instabilità e il caos

Di Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Tradotto da: Elijah J. Magnier

Dopo la nomina di Adnan al-Zarfi (Zurufi o Zurfi) come nuovo primo ministro da parte del presidente iracheno Barham Saleh, l’Iraq è entrato in una fase critica. Il blocco sciita è diviso. I trenta giorni concessi ad al-Zarfi per nominare il suo gabinetto porteranno o a un no-quorum del parlamento che respinge il suo nuovo gabinetto, o a un futuro sanguinoso che potrebbe portare a disordini e persino alla divisione dell’Iraq se il gabinetto di al-Zarfi sarà accettato. Perché il presidente Saleh ha nominato al-Zarfi?

Nel 2018 il presidente Mohamad Halbousi ha proposto Barham Saleh come presidente. La proposta è stata adottata da “Al-Fateh”, la più grande coalizione sciita, con l’accordo dei sunniti. Il leader curdo Masoud Barzani e l’inviato presidenziale Statunitense Brett McGurk erano contrari alla nomina di Saleh. È stato il generale maggiore dell’IRGC iraniano Qassem Soleimani a promuovere Barham Saleh purché diventasse presidente. Saleh, al momento della sua nomina, promise a Soleimani di essere “migliore di Mam Jalal” (zio Jalal al- Talibani, uno dei più stretti alleati dell’Iran). Una volta eletto Saleh, gli fu chiesto dalla coalizione “Al-Fateh” di nominare Adel Abdel Mahdi come primo ministro, e lui accettò. Un anno dopo, Gran Ayatollah Sistani chiese a Abdel Mahdi di dimettersi in risposta alle manifestazioni che chiedevano riforme, una ricostruzione delle infrastrutture necessarie e migliori opportunità di lavoro.

Soleimani ha incontrato i leader sciiti che accettarono – con l’eccezione di Hadi al-Ameri, che voleva essere il primo ministro dell’Iraq – di nominare Qusay al-Suheil. Al-Fateh ha trasmesso il nome al presidente Barham Salih che si è rifiutato di nominare al-Suheil e si è recato ad Erbil per alcuni giorni, tempo sufficiente per i domostranti per respingere la nomina di Suheil. È stato Sayyed Moqtada al Sadr che ha rifiutato la nomina di al Suheil e ha contattato il presidente Saleh per informarlo che lui rappresentava (Moqtada) la più grande coalizione, chiamata “Sairoon” e non “al-Fateh”. Saleh, che temeva la reazione di Moqtada, ha inviato una lettera al Parlamento e alla Corte costituzionale chiedendo a loro di definire la “coalizione più grande”. Nessuno è riuscito a rispondere chiaramente alla richiesta del presidente Salih.

La definizione della costituzione irachena della “più grande coalizione” è sempre stata elastica e soggetta a interpretazioni ambigue. Il presidente Barham Saleh ha maliziosamente gettato questo pomo della discordia tra il parlamento e la corte costituzionale. È stato Nuri al-Maliki che nel 2010 a introdurre una nuova definizione di “grande coalizione” per battere Ayad Allawi, che era riuscito a raccogliere 91 deputati ed era idoneo a formare un governo. Al-Maliki ha formato un’ampia coalizione dopo che i parlamentari hanno prestato giuramento e stabilito che era a capo della più grande coalizione, come definito dalle alleanze finali formatesi dopo le elezioni parlamentari, piuttosto che dai risultati dei sondaggi.

Il presidente Salih ha detto a Soleimani che la coalizione sciita era divisa e che non era in grado di decidere. Allo stesso tempo, Salih ha accolto gli americani che hanno visto che i candidati di Soleimani non riuscivano a ottenere l’approvazione consensuale. Gli alleati sciiti iraniani stavano effettivamente contribuendo al fallimento degli sforzi di Soleimani per raggiungere un accordo tra gli sciiti su un candidato premier.

Inoltrando le sue dimissioni il 29 novembre 2019 al presidente Salih, Adil Abdel Mahdi ha chiarito che non desiderava più tornare al potere. Il 1° febbraio Salih ha nominato Mohamad Allawi su richiesta di Moqtada al-Sadr. A Moqtada è stato affidato il ruolo di Leader nella scelta di un candidato in seguito all’assassinio statunitense di Soleimani all’aeroporto di Baghdad. Questa leadership è stata concordata a Teheran dal generale Iraniano Ismail Qaaani, che credeva che Moqtada dovesse guidare tutti i gruppi perché era il principale istigatore delle proteste. Anche se la gente in strada non accoglieva più Moqtada, egli rimaneva l’unico in grado di sgomberare la strada e di permettere la formazione di un nuovo governo. La priorità dell’Iran era che il Parlamento e il governo si concentrassero sul ritiro di tutte le forze straniere, guidate dagli Stati Uniti.

Mohammad Allawi non riuscì a raggiungere il quorum parlamentare perché si comportò con condiscendenza verso alcuni sciiti, sunniti e curdi. Allawi credeva che il sostegno di Moqtada fosse sufficiente e che tutti gli altri gruppi ed etnie avrebbero dovuto accettare la sua scelta dei ministri. Allawi ha presentato le sue dimissioni a Salih il 2 marzo.

Secondo l’articolo 73/3 della Costituzione irachena, l’unica autorità per la nomina di un primo ministro spetta al presidente, che ha 15 giorni di tempo per selezionare un candidato. Tuttavia, il presidente Salih ha dato agli sciiti 15 giorni di tempo per scegliere un candidato. È stata formata una coalizione di sette membri in rappresentanza di tutti i gruppi sciiti, che hanno presentato 17 candidati. Sono stati offerti tre nomi: Naim al-Suheil, Mohamad al-Soudani e Adnan al-Zarfi. Naim al-Suheil ha ricevuto il maggior numero di voti, ma è stato respinto da Faleh al-Fayad.

Sebbene al-Zarfi sia un membro del partito al-Nasr guidato dall’ex premier Haidar Abadi (al-Nasr è stata costituita nel 2018), Nuri al-Maliki ha spinto molto per al-Zarfi (anch’esso membro del partito al-Da’wa) e lo ha mandato a Beirut per convincere i libanesi “dell’asse della resistenza” a benedire la sua nomina. L’Iran era contrario alla designazione di un cittadino statunitense (al-Zarfi è in possesso di un passaporto statunitense). Di fronte al rifiuto dell’Iran, Al-Maliki è riuscito a persuadere Moqtada al-Sadr a nominare al-Zarfi. Al-Maliki ci è riuscito a convincere Moqtada anche se è stato al-Zarfi a combattere contro Jaish al-Mahdi – con il sostegno degli Stati Uniti – a Najaf nel 2004, ha perseguitato Moqtada in città e lo ha espulso a Baghdad. Moqtada al-Sadr – che di recente ha rifiutato qualsiasi primo ministro con doppia nazionalità – ha apposto la sua firma sul documento concordato offerto a Salih insieme a Nuri al-Maliki, Haidar Abadi e Sayyed Ammar al-Hakim come da recente dichiarato “coalizione più grande”.

È stata un’occasione d’oro per Salih, con l’assenza di Soleimani, per compiacere gli americani, i curdi, i sunniti e un nutrito gruppo di sciiti. Salih ha usato la sua autorità costituzionale per nominare al-Zarfi primo ministro. Sarà un duro colpo per l’Iran se al-Zarfi riuscirà a formare il suo governo e a presentarlo al parlamento. Con il sostegno di una così vasta coalizione di parlamentari sciiti-sunni-curdi, raggiungerà senza dubbio il quorum necessario.

Uno dei motivi principali per cui Moqtada al-Sadr ha sostenuto al-Zarif (a parte la promessa di al-Zarif di soddisfare le richieste di Moqtada nel nuovo governo) è la nascita di un nuovo gruppo chiamato “Osbat al-Thaereen” (la banda dei rivoluzionari). Questo gruppo ha rivendicato per ben due volte la responsabilità del bombardamento della base militare di al-Taji, dove gli Stati Uniti e gli altri membri della coalizione hanno una presenza permanente. Sayyed Moqtada rifiuta qualsiasi attacco alle forze statunitensi e preferisce adottare i canali diplomatici (attraverso il Parlamento). Molti gruppi iracheni vicini all’Iran hanno giurato di raggiungere il ritiro delle forze statunitensi con la forza armata, soprattutto a causa del rifiuto del Pentagono di negoziare un ritiro rapido e completo delle truppe. Gli Stati Uniti sono disposti solo a trasferire le truppe da una base ad un’altra. Inoltre, gli Stati Uniti stanno rafforzando la loro presenza in basi cruciali in Iraq (K1, Ayn al-Assad e Erbil) e stanno per portare il sistema missilistico di intercettazione Patriot nelle loro basi in Iraq, senza il consenso del governo iracheno.

Se al-Zarfi riuscirà ad ottenere l’approvazione del Parlamento, potrebbe cercare di evitare qualsiasi negoziato di ritiro con gli Stati Uniti; dissolverà anche Hashd al-Shaabi e cercherà di disarmare i gruppi iracheni vicini all’Iran. Ma al-Zarfi non è nella posizione di chiedere una modifica della decisione del parlamento relativa al ritiro degli Stati Uniti. La questione riguarderà il parlamento appena eletto. Tuttavia, come ogni nuovo primo ministro, ci si aspetta che al-Zarfi raccolga un gran numero di parlamentari nelle prossime elezioni parlamentari, abbastanza per cercare la presenza prolungata delle forze statunitensi in Iraq.

Questo scenario è applicabile solo se al-Zarfi riuscirà a raggiungere il parlamento in 30 giorni con un nuovo gabinetto e a mantenere i suoi alleati, in particolare gli sciiti. L’Iran farà tutto il possibile per rendere le cose difficili ad al-Zarfi. L’ex governatore di Najaf è stato accusato di aver bruciato i due consolati iraniani a Karbala e Najaf l’anno scorso e ci si aspetta che segua la strada del suo leader della coalizione al-Nasr (ex premier Abadi) nel rispetto delle sanzioni statunitensi contro l’Iran. Sarebbe devastante per l’economia iraniana, che già soffre per le più dure sanzioni statunitensi di sempre.

La nomina di Al-Zarfi come primo ministro è un colpo duro per l’Iran e per coloro che sostengono i suoi obiettivi e la sua ideologia in Iraq. Il coronavirus non terrà l’Iran lontano dal teatro iracheno; l’Iran non permetterà che l’Iraq cada sotto il controllo degli Stati Uniti. Se al-Zarfi prenderà il potere, la stabilità dell’Iraq sarà scossa, e la partizione dell’Iraq sarà di nuovo sul tavolo. Si può prevedere un’era di instabilità in Mesopotamia sotto un primo ministro iracheno considerato un alleato degli Stati Uniti, in particolare dopo l’assassinio di Qassem Soleimani.

