Libanon: speel geen spelletjes met de “As van het Verzet”

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Antoine Hayek, de voormalige gevangenisbewaarder van het detentiecentrum en concentratiekamp Khiyam, dat de Israëli’s in Libanon hadden gebouwd, werd, met twee kogels in zijn hoofd, dood aangetroffen in zijn winkel in Miyu-Miyeh, ten oosten van Sidon in Zuid-Libanon. Er was geen enkele aanwijzing over wie er achter de moord zat. Zijn dood kwam kort nadat de Libanese autoriteiten besloten de voorzitter van de militaire rechtbank onder druk te zetten om de met Israël collaborarende Amer al-Fakhoury vrij te laten. Al-Fahkoury werd overgedragen aan de Amerikaanse ambassade, die hem het land uitsmokkelde. De impliciete boodschap was duidelijk: als de Libanese autoriteiten op deze manier willen omgaan met voormalige Israëlische collaborateurs, zullen andere Israëlische collaborateurs de prijs betalen. Er zijn voldoende doelwitten die kwetsbaar zijn. Wie kan er achter deze moord zitten?



Antoine Hayek (58 jaar) is ten oosten van Sidon geboren en is op 20-jarige leeftijd bij de Libanese politie gegaan. Hij ging met pensioen met de rang van chef-adjudant en opende een kleine kruidenierswinkel in dezefde buurt. Tijdens de Israëlische bezetting van Libanon in 1982 volgde hij Amer al-Fakhoury en werkte hij onder zijn commando in het detentiekamp Kiyam. Hayek werd beschuldigd van het gooien van een bom in een cel tijdens de opstand van de gevangenen op 25 november 1989, waarbij twee leden van het verzet, Bilal al-Samman en Ibrahim Abou al-Iz, omkwamen. Hayek kreeg ook de bijnaam “Voltage 66” voor zijn hobby: het martelen van gevangenen met elektriciteit verbonden met gevoelige plekken van het lichaam. De pro-Israëlische officier had de reputatie dat hij het Rode Kruis en humanitaire ngo’s verhinderde om gevangenen te bezoeken – die nooit een proces hebben gehad en allemaal in hechtenis zaten omdat ze zich tegen de Israëlische bezetting van Libanon verzetten. In 2001, een jaar na de Israëlische terugtrekking uit Libanon, gaf Hayek zich over aan de Libanese autoriteiten. Hij werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf.

In 2006 ondertekenden Hezbollah en de Vrije Patriottische Beweging een memorandum van overeenstemming waarin beide partijen overeenkwamen (artikel 6) om de terugkeer van Libanese collaborateurs met Israël te vergemakkelijken. Waarom werd Hayek, een christelijke medewerker van Israël, dan vermoord?

De vrijlating van Amer Fakhoury was een ernstige schending van het memorandum van overeenstemming van 2006. Als degenen die de christenen willen beschermen die met Israël hebben samengewerkt de overeenkomst hadden gerespecteerd, zouden ze de bevelhebber van de strijdkrachten Joseph Aoun niet hebben aangezet tot de vrijlating van Fakhoury. Aoun deed alles wat in zijn macht lag om het hoofd van de militaire rechtbank, generaal Hussein al-Abdallah, in het nauw te drijven en de vrijlating van Fakhoury te verkrijgen. Abdallah is ook schuldig aan het bezwijken voor de druk. Hij had kunnen aftreden, maar in plaats daarvan gaf hij toe aan de wensen van het hoofd van het leger en beval hij Fakhoury vrij te laten. Generaal Abdallah wil zich in het buitenland terugtrekken. Hij was dus kwetsbaar voor dwang van de Amerikaanse ambassade, die hem dreigde toe te voegen aan de Amerikaanse lijst van terroristen.

Generaal Abdallah, een sjiiet, his ingegaan op de wens van zijn bevelhebber, ook al geniet de militaire rechtbank immuniteit. Abdallah is aangesteld door de parlementsvoorzitter Nabih Berri, die in staat is hem te beschermen.

Het Libanese leger is bang om Amerikaanse militaire hulp te verliezen. Maar als we de Amerikaanse steun bekijken, kunnen we ons afvragen waarom het Libanese leger een M4 karabijn (kort en licht NAVO-geweer) moet gebruiken en niet het gebruikelijke M16 geweer, vergelijkbaar met de Ak-47 Kalashnikov, waar de Libanese pakhuizen vol mee liggen. Het Libanese leger bemant binnenlandse controleposten en heeft geen behoefte aan een verscheidenheid aan lichte wapens. Bovendien, toen de VS een dozijn Hellfire-raketten aanbood om het Libanese leger te helpen bij de strijd tegen Al-Qaida, legde de Amerikaanse militaire attaché de regel op dat geen enkele raket mocht worden afgevuurd zonder dat zijn diensten er voorof over waren ingelicht. De Amerikaanse militaire officier weigerde een verzoek om Abu Malik al-Tal, de Al-Qaeda Emir in Arsal, aan te vallen en te elimineren omdat hij tegen Hezbollah vocht. De Amerikaanse hulp lijkt meer gericht op de vernietiging van de Libanese soevereiniteit dan op de nederlaag van de takfiri jihadisten.

Het is niet mogelijk om een resistente samenleving op te bouwen in Libanon als veel politici pro-Amerikaans zijn en zich onderwerpen aan de wil en de dominantie van de VS. Het is onaanvaardbaar dat een Libanese ambtenaar heeft toegestaan dat de Amerikaanse ambassade het Libanese gerechtelijk bevel schendt door Amer al-Fakhoury illegaal het land uit te smokkelen.

De militaire steun van de VS aan het Libanese leger wordt gratis geleverd, maar is veel te duur. De militaire opleiding die de VS biedt aan Libanese officieren is een prestigecursus die bedoeld is om officieren te rekruteren en hen financiële voordelen te bieden; het is geen opleiding die ze kunnen gebruiken om het land te verdedigen. In ieder geval mag Libanon niet tegen Israël vechten en mag zijn leger geen wapens ontvangen die de regels van het spel zouden kunnen veranderen en een gevaar vormen voor de voortdurende Israëlische schendingen van het Libanese grondgebied over land, door de lucht en over zee.

Wat hebben de VS gedaan om Libanon te steunen, zodat zijn politici zich aan zijn eisen zouden houden? Hebben de VS tijdens de Libanese economische crisis financiële hulp geboden? Of enige hulp in de strijd tegen het Coronavirus? Het enige wat de VS doet is de Libanezen meer sancties opleggen en dreigen met het toevoegen van meer Libanezen aan hun lijst van terroristen. Wat de “As van het Verzet” betreft, staan al haar belangrijke leden op de Amerikaanse lijst, en deze Amerikaanse regering zal zeker niet uittreden voordat ze nog veel meer Libanezen aan de lijst heeft toegevoegd, waaronder veel mensen die geen banden hebben met Hezbollah. Waarom zou Joseph Aoun, commandant van het leger, in dit verband dan reageren op de grillen en fantasieën van de VS?

Veel Libanezen hebben geen gevoel van loyaliteit tegenover het land, en buitenlandse mogendheden hebben veel Libanese politici in hun macht. Hezbollah heeft wellicht een ernstige fout gemaakt door geen gebruik te maken van zijn overwinningen op Israël, ISIS en Al-Qaida in Syrië en Irak. Deze overwinningen hadden als hefboom kunnen dienen voor serieuze politieke veranderingen, waardoor de pro-Amerikaanse spelers in Libanon werden gemarginaliseerd.

In Libanon ziet de “As van het Verzet” zijn politieke vijanden niet langer als tegenstanders, maar als vijanden. De Libanese grondwet moet worden herschreven, zodat elke gemeenschap wordt vertegenwoordigd in overeenstemming met haar werkelijke omvang. Anders zal het onmogelijk zijn om een samenleving van verzet vorm te geven en zullen de VS de macht over veel Libanezen blijven uitoefenen.

Vertaald door Francis J.

Dit artikel is door vrijwilligers gratis in diverse talen vertaald zodat de lezers de inhoud zouden kunnen waarderen. Het artikel mag niet worden afgedekt door een betaalmuur. Ik wil mijn volgers en lezers bedanken voor het vertrouwen en de steun. Als je het apprecieert, voel je dan niet verveeld om desnnods met slechts 1 euro bij dragen en de site te helpen financieren. Je contributie, hoe klein ook, zal bijdragen aan de continuïteit ervan. Dank je wel.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...