Israel e Hezbollah: confirmação de uma Política de dissuasão

Por Elijah J. Magnier : @ejmalrai

Traduzido por: Alan Regis Dantas

A liderança israelense não se cansa de tentar mudar as Regras de Engajamento (ROE) com o Hezbollah desde sua derrota na guerra de 2006, na esperança de eliminar a organização que subiu ao nível de Estado em capacidades militares (e habilidades médicas, como mostrou em seus preparativos para enfrentar o emergente vírus COVID-19). Israel tentou atingir alvos dentro da Síria para impedir a entrada de comboios no Líbano carregados com armas avançadas. No entanto, Israel, depois de seguir uma política de não-provocação com o Hezbollah por muitos anos, decidiu improvisar e tentar um ataque sorrateiro a Beirute com drones, na esperança de introduzir um novo ROE e atingir os alvos do Hezbollah. O Grupo, entretanto, devolveu o intento israelense, criando outro equilíbrio de dissuasão, embaraçando e ridicularizando Israel e seu exército. Mas isso, ao que parece, não impediu Israel, que buscava métodos para quebrar as Regras de Engajamento existentes. A quebra veio na fronteira norte. A tensão trouxe uma escalada em grande escala entre Israel e o Hezbollah?



Desde o início da guerra síria em 2011 e a participação do Hezbollah nesta guerra em toda a geografia síria desde 2013, Israel não atingiu nenhum alvo do Hezbollah causando baixas em suas fileiras, com duas exceções. A primeira foi em 2015, quando atingiu dois carros que circulavam na Quneitra – a área ocupada de Golan – matando um oficial da Guarda Revolucionária Iraniana e a pessoa responsável pela proteção dos VIPs no “Hezbollah”, Jihad Imad Mughniyeh, e seus companheiros. O Hezbollah respondeu atacando um comboio israelense na área de Shebaa Farms, matando um capitão e sargento israelense e ferindo outros 7. Tel Aviv aceitou o “olho por olho” e se absteve de responder novamente.



No mesmo ano, Israel assassinou Samir al-Quntarin na capital síria, Damasco. Al-Quntar era responsável pela organização e recrutamento entre o Druse de Suweida e o Golan ocupado. Depois desses dois incidentes, sempre que Israel queria atingir um caminhão com destino ao Líbano, bombardeava a estrada em frente ao caminhão para forçá-lo a parar e dar tempo para os passageiros evacuarem para uma distância segura antes de atingir a carga. Isso introduziu uma ROE aceitável entre Israel e o Hezbollah, pois não houve vítimas, mas apenas equipamentos perdidos que acabaram sendo substituídos.

De fato, após seu retorno de uma visita a Washington, o Ministro da Defesa israelense Naftali Bennett admitiu que “Israel atinge um caminhão do Hezbollah carregado de armas e deixa cinco caminhões sem interceptá-los”. Isto indica que Israel está ciente de que não conseguiu reduzir as capacidades do Hezbollah e impedir o fornecimento de armas avançadas e mísseis de precisão. Israel deseja eliminar permanentemente o Hezbollah e ainda está trabalhando duro para isso, mas sem encontrar uma maneira de quebrar a “equação de dissuasão” que lhe foi imposta pelo Secretário-Geral Hassan Nasrallah, e sem desencadear um conflito mais amplo para o qual Israel não está preparado.

A última tentativa foi em outubro do ano passado, quando Israel enviou drones suicidas para o subúrbio de Beirute, no sul do país. Um dos drones explodiu e outro falhou e foi capturado. Esta incomum violação israelense exigiu a resposta do “Hezbollah”, como prometeu seu secretário-geral, em um passo sem precedentes, atacando não só as fazendas ocupadas de Shebaa, mas ao longo dos 125 km da fronteira libanesa.



Isso humilhou Israel e seu forte exército, que retirou e evacuou suas posições militares e de observação a um recuo de 5 km ao longo das fronteiras. Não só isso, mas Israel forneceu ao Hezbollah alvos falsos para acabar com a “angústia” de Tel Aviv e assim pôr fim ao embaraço que afligia a liderança política e militar da entidade israelense.

Isto criou um equilíbrio que efetivamente dissuadiu Israel: não ousaria atacar o Hezbollah depois de uma experiência tão dura e humilhante. Assim, o Hezbollah queria impedir a instalação de uma nova equação, que Israel buscava, a de iniciar operações por drones contra múltiplos alvos. Este novo ciclo foi quebrado antes de ser estabelecido.



Recentemente em Jdeidet Yabous, dentro do território sírio, um veículo Cherokee pertencente a membros do Hezbollah, cuja unidade opera em Quneitra, parou em frente à estação Al-Haidari. Não está excluído que Israel tenha atingido a estrada em frente ao carro para avisar os passageiros para saírem. Outro método utilizado por Israel tem sido o de invadir os celulares do pessoal dentro do carro e enviar uma mensagem em árabe pedindo que saiam antes de o carro ser destruído. O carro foi parado na frente da estação, e os passageiros, que não entraram em pânico, saíram por estarem familiarizados com o método israelense utilizado há anos, que visa não causar perdas humanas, de forma a evitar uma resposta simétrica.



Após o operador do drone confirmar que todos os passageiros haviam evacuado o veículo e retirado seus pertences pessoais e armas individuais, ele lançou um míssil que atingiu próximo ao carro, para destruí-lo. O míssil não atingiu o veículo diretamente devido aos fortes ventos que estavam soprando neste momento na área de fronteira entre a Síria e o Líbano.

O Hezbollah, que ainda não declarou oficialmente a responsabilidade pela operação, absteve-se de fazer comentários. Entretanto, no dia seguinte, Israel encontrou três brechas de sua cerca de fronteira cortada em três locais diferentes que recaem sob a responsabilidade de três batalhões israelenses diferentes na fronteira com o Líbano. Além disso, três sacos azuis fechados com fios elétricos dentro foram deixados do outro lado das cercas para que os israelenses os encontrassem.



O objetivo da operação não era fazer com que os atiradores israelenses atirassem nos sacos (eles acabaram contendo um aspirador velho, uma caixa vazia e um saco de água). Nem o objetivo era ver robôs e drones lidando com os sacos suspeitos. Ao contrário, era dizer a Israel que os túneis que ele descobriu no ano passado atravessando as fronteiras seriam inúteis. O Hezbollah mostrou que atravessar a fronteira acima do solo é simples e fácil em muitos locais sob o nariz dos dispositivos eletrônicos de vigilância e câmeras sensíveis instaladas por Israel muito perto do local da brecha.

A segunda mensagem é clara: qualquer ato de provocação contra o Hezbollah será recebido com uma resposta dentro do que o Hezbollah chama de “Palestina ocupada” e não apenas nas Fazendas ocupadas Shebaa libanesas.

A terceira mensagem é que qualquer tentativa de transformar a ameaça em uma oportunidade de mudar as ROE será respondida com uma resposta direta proporcional ao tamanho do ataque israelense. Além disso, qualquer futura agressão israelense será seguida por um possível ataque aos assentamentos próximos, ou adoção de outras medidas prontas, planejadas e preparadas dentro do banco de objetivos que o Hezbollah tem.



O Hezbollah tem demonstrado a existência de um flanco solto que tirou de sua manga, indicando que tem muitas opções disponíveis como resposta apropriada à agressão israelense. O preço do carro Cherokee atingido por Israel é de cerca de 4000 dólares, enquanto o preço do míssil disparado e as medidas que tomou para procurar uma possível brecha é muito mais alto.



Israel realmente acredita que é uma superpotência que pode lidar com o Coronavírus e sua propagação, mesmo quando atinge a Síria, o Líbano e o Iraque (durante sua crise interna), sem estar preparado na frente doméstica, ao mesmo tempo em que enfrenta a força crescente da experiência e das capacidades avançadas do Hezbollah? Se assim for, Israel está comentendo um erro.

Elijah J Magnier é correspondente de guerra veterano e analista de risco político sênior com mais de três décadas de experiência.

http://dossiersul.com.br/israel-e-hezbollah-confirmacao-de-uma-politica-de-dissuasao

