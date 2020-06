Síria: A Grande Guerra do Oriente Médio começará no Levante?

Por Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Traduzido por: Alan Regis Dantas

O mundo está em turbulência. 2020 já trouxe grandes crises múltiplas, com o choque irano-americano no Iraque que se seguiu ao assassinato do General Qassem Soleimani, e a pandemia sanitária e econômica da COVID-19 que atingiu todos os continentes e roubou a vida de cerca de 400 mil pessoas em todo o mundo, custando dezenas de milhões de empregos. Nada disso, porém, impediu que a América impusesse ainda mais sanções ao Irã, à Síria e à Venezuela. O Irã – já sob sanções máximas desde 1979 – enviou cinco petroleiros para a Venezuela para quebrar o embargo de componentes e peças de reposição muito necessários para processar o petróleo venezuelano de baixa octanagem. Paralelamente à implosão americana devido a protestos internos causados pelo racismo e a injustiça profundamente enraizados, no Oriente Médio outras frentes estão tomando forma nas sombras, para evitar a guerra ou para desencadear um confronto militar mais amplo.



Uma frente provável é o Levante, onde estão sendo feitos preparativos para enfrentar Israel e acabar com as contínuas violações da soberania da Síria e o bombardeio de centenas de alvos no País ao longo dos anos da guerra. Esta questão particular pode levar o Oriente Médio a uma guerra total; um erro pode ser fatal e arrastar a região para um confronto generalizado, no qual a Síria não estará sozinha.



É bem sabido que Israel possui enorme poder de fogo e forças armadas fortes para combate terrestre, marítimo e aéreo, e está melhor equipado do que qualquer outro exército no Oriente Médio. Sabe-se também que o principal inimigo e pesadelo de Israel, o Hezbollah libanês, possui armas sofisticadas, drones armados e mísseis subsônicos de cruzeiro de longo alcance para todas as condições climáticas. O Hezbollah também possui mísseis estratégicos de longo alcance, mísseis anti-tanque guiados a laser, mísseis antiaéreos de baixa e média altitude e mísseis de precisão. Estes são apontados para alvos precisos em toda a geografia Palestina controlada por Israel, incluindo portos, aeroportos, quartéis militares, infra-estrutura, navios, petroleiros e helicópteros ou jatos de média altitude. Milhares das Forças de Operação Especial do Hezbollah, al-Ridwan, nunca perderam uma batalha desde seu primeiro engajamento na Síria.



Israel nunca deixou de adquirir o mais moderno equipamento militar, mas falhou em desenvolver seu espírito de luta. Não tem experiência militar recém-adquirida no campo de batalha, pois a última batalha que travou data de 2006, que foi considerada a segunda guerra no Líbano (após a primeira invasão de 1982), que resultou em fracasso em muitos níveis. Enquanto isso, o inimigo de Israel, o Hezbollah, desenvolveu e fortaleceu seu espírito de luta após sua participação por muitos anos contínuos em um teatro militar geográfico muito amplo, estimado em quase 12 vezes maior que o próprio Líbano e 60 vezes maior que a área de combate em que enfrentou Israel no sul do Líbano e no Vale de Bekaa.



O Hezbollah lutou ao lado de exércitos clássicos (sírio, russo e iraquiano), ganhando experiência no campo de batalha contra grupos armados treinados e armados pela CIA e outros jihadistas afiliados à Al Qaeda e ISIS e possuindo habilidades de combate altamente desenvolvidas (combinadas com habilidades clássicas e de guerrilha) e alta motivação espiritual, muito mais motivada do que os soldados israelenses. Esses jihadistas lutaram contra o exército americano durante toda a ocupação do Iraque e da Síria e completaram sua jornada lutando contra os exércitos iraquiano e sírio e contra várias organizações, o que lhes deu uma significativa experiência de combate, uma aspiração ao martírio e táticas avançadas de combate guerrilheiro.

Entretanto, sua derrota para a Síria e seus aliados russos e iranianos frustrou as esperanças de Israel, como manifestou o ministro da Defesa, Moshe Ya’alon, que disse preferir “a presença do ISIS nas fronteiras de Israel, ao invés do Irã e seus aliados”. Israel atacou aviões, artilharia e inteligência sírios em apoio aos jihadistas, especialmente nas áreas de Quneitra, onde o exército Khaled bin Walid, que prometeu fidelidade ao ISIS, foi destacado, e em áreas favoráveis à al-Nusra – Al-Qaeda em Daraa e outras regiões do sul.



Entretanto, Israel não estava satisfeito com esses ataques. Jatos israelenses atacaram a Síria em profundidade em Damasco, Homs, Hama, Al-Qaim, no deserto de Badia e em qualquer área onde haja armazéns militares e mísseis que o Irã forneceu à Síria para apoiar o exército sírio e rearmá-lo com mísseis de precisão.



Israel foi capaz de atingir e destruir um grande número desses armazéns. Isso levou o Irã a mudar sua política de armazenamento de armas para o exército sírio. A Síria construiu armazéns estratégicos nas montanhas e subterrâneos em silos, esperando o momento apropriado para impor um equilíbrio de dissuasão – em resposta a centenas de ataques israelenses – um momento que ainda não chegou. A prioridade síria ainda é a liberação de seus territórios ainda ocupados, principalmente em Afrin, Idlib e arredores, sem excluir os campos de petróleo e gás ocupados pelos EUA no nordeste da Síria.



Em Idlib e em seu interior, o exército turco estabeleceu grandes bases militares. Grupos do Hayat Tahrir Sham (anteriormente al-Nusra) e Ansar al-Din (al-Qaeda e os restos do ISIS) ainda existem nas bases militares turcas estabelecidas (ou seja, Idlib e seu interior) e em seu entorno.



Entretanto, o Irã não quer mais deixar os ataques israelenses em seus armazéns sem qualquer resposta. Os conselheiros iranianos (algumas centenas) não são livres para responder a esses ataques porque a decisão está nas mãos do presidente sírio Bashar al-Assad. Assad e seus aliados estão cientes de que qualquer resposta iraniana da Síria muito provavelmente arrastaria os EUA para a batalha para apoiar seu aliado Israel e teria um impacto nas próximas eleições americanas em favor do presidente Trump. Ele, que sofre de inúmeros problemas na gestão de seus assuntos externos e internos, está longe de ter certeza de reconquistar seu assento na Casa Branca para mais um mandato de quatro anos.

Assim, o Irã decidiu – segundo fontes privadas – evacuar os locais das reuniões de seus conselheiros, não para retirada ou para redistribuição, mas para encontrar bases dentro do quartel do Exército sírio. O Hezbollah tomou conta dos prédios iranianos desocupados. A Rússia foi informada da mudança para que as informações chegassem a Israel, que está coordenando com Moscou e sua base na Síria (base do aeroporto militar Hmeimim, noroeste da Síria) toda vez que Tel Aviv envia seus aviões para a Síria para atingir certos alvos. Foi acordado entre Israel e Rússia que Moscou e Hmeim seriam informados dos detalhes de qualquer ataque horas antes de ocorrer para evitar acidentes, especialmente depois que a Rússia acusou Israel de se abrigar deliberadamente atrás de seus aviões para enganar as defesas aéreas sírias, derrubando o Ilyushin-20 e matando 15 oficiais russos em setembro de 2018. A Rússia, por sua vez, informa o exército sírio e seus aliados sobre os próximos ataques israelenses. Moscou se recusa a se envolver no conflito Irã-Síria-Israel. A Rússia tem interesses estratégicos com todos os beligerantes e não é parte do “eixo da resistência”.

A Rússia informou aos líderes israelenses sobre essa iniciativa dos conselheiros iranianos e sua presença entre as unidades do exército sírio. A Rússia advertiu Israel para não atacar o exército sírio em nenhuma circunstância e informou que as bases iranianas foram entregues ao Hezbollah.



Parece óbvio que o Hezbollah quer aliviar a Síria e o Irã da responsabilidade de uma resposta. Israel está ciente de que qualquer ataque contra os homens do Hezbollah no Líbano ou na Síria levaria a uma resposta direta ao longo das fronteiras libanesas e dentro da Palestina. Isto significa que Israel deve pensar cuidadosamente antes de bombardear qualquer alvo do Hezbollah porque a retaliação certamente virá, impedindo uma resposta EUA-Israelense contra a Síria. O Hezbollah impôs uma nova “regra de combate” na Síria que arruína a liberdade de Israel de violar a soberania síria.



Antes de qualquer ataque aéreo que vise alvos específicos na Síria, os drones de Israel asseguram que esses locais estejam livres de conselheiros iranianos e que o aviso russo chegue aos interessados para evacuar o pessoal humano e reduzir as baixas. Israel segue a mesma prática quando ataca carros ou caminhões do Hezbollah, alertando motoristas e passageiros com antecedência. Israel dispara um míssil, e na última ocasião dois mísseis, na frente do carro ou caminhão para que os passageiros possam deixá-lo e tomar uma distância para permitir que Israel bombardeie com segurança. Neste caso, a resposta de dissuasão do Hezbollah pode ou não ser necessária ou dolorosa, pois apenas perdas materiais estão envolvidas.



O ministro israelense Naftali Bennett declarou que Israel atinge um caminhão e deixa passar outros cinco. Israel está procurando evitar mais embaraços da dissuasão do Hezbollah, como aconteceu quando os israelenses tentaram enviar drones suicidas para os subúrbios de Beirute, no ano passado. Portanto, é provável que os ataques israelenses à Síria diminuam em número, ou que Israel confie em suas informações de inteligência antes de atingir qualquer alvo do Hezbollah para garantir que esteja livre de qualquer presença humana para evitar perdas e conseqüentes mais humilhações como as impostas ao exército israelense nos últimos meses na fronteira libanesa com a Palestina.



Israel está caminhando através de um campo minado estratégico. O perigo para Israel está em qualquer erro potencial que possa matar membros do Hezbollah na Síria. Tal resultado levaria a uma escalada que poderia levar a região do Oriente Médio a uma guerra maior e mais abrangente. O momento não será vantajoso para Israel e seu aliado Donald Trump. Sua presidência já está atolada em crises externas com a Rússia, China, Irã, Venezuela e também internamente devido à má condução da pandemia de Coronavírus, mais as conseqüências de recentes tumultos e distúrbios raciais após a morte de um negro americano pela polícia – e, além disso, as perdas de empregos americanos em números superiores a cinqüenta milhões.



As novas regras de combate do Hezbollah, seu armamento avançado e sua excelente experiência militar são um importante fator de dissuasão. No entanto, as guerras podem começar por engano. Será que Israel cometerá um erro tão fatal?

http://www.dossiersul.com.br/siria-a-grande-guerra-do-oriente-medio-comecara-no-levante-elijah-j-magnier

Elijah J Magnier é correspondente de guerra veterano e analista de risco político sênior com mais de três décadas de experiência.

Este artigo foi traduzido gratuitamente para vários idiomas por voluntários, para que os leitores possam aproveitar o conteúdo. Não deve ser mascarado pelo Paywall. Gostaria de agradecer aos meus seguidores e leitores por sua confiança e apoio. Se você gostou, não tenha vergonha de contribuir e ajudar a financiar, por apenas 1 euro. Sua contribuição, por menor que seja, ajudará a garantir sua continuidade. Obrigado.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...