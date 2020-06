Confronto EUA-Irã no Líbano: contra-medidas e escalada

Por Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Traduzido por: Alan Regis Dantas

Parece um verão longo e quente, à medida que as tensões aumentam entre Washington e Teerã, as eleições americanas se aproximam e a “pressão máxima” exercida pelos EUA aumenta. Depois da Síria, é a vez do Líbano. O fracasso financeiro do país chegou a um ponto para além do retorno. Os EUA estão tentando atribuir as consequências da grave situação econômica ao Hezbollah, o mais forte dos aliados do Irã, mesmo que as autoridades norte-americanas admitam o contrário. Entretanto, o Irã e seu aliado resolveram que a sociedade libanesa à qual o Hezbollah pertence não será intimidada ou empurrada para a fome. Ninguém deve se surpreender de ver navios iranianos atracando no porto de Latakia para abastecer o Líbano com alimentos, energia e suprimentos médicos bastante necessários.



O Líbano é semelhante à província de Isfahan em seu tamanho e número de habitantes. Não será difícil para o Irã organizar um estoque mensal de recursos para evitar que os principais aliados do Irã no Líbano sofram com a fome. Se o Irã consegue abastecer a Venezuela através de um oceano, o abastecimento do Líbano será muito mais fácil. Isto irá derrotar esta última tentativa dos EUA e de Israel para refrear o Hezbollah.

Hoje o Hezbollah tem dezenas de postos de gasolina, sob o nome de al-Amana, e farmácias, chamadas al-Murtada, e outras empresas autorizadas e capazes de receber mercadorias e remessas do Irã e vendê-las a preços muito reduzidos mesmo para aquela parte do público que não apoia o Hezbollah. Se Israel e os EUA acreditam que podem parar este processo, o Hezbollah não hesitará em usar a força militar, impondo uma nova Regra de Combate. Alvos bombardeiros em Israel podem ser necessários para garantir a chegada ao Líbano de combustível, alimentos e remédios.



O que os EUA e Israel não previram é o fato de que o fornecedor, que alimenta e atende as necessidades básicas da população, ganha reconhecimento e apoio popular. Isto poderia levar a uma mudança no mapa eleitoral do Líbano, incluindo a possibilidade de uma constituição modificada. O colapso do valor da moeda local pode ser seguido por uma série de medidas, desenvolvimentos que nem Israel nem os EUA previram quando escolheram o Líbano como seu próximo campo de batalha com o Irã.

Elijah J Magnier é correspondente de guerra veterano e analista de risco político sênior com mais de três décadas de experiência.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

