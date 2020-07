HEZBOLLAH ENTRE DOIS INCÊNDIOS: SUA PRÓPRIA SOCIEDADE E SEUS ALIADOS DOMÉSTICOS

Por Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Traduzido por: Alan Regis Dantas

O Secretário Geral do Hezbollah libanês Sayyed Hassan Nasrallah desfruta de um apoio sem paralelo entre os xiitas no Líbano e mais amplamente entre os “Eixo da Resistência” que ele está liderando. Ele é o líder mais famoso do Líbano e é altamente respeitado e atendido tanto por seguidores quanto por inimigos, particularmente Israel. Entretanto, como a situação financeira no Líbano se deteriorou drasticamente, ele não está mais em uma posição invejável e precisará de habilidades excepcionais para manter o Líbano unido em um momento em que seus supostos aliados políticos estão exibindo um comportamento pouco amigável. Os seguidores do Hezbollah e os aliados políticos do grupo não estão mais em harmonia. As tensões estão agora atingindo níveis sem precedentes, não apenas nas mídias sociais, mas também no que diz respeito às escolhas políticas. As razões são muitas.



Sayyid Nasrallah tem influência incontestável sobre seus apoiadores, na medida em que a maioria deles ecoa a palavra “Sayyid” – como é chamado por seus seguidores que também usam a sigla “Samahto”, termos árabes que significam sua eminência, um título religioso. Seus discursos tornam-se um roteiro para seguidores, analistas, jornalistas e políticos, e detalhes de suas visões e idéias políticas são repetidos na maioria das plataformas de mídia.

Mas isto não impede que os membros da sociedade que cria o Hezbollah – da qual o Hezbollah é parte integrante – discordem das declarações do Sayyid com relação a seu vínculo político com seus aliados, em particular o maior partido cristão “Tayyar al Watani al-Hurr”, o Movimento Patriótico Livre (FPM). De fato, os partidários do Hezbollah decidiram contornar as recomendações de Sayyid e “cavalgar a noite como um camelo” (expressão usada pelo Imã Hussein Bin Ali para seus seguidores no dia anterior à última batalha de Karbalaaa, quando ele convidou seus seguidores a sair ao cair da noite para evitar serem vistos pelo inimigo e escapar da morte no dia seguinte). Na mídia social, outra guerra está ocorrendo onde os seguidores do Hezbollah descarregam duramente suas frustrações, afetando a zona de conforto do Hezbollah e desafiando suas preferências políticas.



Em um de seus últimos discursos, Sayyid enfatizou a importância de moderar a interação nas plataformas de mídia social entre os aliados de todos os lados, afirmando que o vínculo com seus aliados é sólido e está em boas condições. Sayyid Nasrallah quis esvaziar o nível atual de tensões resultantes de uma série de eventos que ocorreram no Líbano. Sem dúvida, o líder do Hezbollah esperava enfrentar o problema real entre os aliados de um ângulo diferente, longe das plataformas públicas.

Mas vejamos o que realmente está acontecendo no Líbano. Não há nenhuma agenda oculta por trás deste artigo e nenhuma intenção de alimentar as diferenças internas existentes. Seu objetivo é revelar uma realidade que os libaneses estão descobrindo neste período de dificuldades financeiras que o país vem experimentando há meses. O nível de dissensão subiu ao ponto de se tornar inevitável. Chegou a hora de abordar esta discórdia.



O Líbano tem estado em um estado de forte discórdia desde que as pessoas saíram às ruas no ano passado para exigir melhores condições de vida e expressar seu desprezo pelos políticos responsáveis por décadas de corrupção e má administração. Isto aterrorizou todos os políticos na época, porque eles perceberam que o povo libanês estava se revoltando contra todos eles, e foram acusados como responsáveis por três décadas de roubo, falta de oportunidades de trabalho, injustiça e corrupção.



Como em manifestações similares no Iraque, a embaixada dos EUA tentou subverter a onda popular de protestos para desviar os manifestantes contra o inimigo mais temido de Israel, o Hezbollah.



O “Movimento Futuro” – fundado pelo falecido primeiro-ministro Rafiq Hariri e agora liderado por seu filho Saad, ambos alvos dos manifestantes – agravou a situação até a beira do precipício onde seus apoiadores fecharam a única estrada que ligava Beirute ao sul do Líbano. Hariri ficou transtornado por ter falhado nesta seleção de um novo governo e foi substituído por Hasan Diab. Hariri lamentou ter aprovado a escolha de Diab e desde então tem procurado minar quaisquer chances de sucesso do novo gabinete.



Fechar a estrada Sul do Líbano-Beirute significa bloquear o movimento do Hezbollah para o Sul, necessário para manter a prontidão militar no caso de qualquer possível guerra com Israel. Após o bloqueio repetido desta estrada vital, o Hezbollah pediu que suas reservas localizadas ao longo desta estrada estivessem preparadas para desobstruí-la pela força. Neste ponto, o exército libanês interveio para evitar o confronto, desanuviando tensões e ganhando o compromisso de manter a estrada sempre aberta. O objetivo era preservar os direitos dos manifestantes pacíficos e, ao mesmo tempo, evitar que os amotinados com uma agenda política pusessem em risco a coexistência libanesa entre as diferentes religiões.



As manifestações geraram um sinal de alerta para os banqueiros que acumularam uma enorme riqueza ao longo dos anos através da engenharia financeira do Banco Central. Eles haviam contrabandeado seus bens para fora do país antes do início da revolta geral. Os bancos fecharam suas portas e impediram os depositantes de coletar suas economias. Os bancos causaram pânico generalizado e destruíram qualquer confiança no sistema bancário e em qualquer plano financeiro governamental. As pessoas apressaram-se em retirar dinheiro dos bancos até os limites permitidos, trocaram a moeda local por dólares e acumularam o que puderam de suas economias em dinheiro em casa.



O ex-primeiro ministro Saad Hariri percebeu que havia perdido sua chance de recuperar o poder, mas estava mais consciente do que nunca de que o caminho para qualquer futuro primeiro-ministro passa pelo portão do Hezbollah. Hariri está melhorando as relações com o Hezbollah, a organização que insistiu em seu retorno da Arábia Saudita quando foi detido à força pelo príncipe herdeiro Mohammad Bin Salman. Apesar do apoio do Hezbollah a Hariri, o ex-Primeiro Ministro renunciou no momento mais difícil para o Hezbollah e confessou que as pressões dos EUA e da Arábia Saudita o forçaram a pedir um novo gabinete excluindo a participação do Hezbollah, tendo em mente que o Hezbollah e seus aliados têm uma maioria no parlamento enquanto Hariri tem uma minoria de deputados.

O Líder do FPM agora só tem o Hezbollah como aliado; ao contrário de Geagea, ele não desfruta do apoio dos EUA. Quando chegar a hora das eleições presidenciais, os americanos não se lembrarão das desculpas de todos os funcionários do FPM à embaixadora dos EUA, porque os EUA simplesmente não têm aliados, mas apenas interesses. Em qualquer caso, os EUA não estão mais em posição de decidir quem será o próximo presidente libanês.



O atual governo libanês de Hassan Diab decidiu não desistir do Ocidente, mas diversificar suas escolhas e acelerar sua colaboração com a China. Também está assinando acordos com o Iraque para importar combustível e gasolina em troca da agricultura libanesa e produtos locais com instalações generosas para pagamento. Os libaneses já estão recebendo medicamentos e alimentos do Irã. A fome não é iminente, pois o Hezbollah está apoiando a população xiita para cultivar a terra, oferecendo fertilizantes e outras necessidades agrícolas.



A possibilidade de guerra civil é remota. Ninguém pode ficar contra as forças armadas libanesas e o Hezbollah. Ambas as entidades representam um muro contra qualquer possibilidade de guerra civil, cuja existência se limita principalmente às mídias sociais.

O Hezbollah está demonstrando alta tolerância até mesmo para com os libaneses que se manifestaram diante da embaixada dos EUA em Beirute e ofereceram suas condolências aos fuzileiros norte-americanos mortos em Beirute durante o atentado suicida à bomba em 1983, desencadeado pelo bombardeio dos EUA em vários locais libaneses e por participarem da guerra civil. Embora estes manifestantes representem um show folclórico e seu peso na política libanesa seja insignificante, o Hezbollah não está se comportando como o último detentor do poder ou do governo, mesmo sendo a força militar mais forte do país e fazendo parte da maior coalizão política do país.



O Hezbollah sempre se destacou em pisar cuidadosamente os campos minados domésticos e regionais, e virar a mesa sobre seus inimigos no momento certo. As alianças atuais no Líbano têm sido abaladas por uma crise econômica que deve durar muitos anos. Esta crise certamente irá testar a diplomacia do Hezbollah e a coesão de seus membros.

Elijah J Magnier é correspondente de guerra veterano e analista de risco político sênior com mais de três décadas de experiência.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

