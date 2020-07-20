Хезболла – источник всех бед в Ливане и на Ближнем Востоке

Posted on by Elijah J Magnier

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

Похоже на то, что “Хезболла” является источником всех проблем, которые в настоящее время осаждают американскую империю в регионе; она портит большую часть стратегий и планов Вашингтона и Тель-Авива в отношении Ливана и Ближнего Востока. Даже в условиях жесточайшего экономического кризиса, обрушившегося на Ливан, “Хезболла” все еще противостоит усилиям США поставить Ливан на колени и подчинить страну прихотям Израиля. “Хезболла” не разгромила усилия США и Израиля одним ударом, а скорее ответственна за провал десятков попыток реализации американо-израильских стратегий на Ближнем Востоке.

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Ливанские христиане составляют менее 27% всего ливанского населения, но по-прежнему претендуют на 50% всех правительственных должностей в стране. Мусульмане, шииты и сунниты, не потребовали изменения Конституции и соглашения Таэф. Однако такое неравенство может продолжаться недолго. После вступления в должность президента Мишеля Ауна многие ливанские христиане, как ожидается, вернутся в объятия Запада, подальше от “Хезболлы”. Большинство христиан чувствуют себя менее связанными с арабскими странами и гораздо ближе к западным обществам. Подавляющее большинство ливанских христиан не желают отказываться от своего комфорта и терпеливо противостоять политике удушения США.

США и Израиль довольны тем, что “Хезболла” не стоит на пути религиозных и политических лидеров христиан, которые “сожалеют” о том, что между Ливаном и Израилем существует состояние ненависти, и которые считают, что “никакие идеологические разногласия” не стоят на пути хороших отношений. Христиане в Ливане, которые владеют большей частью власти и являются политическими союзниками “Хезболлы”, не намерены вызывать недовольство американцев. Министры иностранных дел и юстиции пренебрегли пожеланиями “Хезболлы” и явно озабочены тем, чтобы угодить США, а не “Хезболле”.

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США привыкли иметь дело с ливанскими политиками, которые приучены к коррупции и  которые истощили богатство страны на протяжении более чем трех десятилетий. “Хезболла” ведет кампанию по борьбе с коррупцией. После стольких лет бесхозяйственности и фаворитизма среди политиков и их семей, США не стали бы приветствовать новую породу политиков, менее послушных пожеланиям США и их израильского партнера.

С точки зрения Вашингтона, “Хезболла” действительно является “возмутителем спокойствия” и источником головной боли для США и Израиля. Но попытки Вашингтона и Тель-Авива добиться распада Ливана по-прежнему не дают никаких признаков уничтожения “Хезболлы” и ее влияния.

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Published by Elijah J Magnier

Veteran War Zone Correspondent and Senior Political Risk Analyst with over 35 years' experience covering the Middle East and acquiring in-depth experience, robust contacts and political knowledge in Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Sudan and Syria. Specialised in terrorism and counter-terrorism, intelligence, political assessments, strategic planning and thorough insight in political networks in the region. Covered on the ground the Israeli invasion to Lebanon (1st war 1982), the Iraq-Iran war, the Lebanese civil war, the Gulf war (1991), the war in the former Yugoslavia (1992-1996), the US invasion to Iraq (2003 to date), the second war in Lebanon (2006), the war in Libya and Syria (2011 to date). Lived for many years in Lebanon, Bosnia, Iraq, Iran, Libya and Syria.