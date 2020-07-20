Хезболла – источник всех бед в Ливане и на Ближнем Востоке

Элайджа Дж. Манье: @ejmalrai

Translation: Ollie Richardson and Angelina Siard

Похоже на то, что “Хезболла” является источником всех проблем, которые в настоящее время осаждают американскую империю в регионе; она портит большую часть стратегий и планов Вашингтона и Тель-Авива в отношении Ливана и Ближнего Востока. Даже в условиях жесточайшего экономического кризиса, обрушившегося на Ливан, “Хезболла” все еще противостоит усилиям США поставить Ливан на колени и подчинить страну прихотям Израиля. “Хезболла” не разгромила усилия США и Израиля одним ударом, а скорее ответственна за провал десятков попыток реализации американо-израильских стратегий на Ближнем Востоке.

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Ливанские христиане составляют менее 27% всего ливанского населения, но по-прежнему претендуют на 50% всех правительственных должностей в стране. Мусульмане, шииты и сунниты, не потребовали изменения Конституции и соглашения Таэф. Однако такое неравенство может продолжаться недолго. После вступления в должность президента Мишеля Ауна многие ливанские христиане, как ожидается, вернутся в объятия Запада, подальше от “Хезболлы”. Большинство христиан чувствуют себя менее связанными с арабскими странами и гораздо ближе к западным обществам. Подавляющее большинство ливанских христиан не желают отказываться от своего комфорта и терпеливо противостоять политике удушения США.

США и Израиль довольны тем, что “Хезболла” не стоит на пути религиозных и политических лидеров христиан, которые “сожалеют” о том, что между Ливаном и Израилем существует состояние ненависти, и которые считают, что “никакие идеологические разногласия” не стоят на пути хороших отношений. Христиане в Ливане, которые владеют большей частью власти и являются политическими союзниками “Хезболлы”, не намерены вызывать недовольство американцев. Министры иностранных дел и юстиции пренебрегли пожеланиями “Хезболлы” и явно озабочены тем, чтобы угодить США, а не “Хезболле”.

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США привыкли иметь дело с ливанскими политиками, которые приучены к коррупции и которые истощили богатство страны на протяжении более чем трех десятилетий. “Хезболла” ведет кампанию по борьбе с коррупцией. После стольких лет бесхозяйственности и фаворитизма среди политиков и их семей, США не стали бы приветствовать новую породу политиков, менее послушных пожеланиям США и их израильского партнера.

С точки зрения Вашингтона, “Хезболла” действительно является “возмутителем спокойствия” и источником головной боли для США и Израиля. Но попытки Вашингтона и Тель-Авива добиться распада Ливана по-прежнему не дают никаких признаков уничтожения “Хезболлы” и ее влияния.

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