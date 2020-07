Hizbollah er kilden til alle problemer i Libanon og Midtøsten.

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Hizbollah fremstår som kilden til alle problemene som det amerikanske imperiet er besatt av i regionen for øyeblikket; de ødelegger de fleste av Washington og Tel Avivs strategier og planer for Libanon og Midt-Østen. Selv midt i den hardeste økonomiske krisen som rammer Libanon, er Hizbollah fortsatt imot USAs innsats for å bringe Libanon i kne og eksponere landet for Israels innfall og vilje. Hizbollah beseiret ikke USAs og Israels innsats i ett slag, men er ansvarlige for at flere titalls forsøk på å implementere USA-Israel-strategiene i Midtøsten mislyktes.

De libanesiske kristne utgjør mindre enn 27% av hele den libanesiske befolkningen, men krever fremdeles 50% av alle regjeringsposisjoner i landet. Muslimene, sjia og sunni, har ikke bedt om endring av grunnloven og Taef-avtalen. Imidlertid kan det hende at denne situasjonen med ulikhet ikke varer. Etter president Michel Aouns funksjonstid forventes det at mange libanesiske kristne vil vende tilbake til Vestens armer, bort fra Hizbollah. Flertallet av kristne føler seg mindre knyttet til arabiske land og mye nærmere vestlige samfunn. De aller fleste kristne libanesere er ikke villige til å gi fra seg komforten, og heller ikke tålmodig konfrontere USAs kvelningspolitikk.



USA og Israel nøyer seg med å se at Hizbollah ikke står i veien for de kristnes religiøse og politiske ledere som “angrer” på at det eksisterer en tilstand av hat mellom Libanon og Israel og som mener at “ingen ideologiske forskjeller” står i veien for gode forhold. De kristne i Libanon som innehar mesteparten av makten og er Hizbollahs politiske allierte, har ingen intensjoner om å mishage amerikanerne. Utenriks- og justisministrene har trosset Hizbollahs ønsker og er synlig opptatt av å tilfredsstille USA snarere enn Hizbollah.

USA er vant til å håndtere libanesiske politikere som er tiltrekkes muligheter for korrupsjon og har tømt landets formue i over tre tiår. Hizbollah jobber for å bekjempe korrupsjon. Etter så mange år med vanstyre og favorisering blant politikere og deres familier, ville ikke USA ønske velkommen en ny type politikere som er mindre i samsvar med USAs og deres israelske partneres ønsker.



Fra Washingtons synspunkt er Hizbollah virkelig en “bråkmaker” og en kilde til hodepine for USA og Israel. Men Washington og Tel Avivs innsats for å få til oppløsning av Libanon viser fortsatt ingen tegn til å ødelegge Hizbollah og bevegelsens innflytelse.

