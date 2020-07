Iran-Rusland – China: een strategische alliantie ontstaat terwijl de VS terrein en bondgenoten verliezen

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

In 2005 begon de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad “zijn blik op het oosten te richten” om de relatie van Iran met Rusland en China te versterken eerder dan met Europa en de VS. Hij deelde de mening van de Rahbar, Groot-Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, dat het Westen niet te vertrouwen was. In 2013, toen sjeik Hassan Rouhani aan de macht kwam, verwierp de leider van de revolutie zijn verzoek om te proberen de “nucleaire onderhandelingen” met de Amerikanen te doorbreken niet. “Probeer het, maar weet dat als je het Westen een vinger geeft, het zal vragen om de hele arm. Ze zijn onbetrouwbaar.” Inderdaad, in 2018 herriep president Donald Trump de in 2015 ondertekende “nucleaire overeenkomst”, bekend als de JCPOA, onwettig en eenzijdig. Bovendien legde Trump de zwaarste economische en commerciële sancties op aan Iran om te proberen de ruggengraat van het land te breken en het te dwingen zich te onderwerpen. Twee jaar later, in 2020, bereiken de banden met het Westen hun laagste niveau ooit. Iran heeft zijn tactische relatie met Rusland en China dan ook veranderd in een diepgewortelde strategische relatie met honderden miljarden dollars aan overeenkomsten die nu voor periodes van 20 en 25 jaar zijn getekend.

Na het mislukken van de “maximale druk” van de VS op de “Islamitische Republiek” houdt Iran, onder leiding van Sayyed Ali Khamenei, voet bij stuk en sluit het de optie uit om met president Donald Trump contact op te nemen, of het nu gaat om het heronderhandelen van de nucleaire overeenkomst, het doen van concessies, of het bespreken van zijn raketprogramma’s. Zij ontwikkelt haar niet-militaire kernprogramma onverminderd voort en dat ondanks de Israëlische sabotage van haar nucleaire faciliteit in Natanz. Bovendien heeft Iran een overeenkomst van 400 miljard dollar met China ondertekend, zonder daarom de mogelijkheid uit te sluiten om met een Amerikaanse president rond de tafel te gaan zitten als Trump over een paar maanden of jaren zijn presidentschap beëindigd heeft. Ook bereidt Iran een nieuwe en meer solide toenadering en strategische samenwerking met Rusland voor, om een verenigd front te vormen met alle landen die onder de Amerikaanse sancties vallen.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

“De laatste twee jaar heeft Europa woorden, maar geen daden genoeg aangeboden om de JCPOA te respecteren. De Europese landen durfden zich niet te verzetten tegen het onwettige besluit van de VS en verhinderden dat hun banken en bedrijven zich hielden aan de reeds ondertekende contracten met Iran. De Europese leiders hebben vooral de belangen van Israël (na die van de VS) voor ogen en zijn onbetrouwbare partners. China en Rusland handelen onafhankelijk van de unilaterale sancties van de VS tegen Iran en ook andere landen doen mee. De Iraanse keuze is voor ons heel eenvoudig en Sayyed Ali Khamenei heeft een strategische keuze gemaakt die door alle belangrijke besluitvormers wordt gesteund. We kunnen niet wachten op de volgende Amerikaanse president, op de dag dat Trump zijn ambt neerlegt. We hebben een duidelijk doel en hebben de mogelijkheid om de keuze van de VS en de EU te onderzoeken zodra deze serieus genoeg is. Maar zowel de VS als de EU zullen niet langer de eerste keuze van Iran zijn”, aldus de Iraanse besluitvormer. China en Rusland zijn niet de enige twee landen die de unilaterale sancties van de VS hebben afgewezen. Turkije, India en Pakistan hebben allemaal geweigerd hun handels- en energiebetrekkingen met Iran te beëindigen.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif bracht een van zijn belangrijkste bezoeken aan Moskou, een “beproefde partner in Syrië en een echte steunpilaar bij de Verenigde Naties op het meest noodzakelijke moment waarop de VS hun evenwicht hebben verloren”, aldus de bron. Na de deal met China staat een uitgebreide deal met Rusland op stapel die de weg voor Iran moet effenen om als lid en niet langer alleen als waarnemer, toe te treden tot de Sjanghai Samenwerkingsorganisatie Dit houdt in dat een partnerschap voor de zeer lange termijn wordt alle niveaus. Hierbij is inbegrepen een andere overeenkomst voor de lange termijn die in de nabije toekomst moet worden ondertekend en betrekking heeft op militaire samenwerking.

Dit zijn uitzonderlijke overeenkomsten met supermachten. Het is ongebruikelijk dat Iran de voorwaarden accepteert die worden opgelegd door zich met zulke machtige landen bezig te houden; Iran begeeft zich op het mijnenveld van artikel 3 van zijn grondwet. Doordat de VS sancties opleggen aan alle landen ontstaan er nieuwe allianties tussen landen die zich vverenigen en versterkt worden . Ondertussen verliezen de VS meer terrein en meer bondgenoten.

Vertaald door Francis J.

Advertisements Advertisements Advertisements

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...