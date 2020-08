Como Israel vê a explosão de Beirute e o envolvimento do Hezbollah

Por Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Alan Regis Dantas

“O Hezbollah controla o Porto de Beirute e tem conhecimento de tudo o que se passa no mesmo. Usa a sua influência para contrabandear os seus carregamentos e prefere manter estes materiais no porto para evitar que Israel os bombardeie”.

“O Hezbollah controla o Líbano e forçou a escolha do General Michel Aoun como Presidente e de Hassan Diab como Primeiro-Ministro. Além disso, através da sua influência no Parlamento e no gabinete, impõe a proteção do seu arsenal e da sua presença como uma poderosa organização armada”.

“Israel usará a sua influência para impedir que qualquer apoio financeiro chegue ao Líbano, a menos que esteja condicionado ao desarmamento e dissolução do Hezbollah e à prevenção da sua participação no próximo governo libanês”.

“A comunidade internacional deve impedir o Irã de ajudar o Líbano a reconstruir as suas infra-estruturas ou a oferecer apoio financeiro ao país; deve manter um controle rigoroso sobre todos os fluxos de dinheiro que chegam ao governo”.

“A comunidade internacional deve impedir o Irã de tirar vantagens da fragilidade do Líbano e impedi-lo de ajudar os libaneses”.

Os meios de comunicação israelitas, analistas militares e comandantes oficiais comentaram nestes termos a explosão do porto de Beirute em 4 de Agosto. A explosão foi provocada por negligência e falta de respeito pela segurança pública. 2,755 toneladas de nitrato de amónio (AN) – classificado como substância perigosa – foram deixadas no porto em 2013, enquanto oficiais e juízes locais passaram a bola uns aos outros até à sua explosão. O nitrato de amónio (NH4NO3) amplamente utilizado como fertilizante, mas também é um componente em muitos tipos de explosivos mineiros se misturado com óleo combustível ou detonado por uma carga explosiva. O AN não queima sozinho, mas atua como uma fonte de oxigênio para acelerar a queima de outros materiais. É a rápida liberação de gases que provoca uma explosão se um fogo intenso se acender nas proximidades. Foi de fato isto que aconteceu: no porto de Beirute, várias toneladas de materiais combustíveis inflamáveis foram deixadas e os bombeiros tentaram controlar o fogo que tinha começado uma hora antes de alguém se aperceber disso.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita Ghabi Ashenazi disse: “O Hezbollah atua em territórios urbanos e povoados e a utiliza cidadãos libaneses como escudos humanos, como vimos no infeliz acontecimento da semana passada. O Hezbollah é responsável pela explosão do porto”.

O Primeiro-Ministro israelense disse, “para evitar catástrofes como a do porto de Beirute, temos de confiscar os explosivos e mísseis que o Hezbollah escondeu em centros populacionais civis no Líbano”.

A maioria dos funcionários e analistas israelense concluiu que o Hezbollah está hoje muito mais fraco e, por conseguinte, deve permanecer fora do próximo governo. Consideraram a demissão do primeiro-ministro (agora provisório) Hassan Diab como um passo positivo para Israel porque estava liderando um “gabinete do Hezbollah”.

Funcionários israelenses apelaram “à rápida formação de um novo governo, excluindo o Hezbollah, para que Diab não permaneça por muito tempo como interino”. Parece que a opinião geral entre os peritos em Israel é que o poder político no Líbano irá definitivamente mudar a favor dos objetivos de Israel no Líbano e no Oriente Médio .

Deveria haver sérias dúvidas quanto à avaliação israelita, que é superficial e indica pouco conhecimento da dinâmica interna libanesa. A maior parte do que os meios de comunicação e analistas Israelensei disseram é retirada dos meios de comunicação árabes e do Golfo hostis ao Hezbollah, expressando desejos e parte da sua propaganda geral anti-Hezbollah.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...