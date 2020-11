Trumpf bereitet keinen neuen Krieg im Nahen Osten vor

Von Elijah J. Magnier:

Translation: CHH

Es besteht wenig Zweifel an der umstrittenen Politik und Persönlichkeit von Präsident Donald Trump, der sowohl den Westen als auch den Nahen Osten während seiner gesamten Amtszeit immer wieder mit seinem unberechenbaren Verhalten überrascht hat. Er ist kein Demokrat, und die Republikaner haben ihn 2016 umarmt. Während seiner vierjährigen Amtszeit erpresste er seine Verbündeten in Europa und im Nahen Osten und ignorierte völlig die gewandte diplomatische Sprache und Herangehensweise, die in internationalen Angelegenheiten normal ist. Trotz all seiner Jahre an der Macht gelang es ihm jedoch nicht, die Entsendung von US-Streitkräften ins Ausland und die von George W. Bush und Barack Obama begonnenen Kriege zu beenden. Es war klar, dass sich der Kandidat Donald Trump vom Präsidenten Donald Trump unterschied, der zusätzliche Truppen nach Afghanistan entsandte und Truppen in Syrien stationierte, dem Land, in dem er seinen Vorgängern vorwarf, Truppen vor Ort zu haben. Und hier ist er nun und entließ seinen Verteidigungsminister Mark Esper, was eine breitere Vorstellung von einem möglichen Krieg auslöste, den er vorbereiten könnte, bevor er das Weiße Haus am 20.Januar 2021 verlässt. Nichtsdestotrotz führen alle Anzeichen zum Gegenteil, ohne notwendigerweise auf den vollständigen Rückzug der US-Streitkräfte aus dem Nahen Osten hinzuweisen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Trump seine Niederlage gegen den designierten Präsidenten Joe Biden akzeptieren wird, vielleicht in der Überzeugung, dass er eine zweite Chance hat, 2024 für das Präsidentenamt zu kandidieren. Heute ist Trump wie ein verwundetes Tier, sehr enttäuscht von den Wahlergebnissen, ähnlich wie sich Hillary Clinton 2016 fühlte, als sie glaubte, ihr Sieg über Trump sei ein Kinderspiel. Trump erkennt, dass seine Chancen, Biden zu besiegen, geringer denn je sind und dass die endgültige Zustimmung zu den Stimmen in allen Staaten vor dem 14. Dezember bekannt gegeben wird. Deshalb hat er die Absicht, seine volle Macht bis zum Ende seines Mandats am 20. Januar einzusetzen und hat zunächst seinen Verteidigungsminister Mark Esper entlassen.

Tatsächlich wusste Esper schon vor der Bekanntgabe der ersten Wahlergebnisse von Trumps Absichten. Auf seinem Weg nach draußen sagte Esper, er wünsche sich, dass sein Nachfolger bei Bedarf Nein zum Präsidenten sagen könne. Dieser Satz entfachte im Nahen Osten Spekulationen und Analysen, dass Trump einen Krieg vorbereitete und dass Außenminister Mike Pompeo sich auf eine Reise durch sieben Länder Europas und des Nahen Ostens begab, um die Verbündeten auf einen möglichen bevorstehenden Krieg in der Region vorzubereiten.

Eine Kriegsvorbereitung bedarf jedoch der Zustimmung und Vorbereitung seiner Regierung, einer Mainstream-Medienkampagne zugunsten des Krieges, eines gültigen, für die Masse akzeptablen Vorwandes, der Verbündeten, um dem Krieg beizutreten, und vielleicht der Vereinten Nationen, um zumindest informiert zu werden. Was Trump gegenübersteht, sind extrem feindselige Mainstream-Medien und mehrere europäische Staatschefs (Großbritannien wird nicht mehr als Teil Europas betrachtet), die darauf erpicht sind, sich mit Biden zu befassen und Trump so bald wie möglich auszuschalten. Darüber hinaus haben die USA, wie der Rest der Welt, mit einer außergewöhnlich hohen Zahl von COVIV-19-Infektionen zu kämpfen, einer kritischen wirtschaftlichen Katastrophe aufgrund der Abriegelung und Aussetzung vieler Unternehmen. Es gibt keine besondere Truppenverlagerung oder Truppenbewegungen, die auf eine Kriegsvorbereitung hindeuten. Es ist daher klüger, das Tempo zu verlangsamen und zu vermeiden, zu viel in Trumps Entlassung seines Verteidigungsministers zu vermuten, der sich weigerte, die Armee auf der Grundlage des Aufstandsgesetzes von 1807 im Inland zur Niederschlagung von Unruhen einzusetzen, weil die Situation nicht so dringend war, wie Trump es sich vorgestellt hatte.

Ein Rückzug der US-Streitkräfte von Washingtons einflussreichen Standorten rund um den Globus schadet ihren strategischen Interessen und Zielsetzungen. Er hinterlässt ein Vakuum, das von Russland gefüllt werden muss, das mehr denn je bereit ist, eine führende Rolle im Nahen Osten zu spielen. Darüber hinaus erlaubt er der Türkei, in Ländern, in denen bereits türkische Streitkräfte stationiert sind, wie in Syrien, Irak, Libyen, Katar und Aserbaidschan, eine freiere Hand zu haben. Sowohl Russland als auch die Türkei haben von der Schwäche der US-Präsenz profitiert, und ihre eigene Präsenz verstärkt.Trump ist auch nicht in der Lage, …

