Hvordan vil Iran svare på attentatet mot Mohsen Fakrizadeh?

Av Elijah Magnier

Oversatt av Abu Huda

USAs president Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu bestemte at Iran var deres verste fiende og at landets atom- og rakettprogrammer skulle forstyrres eller ødelegges med alle midler. Kanskje Trump vurderer Iran som en av grunnene til at han ikke ble gjenvalgt – eller er det et “feilslått oppdrag” å se Iran øke sin atomanrikning og utvikle flere ballistiske rakettprogrammer? Det er liten tvil om at Trump ønsket å legge disse to “prestasjonene” til listen over gaver han ga Israel: De syrisk-okkuperte Golanhøydene, den amerikanske ambassaden i Jerusalem, den ulovlige gjenoppbyggingen av bosetninger og normaliseringen av forholdet mellom arabiske og Muslimske land med Israel. Derfor var Trumps motiv for å dra Iran inn i en krig eller i det minste sørge for at han brenner bakken under JCPOA (atomavtalen), før den valgte presidenten skulle prøve å installere den på nytt etter 20. januar 2021. Attentatet på den iranske forskeren Mohsen Fakhri Zadeh var ikke eksplisitt, men bare implisitt, kunngjort av Netanyahu. Hva er Irans alternativer? Hvem støttet Israel i dette attentatet? Hvordan dro Netanyahu Saudi-Arabia inn på Irans målliste? På hvilken plattform forventes neste slagmark å være?

Statsminister Netanyahu møter i domstolen på hjemmebane, anklaget for bestikkelser og korrupsjon. Han gjør alt for å forbli ved makten og samle flere allierte rundt seg. Han har ikke nølt med å dra sin nye allierte, Saudi-Arabia, med seg i kampen mot Iran. Et resultat av dette er at Iran nå har et bredere utvalg av mål å målrette som svar på attentatet på Fakhri Zadeh.

Faktisk har den israelske statsministeren få gyldige muligheter for å delta i en bredere krig. I Libanon tvinger avskrekkelsen fra Hezbollah den israelske hæren til å holde seg borte fra grensene. Hizbollah-leder Sayed Hassan Nasrallah lovet å ramme enhver israelsk soldat ved første anledning. Den israelske regjeringen beordret alle israelske tropper til å sette seg ned og holde avstand, og la grensene være uten tilsyn i flere måneder. Videre transporterer Hizbollah våpen fra Syria til Libanon under de impotente øynene til israelerne, som frykter å treffe en Hizbollah-operatør og lide konsekvensene. Hizbollah har pålagt Israel sine engasjementsregler på en front hvor Netanyahu føler seg svak og sårbar.

I Israel er ikke hæren klar for krig, og dens indre front er også langt fra klar. Israels havner og flyplasser er innen rekkevidde av Iran og dets allierte presisjonsraketter hvis de blir skutt fra Syria eller Libanon eller til og med Irak. Den israelske økonomien har lidd akutt under Corona-viruset. Derfor trenger Netanyahu andre stater for å kjempe på hans side eller på hans vegne. Hans avsløring av det hemmelighetsfulle besøket han tok til Saudi-Arabia for å møte kronprins Mohamad Bin Salman er mer fornuftig etter attentatet på Fakhri Zadeh. Netanyahu ønsket å vise Iran at han ikke var alene om attentatet og at Saudi-Arabia også er involvert. Dette betyr at det iranske valget av “hevnmål” ikke vil være begrenset til Israel. Netanyahus slag er tydelig under beltestedet, men er ikke uvanlig når det gjelder karakter og strategier.

Det var ikke noe reelt behov for å avsløre datoen for hans besøk, og heller ikke å holde sivil overvåking av flyet fra Israel til byen Neom ved Rødehavet. Det skjer ikke noe nytt i forholdet Saudi-Israel. Saudi-Arabia har allerede finansiert kriger utført av Israel, hovedsakelig mot Libanon (i 2006). Tidligere Mossad-sjef Tamir Pardo besøkte Riyadh i 2014. Den pensjonerte saudiarabiske general Anwar Eshki møtte en israelsk tjenestemann på King David-hotellet i 2016, og et år senere avla den saudiarabiske spionsjefen Khalid Bin Ali al-Humaidan et hemmelig besøk til Israel.

For første gang siden attentatet på fire iranske kjernefysiske forskere, de siste årene, har det internasjonale samfunnet åpent fordømt attentatet mot en sivilist i Iran og definert det som “statsterrorisme”. Israel blir igjen beskyldt for å ha brutt folkeretten ved å utføre et attentat, og en som knapt er nyttig for målet om å stanse det iranske atomprogrammet.

Faktisk utfører Israel rutinemessig dusinvis av attentater mot ikke-stridende og sivile uten å stilles til ansvar, under regelen om at “det som ikke er tillatt for noen annen stat er tillatt for Israel”.

Den israelske utenriks-etterretningstjenesten, Mossad, er ikke så kompetent som omdømmet i media antyder. Middelmådigheten har allerede blitt offentliggjort. Den “lange armen” er faktisk avhengig av internasjonal støtte utenfra. Mossad-agenter blir sjelden henrettet, i motsetning til i Syria, da Damaskus nektet forhandlinger. Ikke bare har etaten et enormt budsjett og en liberal tilførsel av falske pass, men den nyter støtten fra det internasjonale samfunnet og amerikanske militæranlegg overalt i verden, avhengig av den spesielle hemmelige operasjonen og dens mål.

Den israelske etterretningstjenesten kan også stole på amerikansk og europeisk støtte i de fleste land for å løslate eller smugle ut Mossad-agenter. Disse ressursene er Israels styrke, i tillegg til den ubegrensede amerikanske støtten de får når en president som Donald Trump er i embetet. Etter den israelske normaliseringen overfor Gulf-landene, kan Israel nå stole på arabisk støtte, mer enn tidligere, for å koordinere sine hemmelige aktiviteter i land der de gjensidige fiendene til disse arabiske statene og Israel holder til: Iran og “Motstandsaksen” (Libanon, Syria, Irak og Jemen).

Drapet på den iranske forskeren ble utført av et topptrent team som ikke forberedte seg på angrepet på bare noen få dager. Teamet hadde eksplosiver, våpen, økonomiske midler og trygge hus å møtes i og trene som et team for operasjonen. Dette operasjonsnivået forutsetter en statsstøttet operasjon, ifølge iranske sikkerhetskilder.

Israel, i motsetning til president Trump da han drepte brigadegeneral Qassem Soleimani, kunngjorde ikke offisielt sitt ansvar for attentatet på Fakhri Zadeh, selv om Netanyahu antydet dette i hans egen stil. Imidlertid ble amerikanske B-52s beordret tilbake til Midtøsten noen dager før angrepet, og Pentagon beordret USS Nimitz tilbake til Persiabukta, og den amerikanske administrasjonen lovet å slå hardt hvis noen amerikanske soldater ble angrepet i Irak. Alle disse indikasjonene blir tolket av Iran som klare signaler om den USA-israelske medvirkningen og ansvaret for dette ulovlige attentatet.

Hva er Irans valg?

Sjefen for den iranske revolusjonsgarden, generalmajor Hossein Salameh, sa “Iran vil svare.” Han har forpliktet seg, og det forventes ikke at han risikerer troverdigheten ved å ikke svare. Lederen for revolusjonen Sayed Ali Khamenei instruerte sine militære sjefer om å “ta den nødvendige hevn for martyren Mohsen Fakhri Zadeh.” Revolusjonsgarden IRGC – Quds Brigadens-sjef, general Ismail Qaani, som representerer grenen for iranske angrep i utlandet, indikerte: ”det er mål som er identifisert regionalt og Irans allierte vil delta i responsen.”

Ifølge kildene har Iran begynt å jobbe på flere nivåer: 1) Å avdekke attentatmennene som er ansvarlige for attentatet. 2) Be alle ambassader i utlandet anmode om det internasjonale samfunnets fordømmelse av denne ulovlige målrettingen av en sivilist. 3) Identifisere de absolutte støttespillere for enhver israelsk handling: avskrekking gjøres som svar ved å ramme mål satt av Iran i Midtøsten. 3) Søke etter ethvert lag som er klare til å gjennomføre ethvert annet potensielt angrep som Israel kan utføre i løpet av de resterende femti dagene av Trumps periode. 4) Identifisering av de mest presserende målene å treffe i Midtøsten. 5) Øke nivået av urananrikelse, med lite hensyn til JCPOA, og øke lagringsnivået utover 2442,9 kg.

Kildene forstår at det ikke er noe som hindrer Israel i å utføre ytterligere angrep mot iranske mål hvis ikke avskrekkelse blir pålagt, slik Hizbollah faktisk har gjort i Libanon. Videre vil ethvert mulig angrep mot Israel og amerikanske allierte i Midtøsten (for eksempel i Afghanistan eller Yemen) sende signaler til Israel om å stoppe når de amerikanske interessene i regionen settes i fare.

Så lenge Trump (som vår kilde beskriver som “en elefant i en porselensbutikk”) har makten, har Iran bestemt seg for ikke å gå i krig og i mellomtiden ikke bli dratt inn i situasjoner og debatter pålagt av deres fiender. Derfor er ikke full krig ennå på bordet selv om ytterligere cyber-, sabotasje- eller attentat er sannsynlig i ukene som kommer. “Kontoen er åpen med Netanyahu, du trenger ikke å skynde deg, det vil være flere muligheter,” konkluderte kilden.

