Hvor like er de amerikanske sanksjonene mot Venezuela og Midtøsten?

Venezuela er mobilisert for søndagens valg for å velge 277 medlemmer av parlamentet fra 14.400 kandidater fra 107 partier, grupper og uavhengige. Den amerikanske administrasjonen og de europeiske samfunnslederne har allerede avvist og fordømt resultatene av valget – som ikke har funnet sted ennå. Det er fordi president Nicholas Maduro og hans politiske gruppering forventes å vinne: de har en garantert seier på grunn av støtten de nyter fra befolkningen. Washington anklager Maduro for å ha forfalsket valgene som skal finne sted, utrolig uvitende om at de sitter i glasshus og ble dypt skadet under det siste valget. President Donald Trump beskyldte valget for å være “falskt”, noe som gjorde ham til vinneren selv om landet hadde kunngjort resultatene fra alle stater, og dermed gitt total seier til Joe Biden (og dermed Trumps fiasko).

Nå til Venezuela, som utvilsomt for mange andre land, er Trump eller Biden to ansikter av samme sak. Derfor forventer ikke Venezuela noen oppheving av sanksjonene som er innført av Trump-administrasjonen. Den administrasjonen likte å ilegge sanksjoner i alle retninger og over hele verden mot de som nektet å underkaste seg USA og Israels vilje. Selvfølgelig er Venezuela USAs bakgård, og ethvert opprør mot USAs vilje er uakseptabelt. Opprør her betyr ikke lydighet og lojalitet til onkel Sam.

Det den amerikanske administrasjonen gjorde mot Venezuela, representerer flere tiår med praksis som allerede ble utøvd mot resten av verden og spesielt overfor Midtøsten (Iran, Syria og Libanon). Ulovlige sanksjoner pålegges således venezuelansk olje, tankskip, banker, reservedeler, medisinsk utstyr, mat, enkeltpersoner og på alle slags varer. De venezuelanske verdiene fra salg av olje er blitt blokkert av USA, og det venezuelanske gullet frosset av Storbritannia. Disse eiendelene ble igjen ulovlig fordelt for å støtte Juan Guaidó, som Vesten bestemte skulle nomineres som “den ikke-valgte presidenten i Venezuela”.

Parlamentspeakeren Juan Guaidó: Amerika og 50 andre europeiske og ikke-EU-land bestemte – under press fra Washington – å erklære ham som “ikke-demokratisk valgt president” i landet – fordi han er “den lydige gutten til Vesten”. Som tilfellet er med “Mujahideen i-Khalq” -organisasjonen i Iran og investeringen som Washington brukte i Libanon (ti milliarder dollar) for å undergrave og beseire “Hizbollah” ved å fremme hjemlig uro, vil USA ikke nøle med å etablere en “elektronisk hær” og presse de venezuelanske motstanderne av regimet til å angripe og hjernevaske lesere fra alle samfunnslag.

Guaidó gikk så langt som å kreve en amerikansk væpnet inngripen i sitt land. Dette er de amerikanske grepene som ble brukt i flere tiår, ellers kan det andre alternativet være en borgerkrig (som i Libanon). USA anklaget Venezuela for å være en bastion for korrupsjon, og glemte at korrupsjon ikke blir vektlagt som USAs bekymring i Libanon, Irak og med andre monarkier og Midtøsten-presidenter, allierte av USA. Men hvorfor gå så langt som å beskylde andre for korrupsjon når vi vet at president Trump allerede har undertegnet et unntaksdekret for at familien hans skal unngå rettslig forfølgelse?

Dette betyr imidlertid ikke at Venezuela er løst fra korrupsjon: de kraftige daglige devalueringene av den lokale valutaen, fattigdom, tunge sanksjoner og dødelig byråkrati presser ethvert land mot parallelle markeder og korrupsjon. Mennesker i Venezuela er i overlevelsesmodus: ikke klare til å underkaste seg, men heller ikke til å sulte. Befolkningen stoler på støtte fra familier som bor i utlandet eller har flere jobber: den tenker bare på å overleve til neste dag. Dette er hva sanksjoner presser en befolkning til å gjøre. Spørsmålet som skal adresseres, er ikke til venezuelanerne, men gjelder den totale brudd på folkeretten som setter befolkningen i knestående.

I århundrer forsøkte Amerika å dominere Latin-Amerika: de utviste Evo Morales fra Bolivia fordi han hadde motarbeidet dette, bare for å komme tilbake etter at folket omfavnet Morales ‘parti igjen og deretter førte ham tilbake fra sitt tvungne eksil. Det er åpenbart i USAs interesser å få kontroll over Latin-Amerika av flere grunner, hvorav den viktigste er rikdommen i de forskjellige ressursene, som startet med energi og ble utvidet til jordbruk, der amerikanske megaselskaper var dominerende. Befolkningen i Venezuela elsker frihet, moro og dans for å uttrykke sin smerte, frustrasjon og misnøye. Dette sammenfaller med ordtaket her, at “fuglen danser når den er full av smerte.”

Den venezuelanske regjeringen, med en sjelden innenrikspolitikk sett hvor som helst i verden, har bygget 3 millioner hjem for sitt folk. Gratis medisin og utdanning er tilgjengelig for alle uten diskriminering. Imidlertid forårsaket sanksjonene slutten på den lokale valutaen, da valutakursen på en amerikansk dollar nådde en million venezuelanske bolivarer mens de ansatte mottok en min. mum lønn, som tilsvarer 2 til 4 millioner, tilsvarende to til fire dollar per måned.

Imidlertid subsidierer regjeringen – som land i Midt-Østen – prisen på mat og olje (som er den billigste i verden, ettersom prisen på en liter olje tilsvarer rundt $ 0,05 per tjue liter). Men det er et parallelt marked som selger til oppblåste priser hvis du vil unngå å vente i timevis på bensinstasjoner.

Jeg har skrevet og dekket nyhetene om Midt-Østen i mange tiår, regionens problemer, kriger, interne og eksterne suksesser og fiaskoer, og nyhetene om innbyggerne og deres kultur. Venezuela ser ut til å komme fra en annen verden: mennesker er enkle til politisk naive om det som skjer i omverdenen. De mener fortsatt at folkeretten eksisterer, og at USA vil revurdere sine harde sanksjoner: rettferdighet vil seire.

Sannheten er imidlertid en annen. Befolkningen i Venezuela tror på deres sak, som Simon Bolivar – oppdageren av den latinske verden og forkjemperen for disse folkenes uavhengighet i det attende og det nittende århundre. De tror på Hugo Chávez – som døde for å tillate folk å velge Nicolás Maduro. Begge lederne har aldri forsvunnet og er på allés lepper og i hvert hjørne av Venezuela. Og ved enhver anledning eller samtale med enhver venezuelansk kontakt eller borger, blir navnene på Simon Bolivar og Hugo Chávez nevnt. Disse lederne lærte venezuelanere å ha verdighet, stolthet og uavhengighet, og de knuste det amerikanske hegemoniets sverd. Det venezuelanske folket har en fast tro på sin frihet slik at det uttrykkes med dyp oppriktighet og lidenskap og ikke har sitt sidestykke noe annet sted i verden.

