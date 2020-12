Venezuela, eine schwer zu besiegende Bevölkerung: Lektionen für den Nahen Osten

Caracas, Venezuela, von Elijah J. Magnier:

Translation: CHH

In der “Escuela Técnica Comercial Manuel Palacio Fajardo De Caracas Venezuela” in einem Gebiet namens 23 Enero kam der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza zur Abstimmung. Die Menschen des Viertels standen in der Schlange und warteten, bis sie an der Reihe waren, nachdem sie von den Sanitätsbeamten desinfiziert worden waren. Im Hintergrund standen einige Wachen, die sich nicht in die Selbstorganisation der Bevölkerung einmischten. Zum Minister Arreaza gesellte sich später die Tochter des Comandante Hugo Chávez, Maria Gabriel, die ebenfalls in derselben Schule zur Wahl kam, in der auch der verstorbene Chávez zur Wahl ging.

Es ist hier in der Tat eine normale Szene, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zur Wahl kommen zu sehen, einschließlich älterer Menschen, die sich kaum bewegen können und von ihren Angehörigen unterstützt werden. Die Zahl der Wähler ist nicht riesig (nur 31%), was sehr verständlich ist angesichts der Angst, die die Coronavirus-Beschränkungen in der ganzen Welt ausgelöst haben. Auch ist Lateinamerika an eine geringe Zahl von Teilnehmern für die Sitze in der Legislative gewöhnt (Costa Rica mit 24%), aber an eine viel höhere Präsenz für die Präsidentschaft. Darüber hinaus hatten bei den gegenwärtigen Wahlen vier der größten Oppositionsparteien beschlossen, die Wahlen zu boykottieren. Die Opposition, die sich an den Wahlen beteiligte, gewann jedoch, wie offiziell bekannt gegeben, 18% der Sitze.

Die Qualität der Verbindungen zwischen dem Volk und einigen Regierungsbeamten ist jedoch einzigartig und anderswo unbekannt. Die Interaktion und das Verhalten zwischen beiden Seiten deuten auf eine starke Bindung hin und erklären, warum die Mehrheit der Bevölkerung trotz der harten US-Sanktionen, die sie verarmen lassen, weiterhin an ihnen festhält und sich nicht in Richtung USA wenden wird.

Nachdem er gewählt hatte, ging Jorge Arreaza in das nahe gelegene Café auf der anderen Straßenseite, wo Menschen aller Altersgruppen ihn willkommen hießen. Sie saßen alle, als er in seinem schwarzen T-Shirt (lockere Kleiderordnung) kam, um ihn herum, ihne das nationale Fernsehen, was wiederum darauf hinweist, dass sein Schritt nicht für Publicity und Propaganda gedacht war. Ein paar Leibwächter hielten Abstand, um die Interaktion nicht zu stören. Arreaza begrüßte jeden Einzelnen im Café im Freien und tauschte mit allen die Faust, wobei er mit ihnen wie mit einem Nachbarn sprach, den sie zu sehen gewohnt waren und den sie regelmäßig trafen.

Es ist alles andere als ein Wahlzug, denn sie haben bereits gewählt: “Wir sehen Jorge und andere Regierungsmitglieder regelmäßig hier in dieser Nachbarschaft”, sagte Diego, ein junger Mann, der dort saß und den Außenminister bat, ein Selfie mit sich zu machen.

“Wenn die Menschen von Korruption oder Misswirtschaft in irgendeinem Bezirk erfahren, werden wir darüber informiert, wenn wir sie besuchen und direkt mit ihnen interagieren, denn wir müssen uns um unser Land kümmern, und wir haben nur von den Menschen die Macht erhalten, in ihrem Namen zu handeln. Das ist die Lehre des Comandante Hugo Chávez”, sagte Minister Arreaza.

Das bescheidene Verhalten dieser Beamten, die ein Teil der Bevölkerung sind (und von denen sie sich nie distanziert haben), ist überraschend. Das Geheimnis Venezuelas ist die Tatsache, dass es auf der einen Seite Politiker wie Juan Guaidó gibt, der die Supermacht USA um eine militärische Intervention gegen sein eigenes Volk bat. Auf der anderen Seite gibt es Politiker wie Präsident Nicholas Maduro und die meisten Mitglieder seines Teams, die sich als Teil des Volkes fühlen und glauben, dass die Macht, die sie genießen, von den Menschen ausgeht, die sie vor jeglichem Schaden bewahren. Was auch immer die Venezolaner, die auf der Seite der Opposition stehen, über die Regierung und ihren Präsidenten sagen, erfahren oder kritisieren könnten, die Tatsache, dass ihr Vertreter eine ausländische Militärarmee zum Eingreifen aufforderte, um die Oppositionsführer an die Macht zu zwingen, gilt gelinde gesagt als Hochverrat, und zwar völlig gegen den Willen der meisten Wähler, auch gegen den Willen vieler anderer Oppositionsgruppen. Es sieht so aus, als ob die Nostalgie des Kolonialismus noch immer über Venezuela schwebt.

