Israël poogde een ongewenste oorlog tussen de VS en Iran te ontketenen…

Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

Het Amerikaanse leger is in staat van paraatheid en heeft onlangs twee B-52’s en de onderzeeër USS Georgia met nieuwe troepen naar het Midden-Oosten gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezworen Iran aan te vallen “als een Amerikaanse soldaat in Irak wordt gedood”. Ondertussen beweren Amerikaanse media dat Iran een aanval voorbereidt op de Amerikaanse troepen om de wederrechtelijke moord op de Revolutionaire Garde – Quds Brigade Commandant, generaal-majoor Qassem Soleimani – te wreken. Soleimani werd een jaar geleden op bevel van Trump en zijn team op het vliegveld van Bagdad op verraderlijke wijze vermoord door een Amerikaanse drone. In werkelijkheid willen de twee landen geen oorlog en sturen ze via bemiddelaars (Koeweit, Irak en Oman) de boodschap dat ze geen confrontatie willen, vooral op dit moment, nu Tump nog minder dan drie weken in het Witte Huis heeft.



Ambtenaren van de VS hebben rechtstreeks aan de Iraakse premier Adel Abdul Mahdi bevestigd dat Israël in de eerste maanden van 2019 zelfmoorddrones heeft gestuurd die verschillende opslagplaatsen van de Iraakse veiligheidstroepen hebben vernietigd. Bij deze Israëlische aanvallen werden meer dan 18 Irakezen die in het leger, de federale politie en de Popular Mobilisation Forces (PMF) dienden, gedood en werden meer dan 8 opslagplaatsen van wapens en munitie vernietigd. Verschillende sites werden in de buurt van de hoofdstad Bagdad en in andere regio’s in Irak tot aan de Iraaks-Syrische grens aangevallen.



De VS hebben herhaaldelijk de bepalingen van hun aanwezigheid in Irak geschonden, “om de Iraakse veiligheidstroepen te steunen in hun strijd tegen de “Islamitische Staat” (ISIS)”. Aangezien de VS het Iraakse luchtruim controleren, was het het Amerikaanse commando dat meer dan negen Israëlische drone-aanvallen tegen de Iraakse veiligheidstroepen toestond, waardoor het, samen met Israël, rechtstreeks verantwoordelijk was voor deze schendingen.



Verschillende Iraakse verzetsorganisaties reageerden tegen de militaire bases van de VS in Irak door blindelings onnauwkeurige raketten te lanceren, wat resulteerde in het doden van een Iraaks-Amerikaanse huurling, Nawras Hamed, in december 2019.



Enkele dagen later riep (voormalig) minister van Defensie van de VS Mark Esper (voormalig) premier Adel Abdul Mahdi op om hem te informeren – niet om hem te raadplegen of te waarschuwen – over zijn beslissing om de PMF-bases aan te vallen uit wraak voor de dood van de Iraaks-Amerikaanse huurling. Abdul-Mahdi antwoordde (zoals Abdel Mahdi mij meedeelde) dat een dergelijke openlijke aanval van de Verenigde Staten een schending was van het akkoord tussen de VS en Irak en van de soevereiniteit van Irak. Hij waarschuwde Esper dat er een gewelddadige reactie zou volgen tegen de Amerikaanse strijdkrachten die in Irak worden ingezet.



Esper negeerde Abdul Mahdi’s waarschuwing: De Amerikaanse gevechtsvliegtuigen troffen de Iraakse veiligheidstroepen, onder andere aan de Iraaks-Syrische grens, waarbij 28 leden van de federale politie, het leger en de Volksmobilisatietroepen om het leven kwamen. Na hun begrafenis hielden hun kameraden een demonstratie voor de Amerikaanse ambassade in Bagdad, waarbij ze de toegangsdeur en -poort aanvielen, materiële schade veroorzaakten en hun woede en verontwaardiging toonden over de onwettige Amerikaanse moord. Abdel Mahdi dreigde af te treden als de demonstranten niet onmiddellijk het terrein van de Amerikaanse ambassade zouden ontruimen. Alle demonstranten vertrokken en de antiterreurstroepen namen de bescherming van de Amerikaanse diplomatieke missie op zich.



President Donald Trump belde premier Adel Abdul Mahdi om 21.00 uur …

