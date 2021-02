USA forbereder seg på å komme ned fra treet og gå tilbake til atomavtalen med Iran?

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

erklærte ønsket fra Bidens administrasjon om å gå tilbake til atomavtalen (kjent som Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA). Israel og landets nye offisielle venner, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, må delta i en ny modifisert avtale der disse landene tar sikte på å endre avtalen og inkludere Irans ballistiske missiler og landets forhold til andre allierte i Midtøsten. Golflandene ønsker å “stoppe kjernefysisk spredning i regionen”, men klarer ikke å forklare tvetydigheten som Israels arsenal utgjør, som består av over hundre atomvåpen.

Iran fremholder sterkt at enhver endring av JCPOA er uakseptabel, og at Irans forhold til andre land i Midtøsten ikke er USAs anliggende. Irans president Hassan Rouhani sa: “Atomavtalen vil ikke endre seg, og flere land kan ikke blande seg i den. Amerika har brutt FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2231 og må gå tilbake til den, og hvis de ikke ønsker å komme tilbake, bør de kunngjøre dette.”

I den første uken etter president Bidens innvielse var de amerikanske og iranske uttalelsene uenige om hva som kommer først – “kyllingen eller egget?” USA har bedt Iran om å overholde atomavtalen som da den ble undertegnet i 2015, som USA ikke lenger er en del av siden de forlot avtalen i 2018. Irans holdning ble klart og greit uttrykt av alle tjenestemenn: be USA om å oppheve alle sanksjoner og gå tilbake til avtalen. Imidlertid representerte Iran fleksibilitet da utenriksminister Muhammad Javad Zarif tilbød en stige for amerikanerne å stige ned fra treet de hadde klatret opp. Zarif foreslo at Europa kunne hjelpe til ved å ‘synkronisere’ retur av de to partene til atomavtalen. Lederen for europeisk diplomati, Joseph Borrell, aktiverte prosessen og instruerte sine medarbeidere om å kontakte Iran for å koordinere neste trinn og fungere som mellommenn for de to landene som hittil har avstått fra enhver direkte dialog.

Den amerikanske utenriksministeren Anthony Blinken sa innledningsvis at landet hans ikke hadde “hastverk” med å inngå en atomavtale med Iran, og at det kunne ta “over et år” å nå. Han etterlot et negativt inntrykk i Teheran om at den nye administrasjonen har til hensikt å “dra nytte av” de harde sanksjonene som ble innført av Donald Trump og var i forhandlinger om å endre atomavtalen. Blinken justerte imidlertid intensjonen sin – som Teheran oppfattet å være et første positivt tegn – da han nylig uttalte at Iran muligens ville nå arombrensel-renhet iløpet av tre eller fire måneder.

Imidlertid svarte den israelske energiministeren – som ikke vil at Amerika skal ha det travelt med å sette seg ned med Iran – til Blinken med å si at “Iran trenger ett eller to år før de når kjernefysiske våpen.” , “Israel kan bli tvunget til å angripe Irans kjernefysiske anlegg fordi Amerika vil ha behov for at vi gjør det. “Imidlertid motsa general Amos Gilead, tidligere sjef for militær etterretning, de israelske ledernes uttalelser:” Tror du at du kan starte et anslag (mot Iran) uten strategisk samarbeid med Amerika? Det vil aldri skje. De (truslene) er bare ord. “

I slutten av desember 2020 kunngjorde Iran sin intensjon om å øke sin uranberikelse til 20 prosent (JCPOA tillater 3,67 prosent) ved Fordow-anlegget, og lageret av uran med lav anrikning akkumulert til 2442,9 kilo (300 kg var tillatt i JCPOAavtalen). Iran kunngjorde at de vil ta ytterligere tiltak om to uker (den 21. i inneværende februar måned) for å trekke seg fra ikke-spredningstraktaten (NPT) og redusere antall observatører fra International Atomic Energy Agency.

Jo mer Israel roper mot president Biden, jo mer blir det klart at de er redde for å gå tilbake til den iranske atomavtalen som den er. Gjennom USAs nylige indirekte mekling og meldinger til Iran er det liten tvil om at Biden vil bli tvunget til å legge saken på bordet raskere enn han trodde først. Anta at den første amerikanske forsinkelsen var en slags manøver for å oppnå ytterligere iranske innrømmelser. I så fall kunne det bare beskrives som en misforståelse av den iranske viljen til å gå videre med sin atomevne.

Det ser ut til at USA har forstått Irans besluttsomhet, og at Iran ikke er villig til å falle betingelsesløst i Bidens armer. Videre har Iran delt nye ballistiske missiltester og har utvilsomt mer i ermet. Målet er å fortelle verden at Iran ikke er villige til å gå i krig, men er klar for dette hvis krig blir pålagt, og at de kan påføre fiendene alvorlig skade.

USA har muligheten til å sikre stigen som Zarif tilbyr, komme ned fra treet og sitte rundt bordet for å hedre det som tidligere ble avtalt etter ti års forhandlinger. Det er tydeligere nå for alle de som trodde Iran bare prutet i markedet at ingen ekstra klausul eller flere deltakere vil bli tolerert. Ellers, selv om Iran lider av Trumps (og hva som også kan være Bidens) harde sanksjoner, har de lyktes i å tilpasse sitt liv deretter, uten andre tilgjengelige midler enn sine egne. 21. februar er ikke veldig langt unna, og Biden-administrasjonen må snart avsløre sin Midtøsten-politikk.