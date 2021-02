L’accord sur le nucléaire de 2015 ne semble plus être une référence valable pour l’Iran

Subscribe to get access

un Iran fort ». Il ne fait guère de doute que l’Iran deviendra plus fort financièrement si toutes les sanctions des USA sont levées. Celles imposées sur l’exportation du pétrole de l’Iran ont eu pour effet de réduire la production quotidienne d’environ 2,3 millions de barils par jour à 700 000 BPJ. Les recettes en devises de l’Iran ont fondu et la monnaie locale s’est considérablement détériorée. Par contre, les exportations non pétrolières de l’Iran auraient dépassé 25,1 milliards de dollars en 2020. De plus, les alliés de l’Iran au Moyen-Orient continuent à payer les salaires des dizaines de milliers de leurs militants en dollars US, ce qui nous permet d’affirmer que l’objectif de Trump de freiner la puissance régionale de l’Iran a échoué.

Sayyed Khamenei a déclaré aux responsables iraniens qu’ils « devraient faire comme si les sanctions des USA ne seront pas levées sous l’administration Biden, puisqu’il n’y a aucune différence entre le comportement de l’actuel président américain et celui de ses prédécesseurs ».

Les dirigeants iraniens estiment que les USA ne reviendront pas sur la plupart des sanctions qui permettraient à l’Iran de réintégrer le marché international. Par conséquent, l’Iran s’est permis lui aussi plusieurs violations un an après le retrait illégal des USA. L’Iran a aussi eu recours l’an dernier au mécanisme de règlement des différends prévu au paragraphe 36 de l’accord sur le nucléaire iranien, appelé officiellement Plan d’action global conjoint (PAGC), mais en vain. L’Iran n’est cependant pas prêt à ne plus respecter le PAGC, car il souhaite que ses alliés stratégiques que sont la Chine et la Russie, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, restent de son côté. La Chine et la Russie sont d’accord avec l’Iran sur la nécessité d’un retour « inconditionnel » des USA au PAGC le plus tôt possible.

Les USA ne sont pas mis à mal par les sanctions qu’ils ont imposées à l’Iran, bien au contraire. Tout en « profitant » des lourdes sanctions de Trump, Biden demande à l’Iran de commencer par revenir à ses engagements. Logiquement, si les USA croient en la décision de l’Iran d’interdire les armes nucléaires ainsi que la mise au point et l’utilisation d’armes de destruction massive, pourquoi lèveraient-ils les sanctions si tôt? Ne serait-ce pas mieux de négocier avec un pays sous la coupe de sanctions paralysantes? Mais il s’agit là d’un jeu dangereux, car les fatwas changent en fonction des circonstances et des nécessités.

Sayyed Khamenei a déclaré à son entourage que « certains responsables iraniens sont décevants ». Il estime que quiconque s’imagine que la politique de Biden envers l’Iran sera différente de celle de ses prédécesseurs est « naïf » et que l’idée que le nouveau président lèvera les sanctions est « délirante ». « Il est temps de fermer la porte aux négociations jusqu’à ce que les USA et l’Europe s’engagent à nouveau dans un accord qu’ils ont eux-mêmes violé et qu’ils n’ont pas respecté », aurait déclaré Sayyed Khamenei.

Il semble évident qu’il n’y aura pas d’accord sur le nucléaire à court terme entre l’Iran et les USA. Supposons que Biden insiste pour faire entrer Israël et l’Arabie Saoudite dans un nouveau PAGC mis à jour et modifier certaines de ses dispositions. S’il fait cela, il commettra une grave erreur. Pendant des années, Trump a essayé de négocier les mêmes changements, mais en vain, l’Iran préférant les lourdes sanctions. Sayyed Khamenei a fixé les limites de l’enjeu : « Pas de modification ou de négociation tant que les USA ne lèveront pas d’abord les sanctions. L’Iran devrait poursuivre sa politique économique intérieure qui ne dépend pas des ventes de pétrole. »

Pourquoi d’ailleurs l’Iran répondrait-il aux demandes de Biden alors qu’il a rejeté des demandes similaires formulées par Trump ? Qu’est-ce que cela a donné de rejeter la dernière tentative de Trump de négocier avec l’Iran parce qu’il comptait en tirer profit en vue de remporter sa prochaine campagne présidentielle, ce qui a servi Biden?

Pour les responsables iraniens : « Trump et Biden sont les deux faces d’une même médaille. Mais comme Trump a tué le général Qassem Soleimani, s’il était resté au pouvoir quatre ans encore, le cours naturel des choses aurait mené à la guerre. L’Iran est conscient que depuis la victoire de la « Révolution islamique » en 1979, toutes les administrations américaines maîtrisent et apprécient l’art des sanctions. Quelle que soit la ligne de conduite que Biden a l’intention d’adopter, le retrait total des USA de l’Asie occidentale est devenu la priorité numéro un de l’Iran et de ses alliés dans la région. Le Moyen-Orient est donc vulnérable et ouvert à toutes les possibilités. »