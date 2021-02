Die Entscheidung der Kurden: “Keine Freunde außer den Bergen … und sicherlich nicht Israel”.

Viele Staaten haben die Kurden (die dieselbe Sprache und grenzüberschreitende Beziehungen mit anderen kurdischen Stämmen im Iran, Irak, Syrien und der Türkei pflegen) im Laufe der modernen Geschichte benutzt – als Waffe gegen verschiedene Länder des Nahen Ostens. Dies ist auch weiterhin der Fall, insbesondere nach der US-Invasion im Irak und der Besetzung des Nordostens Syriens, wo die dominante Gruppe der syrischen Kurden, die YPG (das ist der syrische Zweig der von den USA und der EU angeworbenen Terrorgruppe PKK), ihren Sitz hat. Aber die Kurden im Irak, in Syrien, im Iran und in der Türkei sind keine homogenen Gruppen, und auch ihr Schicksal und ihre Loyalitäten sind differenziert.

Ungeachtet des einheitlichenn Traums, der alle kurdischen Bevölkerungsgruppen zusammenbringen möchte, und der Hoffnung, dass Washington bei der Erfüllung dieses Traums helfen würde, wird die US-Unterstützung für die syrischen und irakischen Kurden definitiv nicht zur Verwirklichung dieser Vision führen – die Kosten sind zu hoch. Selbst wenn die USA den Kurden einen Staat zugestehen und “den Nahen Osten neu ordnen” wollten, könnten sich die betroffenen Länder zusammenschließen und Washington daran hindern, das gewünschte Ziel zu erreichen. Die kurdische Beziehung zu Israel wird wenig dazu beitragen, den Status der Kurden im Nahen Osten zu verändern. Die Frage bleibt, wann werden die Kurden, die als Schutzschild der USA in Syrien und im Irak agieren, verstehen, dass ihre “einzigen Freunde (noch) die Berge sind” und dass weder die USA noch Israel sie beschützen können und dass nur die Länder, in denen sie Wurzeln geschlagen haben (und sicherlich nicht Israel) – ihr Schutz vor zukünftiger Verfolgung sein können und ihre einzige Rettung sind?

Die israelische Normalisierung mit arabischen Staaten befreit die Kurden von der Last, geheime Beziehungen zu Tel Aviv vorenthalten zu müssen. Der irakische Kurdenführer Masoud Barzani sagte bereits, er habe “keine Einwände gegen die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel”, auch wenn die Außenpolitik in die Zuständigkeit der Zentralregierung in Bagdad fällt, die diese Idee ablehnt. Die Provinz Kurdistan ist Teil des Iraks und wird mit schweren Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie es wagt, sich offen auf Israel zuzubewegen. Außerdem brauchen die irakisch-kurdischen Führer ein gutes Verhältnis zu den arabischen Ländern, dem Iran und der Türkei. Sie sind nicht in der Lage, das um der öffentlichen Beziehungen zu Israel willen zu gefährden, die weiterbestehen können, ohne dass sie unbedingt gepriesen werden müssen.

Um westliche Solidarität und Mitgefühl gegenüber den Kurden auszulösen, schiebt Israel das Narrativ vor, dass emotionale Verbindungen zwischen den Kurden und den Juden bestehen, aufgrund” der Ungerechtigkeit, die sie beide erfahren”. Die Israelis (nicht die Juden) haben jedoch seit 1947 die unsäglichsten Massentötungen, Misshandlungen und Völkermorde an den Palästinensern verübt und werden von der UNO wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, und sie führen weiterhin Kriege und schikanieren nahe gelegene Länder des Nahen Ostens. Sie begehen wahllose Angriffe und Kriegsverbrechen im Libanon und in Syrien, bombardieren den Irak und führen rechtswidrige Attentate im Iran und anderswo durch und verletzen damit internationale Gesetze. Die Kurden flirten mit Israel, um ihre Position bei den USA zu stärken. Die israelische Lobby genießt einen starken Einfluss innerhalb der US-Regierung und “kontrolliert” weitgehend die Mainstream-Medien, so wird es im Nahen Osten weithin geglaubt. Und Israel unterstützt die Kurden, weil diese ihren Feinden und Gegnern im Iran, in der Türkei, im Irak und in Syrien Instabilität bringen können: Sie stellen ein nützliches operatives Standbein für Israel dar.

Wenn sich die Kurden in der alten und modernen Geschichte gegen das Gastland, in dem sie lebten, auflehnten und ihr Aufstand erfolglos war, überquerten sie die unbewachten Grenzen in einen Nachbarstaat. Sie fanden Unterschlupf bei den in diesem Land lebenden kurdischen Stämmen. Heute sind die Kurden hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, im Iran, der Türkei, dem Irak und Syrien versammelt. Als der “Islamische Staat” (ISIS) im Begriff war, Ain al-Arab (Kobane) zu besetzen, baten die USA die Türkei um die Erlaubnis, eine Peshmerga-Truppe durch das türkische Territorium zu schicken, um den Fall der syrischen Stadt zu verhindern, und erhielten diese.

Die syrischen Kurden spielten eine positive Rolle bei der Unterstützung der Städte Nubbl und Zahraa gegen die von al-Qaida auferlegte Belagerung. Im Gegenzug boten die syrische Armee und ihre Verbündeten den Kurden in hay Maqsoud in Aleppo während des Krieges Unterstützung an. Als die Türkei die kurdische Stadt Afrin angriff und besetzte, fand ein großer Teil der kurdischen Bevölkerung in Nubbl und Zahraa ein herzliches Willkommen und Schutz. Die Beziehung zwischen der YPG und Damaskus änderte sich jedoch, als die USA die YPG ermutigten, Afrin der Türkei statt Damaskus zu überlassen und das Öl zu fördern, es an die syrische Regierung (Irak und Türkei) zu verkaufen und zu verhindern, dass der reichhaltige landwirtschaftliche Reichtum im kurdischen Gebiet den Rest Syriens erreicht.

Die in den Provinzen al-Hasaka, Raqqah und Deir-Ezzour stationierten YPG-Kurden haben die sich bietende Gelegenheit ergriffen, als Schutzschild für die US-Besatzungstruppen zu fungieren, in der Hoffnung, einen eigenen Staat unter dem Namen “Rojava” zu erhalten. Das Nachbarland Türkei schloss sich den USA und den Europäern an und listete die syrischen Kurden YPG (Volksschutzeinheiten) und den syrischen Ableger der PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) als terroristische Organisation auf. Ankaras Soldaten hinderten die YPG daran, ihr Rojava zu bekommen, indem sie Afrin und andere syrische Städte in den arabisch-kurdischen Nordprovinzen besetzten, zum Unmut der im Nordosten Syriens stationierten US- und westlichen Streitkräfte.

Die USA und einige westliche Länder haben ihre Truppen jedoch ohne ein Mandat der UN oder der Regierung in Damaskus vor Ort. Infolgedessen werden die westlichen Truppen als Besatzungstruppen betrachtet. Den Kurden macht es nichts aus, als Schutzschild für die USA und andere westliche Truppen zu fungieren, in der Hoffnung, die Kontrolle über das syrische Territorium so lange zu behalten, wie die USA und ihre Verbündeten illegal in Syrien stationiert sind. Die YPG-Führung hofft, dass die USA noch viele Jahre in Syrien bleiben und die Kurden stärker werden und sogar die Zentralregierung in Damaskus herausfordern können.

Quellen in al-Hasaka bestätigten, dass die YPG-Kurden ein ausgezeichnetes Verhältnis zu den USA und Israel haben, ungeachtet der (offiziell geleugneten) Unterstützung der USA und des israelischen Mossad bei der Überwachung der Bewegung, die zur Gefangennahme des PKK-Führers, Apo Abdullah Öcalan, im Jahr 1999 in Kenia führte. Der PKK-Führer war ein ehemaliger Marxist (bei seinem fünften Kongress im Januar 1995). Die PKK entfernte Hammer und Sichel von ihrer Flagge, weil sie glaubte, dass der Kommunismus zusammengebrochen sei und dass die USA die Entwicklung repräsentieren. Öcalan durfte 1991 ein Trainingslager im libanesischen Bekaa-Tal errichten und war offen antizionistisch und in voller Unterstützung und Harmonie mit der palästinensischen Sache. Der PKK-Führer war gegen die Errichtung eines kurdischen Nationalstaates. Er sagte: “Der kurdische Nationalstaat wird Massaker bringen, wie der zweite Zionismus…Er wurde gegründet, damit er gegen den Iran und die Türkei eingesetzt werden kann. Ich habe versucht, dies zu verhindern.”Die syrische YPG (und die irakische Regionalregierung Kurdistans – KRG) betrachtet Israel zu Unrecht als Brücke zum “Großen Kurdistan”. Die kurdisch-israelische Beziehung geht zurück auf das Jahr 1931 mit Reuven Shiloah, dem ..

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. ersten Direktor des Mossad, der als erster Abgesandter zu den Juden in den Ländern des Nahen Ostens nach Bagdad und Kurdistan geschickt wurde. [1] Kurdistan imitierte den Weg von “Yahudistan” (“Land der Juden, Jewishstan”) und behauptete, dass sowohl die Kurden als auch die Juden sich ethnisch von den benachbarten Arabern, Persern und Türken unterscheiden. Die Kurden, vor allem die irakischen Kurden, sind in Wirklichkeit natürliche Verbündete Israels und das schon seit sechs Jahrzehnten. Die Bindungen zwischen den beiden Gruppen sind historisch, politisch und wirtschaftlich. Kurdische Juden, die in den 1940er und frühen 1950er Jahren nach Israel auswanderten, wurden zu Botschaftern der irakischen Kurden und setzten sich in der israelischen Öffentlichkeit für ihre Sache ein. In den 1960er Jahren halfen die irakischen Kurden, die verbliebenen Juden aus dem Irak zu schmuggeln. Etwa 300.000 Juden kurdischer Herkunft leben in Israel. 1966 beschuldigte der irakische Verteidigungsminister Abd al-Aziz al-Uqayli die irakischen Kurden, “ein zweites Israel” im Nahen Osten zu errichten. 1963 stellte die israelische Premierministerin Golda Meir den Kurden 100.000 Dollar zur Verfügung. Der israelische Generalstabschef Rafael Eytan hat Kurdistan besucht. In den Jahren 1968 und1973 besuchte Mustafa Barzani zweimal Israel, um israelische Beamte zu treffen, einschließlich Levi Eshkol und Meir, die Premierminister in jenen Jahren. Der israelische Premierminister Menachem Begin gab zu, dass Israelis kurdische Kräfte in Israel und Kurdistan ausbilden. Während des kurdischen Aufstandes gegen die Iraker in den Jahren 1965-1975 lieferten sie Waffen, Panzer- und Flugabwehrwaffen und Munition, und der israelische Mossad nutzte das bergige Gebiet, um Operationen im Irak, Iran, Syrien und der Türkei zu starten. 1975 kamen die Beziehungen zum Erliegen, nachdem der Irak und der Iran das Abkommen von Algier unterzeichneten, um den kurdischen Aufstand (der vom Schah von Iran unterstützt wurde) zu beenden, und der Iran zustimmte, Israel den Zugang zu Irakisch-Kurdistan zu versperren. Im Jahr 1980 gab der israelische Premierminister Menachem Begin zu, dass die Israelis die Kurden während ihres Aufstandes gegen die Iraker zwischen 1965 und 1975 unterstützten. Im Jahr 2013 besuchte der Vizepräsident der KRG, Kasart Rasul, mit einer Delegation Israel, um sich über die israelischen Landwirtschaftsmethoden zu informieren. Im Juni 2014 akzeptierte Israel eine große kurdische Öllieferung im kurdischen Kampf gegen ISIS. Der Kauf war eine bedeutende Hilfe für die kurdische Regierung in einer Zeit der Wirtschaftskrise. Im Mai und August 2015 importierte Israel 14 Millionen Barrel kurdisches Öl, was 77 % des israelischen Bedarfs ausmachte. Es ist wichtig zu beachten, dass die Kurden gegen den Willen der irakischen Zentralregierung Öl nach Israel exportierten. Im Jahr 2017 war Israel das einzige Land, das ein umstrittenes Unabhängigkeitsreferendum öffentlich unterstützte, und 2018 kündigte es seine Unterstützung für die kurdische Unabhängigkeit an, die von den USA abgelehnt wurde: Delegationen aus Kurdistan besuchten Israel, um israelische Führer und Akademischer zu treffen. Tage nach dem Tweet des ehemaligen Präsidenten Donald Trump über den Rückzug der USAverkündete der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dass Israel bereit sei, dem “tapferen kurdischen Volk” humanitäre Hilfe zu leisten. Doch die Kurden sind Bürger von drei Ländern, die Israel offen feindlich gesinnt sind, nämlich Iran, Irak und Syrien, und einem Land, der Türkei, deren Beziehungen zu Israel bestenfalls lauwarm sind. Im Jahr 2019 sagte Tzipi Hotovely, Israels stellvertretende Außenministerin: “Wir unterstützen sie (die Kurden) über verschiedene Kanäle…”. Er ist stolz darauf, dass wir an der Seite des kurdischen Volkes stehen.” Die israelisch-kurdischen Beziehungen können für die KRG nur dann von Vorteil sein, wenn sich die USA für eine Teilung des Irak und Syriens einsetzen, was unwahrscheinlich und offensichtlich nicht wünschenswert ist. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass die US-Unterstützung für die Kurden aufgrund der türkisch-iranischen absoluten Ablehnung eines kurdischen Staates sowie der Zentralregierung in Bagdad von unbegrenzter Dauer sein wird. Die Türkei könnte drastische Schritte unternehmen und ihre Partnerschaft mit Russland auf Kosten der NATO und der USA ausbauen, eine Position, für die keine US-Regierung verantwortlich sein möchte. Der Iran kann die Grenzen zu Kurdistan schließen, und die irakischen Sicherheitskräfte können eine Blockade über die nördliche Provinz verhängen. Und finanziell sind weder die USA noch Israel in der Lage, die finanziellen Forderungen Erbils zu erfüllen und die Gehälter der Angestellten zu Bezahlen. Abdullah Öcalan sagte einmal: Es ist schwieriger, die traditionellen kurdischen Wege zu ändern, als das Atom zu spalten. Der kurdische Traum wird dazu gemacht, ein Traum zu bleiben. Die Kurden bieten sich weiterhin als Leihwaffen und als Schutzschild für ausländische Truppen an. Wann werden die Kurden ihr Bewusstsein schärfen und sich an ihre jeweiligen Gastregierungen wenden, um ihre Beziehungen zu festigen und sich vollständig in ihre verschiedenen Länder zu integrieren? Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...