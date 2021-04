L’Iran rifiuta l’operazione di “chirurgia estetica” americano-irachena ma lascia aperto uno spiraglio per la collaborazione con gli Stati Uniti 4/6

Subscribe to get access

L’Iran non sta certamente fermo in attesa che gli Stati Uniti decidano. Continuerà sulla via del nucleare dipendendo sempre meno dal petrolio (sotto sanzioni) come fonte principale di entrate come lo è per la maggior parte degli stati arabi (Iraq, Arabia Saudita, Emirati e Bahrein). L’Iran ha chiarito che l’accordo sul nucleare non è collegato ad alcun altro argomento che interessa gli Stati Uniti in Medio Oriente anche se ha comunicato di essere pronto a partecipare a colloqui separati su altre questioni in caso di revoca delle sanzioni. Sarà possibile solo se gli Stati Uniti rispetteranno l’accordo come era stato firmato nel 2015, quell’accordo che il presidente Donald Trump ha revocato unilateralmente nel 2018.

Il presidente Joe Biden ha fatto capire di non essere pronto ad andarsene dalla Siria e dall’Iraq e non ha una politica chiara o una strategia per i due paesi così è probabile che mantenga lo status quo. Ciò significa che se da una parte (la questione del nucleare) la tensione tra Stati Uniti e Iran si allenta, in altre arene persisterà, forse meno forte di prima. Per l’Iran l’arena migliore per combattere gli Stati Uniti (anche se non l’unica) sembra essere la Mesopotamia dove può contare su numerosi e forti alleati sempre disposti a contrastare (e a insidiare) le truppe statunitensi, indifferenti alle eventuali perdite che potrebbero avere.

Dopo l’ultimo attacco alle truppe degli Stati Uniti il presidente Biden ha reagito in modo inaspettato. Il suo segretario alla difesa non è caduto nella trappola e ha deciso di non colpire le milizie irachene. Parrebbe che l’esercito degli Stati Uniti stia imparando a evitare le ritorsioni e il tranello del “rendere pan per focaccia” Per quanto tempo ancora il Pentagono tollererà gli attacchi e porgerà l’altra guancia? Il presidente Joe Biden continuerà a voler tenere le sue truppe in Iraq?

Molto probabilmente no. Un ritiro parziale o totale delle truppe potrebbe essere un’opzione per gli Stati Uniti se riescono a restare in altre forme. Molti dirigenti iracheni soprattutto leader politici sciiti, inclusi quelli vicini all’Iran, parlano di un cambio di bandiera (forze della NATO in sostituzione di quelle americane) di cui si sta già discutendo. Ma questa operazione di “chirurgia estetica” sebbene venga ipotizzata da entrambe le parti (Stati Uniti e Iraq) non sarà accettata dall’Iran e dai suoi alleati in Iraq. Lo scollamento tra i politici e la resistenza è enorme. E’ probabile che i gruppi armati iracheni siano pronti ad afferrare qualunque possibilità per far presente agli americani che dovrebbero andarsene dal paese e potrebbero farlo attaccando i loro convogli in viaggio tra le province irachene.

Per Teheran un “ contingente della NATO europeo” significa comunque un comando statunitense anche se mascherato dalla presenza europea. E quindi per la “Repubblica Islamica” la minaccia rappresentata dagli Stati Uniti persiste. Quali possono essere le scelte dell’Iraq in questo caso? Perché gli Stati Uniti e l’Iran hanno queste grandi difficoltà ad incontrarsi su un terreno comune e rischiano così che l’odio continui a farla da padrone?