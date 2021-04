Iran blamierte Netanyahu und trieb den Westen in Wien in die Enge

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

navigierte. Die Marine des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) demonstrierte kompetente Vergeltungsmaßnahmen auf Befehl.

In den letzten zehn Jahren lagen der israelische Premierminister und seine Militärberater mit ihrer Einschätzung richtig, dass der Krieg in Syrien eine Gelegenheit war, die Fähigkeit der syrischen Armee zu zerstören. Das Land war von Takfiri (ISIS und al-Qaida) besetzt, die Türkei und die USA besetzten den Norden, EU- und US-Sanktionen wurden gegen die Zentralregierung verhängt, und die Wirtschaftslage war kritisch. Außerdem wollte Russland um jeden Preis eine weitere Front zwischen Syrien und Israel vermeiden. Moskau bot Präsident Bashar al-Assad unbegrenzte Mengen an Abfangraketen an und schaffte es, die Zustimmung Assads zu erreichen, zumindest bis zur Erholung des Landes nicht in einen Krieg mit Israel zu ziehen. Der syrische Präsident wies mehrere iranische Argumente zurück, dass Abschreckung – wie die von der Hisbollah im Libanon etablierte Abschreckung – durch die Bombardierung selektiver israelischer Ziele unter Verwendung von Syriens Vorrat an iranischen Präzisionsraketen erfolgen müsse, um weitere israelische Verstöße zu verhindern.

Dennoch lagen Netanjahu und sein Team falsch, als sie erwarteten, dass der Iran von Vergeltungsmaßnahmen für die israelischen Attentate, Sabotageakte und Angriffe auf iranische Schiffe absehen würde. Der Iran hat seine Strategie der Konfliktvermeidung geändert, als er die teuerste US-Drohne abgeschossen und die größte US-Militärbasis im Irak, Ayn al-Assad, bombardiert hat. Die iranischen Offiziellen hatten beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und nicht ihre Verbündeten zu bitten, in ihrem Namen zu kämpfen.

Die Tatsache, dass der Iran zu einer Regionalmacht mit bedeutendem Einfluss im Jemen, im Irak, in Syrien, im Libanon und in Afghanistan geworden ist, bedeutet, dass der Iran seinen Verbündeten im Einflussgebiet zeigen kann, dass er es wagt, das mächtigste Land der Welt von Angesicht zu Angesicht zu bekämpfen und den Hauptverbündeten der USA im Nahen Osten, Israel, furchtlos zurückzuschlagen.

Der Iran nahm die israelische Herausforderung an und nutzte die Gelegenheit, die sich bot, als Israel seine Verantwortung für den Sabotageangriff in Natanz und gegen das iranische Schiff im Roten Meer zugab. Der Iran hat es geschafft, die Bedrohung in eine Chance zu verwandeln und den Unterhändlern in Wien seine Bedingungen aufzuzwingen. Netanjahu hat sich die Finger verbrannt und begreift nun besser, dass das Spiel mit dem Iran nicht ohne Folgen bleibt. Er hat seine europäischen und amerikanischen Partner bei den Atomverhandlungen in Wien ernsthaft geschwächt.

Die iranische Delegation erklärte ihren Gesprächspartnern am Tisch, dass sie nicht viel Zeit zu verlieren hat und dass jeder Versuch, die Verhandlungen zu umgehen, nicht toleriert wird. Teheran zeigte seine Fähigkeit, militärische nukleare Grad zu entwickeln, außerhalb jeder defensiven oder offensiven Strategie.

Der Iran hat nicht um eine Garantie gegen eine weitere Trump-ähnliche Entscheidung – die das Atomabkommen aufkündigte – in der Zukunft gebeten, weil seine nukleare Fähigkeit die Garantie ist. Der Iran bittet nicht um eine Garantie von China und Russland, die unter US-Sanktionen stehen. Der Iran war 2018 mit seiner Geduld am Ende, als er ein ganzes Jahr lang wartete, ohne von seinem Recht Gebrauch zu machen, schrittweise aus dem JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) auszusteigen. Der Iran glaubte damals, Europa würde sich an seine Verpflichtungen halten, selbst wenn die USA sich zurückziehen würden. Das war nicht der Fall, und Teheran ist sich nun bewusst, dass Europa und die USA die gleichen Ziele verfolgen, die sich hinter unterschiedlichen Verhaltensweisen verbergen.

Heute ist bekannt, dass der Iran Uran bis zu 60% anreichert und in einigen Monaten 90% erreichen kann. Das bedeutet nicht unbedingt, dass der Iran Atomwaffen herstellt, aber es reicht aus, um die roten Linien des Westens zu überschreiten. Wenn die US-Sanktionen nicht oder nur teilweise aufgehoben werden, wenn der Deal widerrufen wird oder in Zukunft andere Sanktionen verhängt werden, wird der Iran ohne Vorwarnung in seinen kompletten Atomzyklus zurückfallen.

Die iranischen Unterhändler fordern die Aufhebung aller Sanktionen. Sie werden eine Liste von Sanktionen vorlegen, die sofort aufgehoben werden sollen. Revolutionsführer Sayyed Ali Khamenei wies seine Unterhändler an, dass der Iran nicht bereit ist, irgendeine Geste des guten Willens zu machen, und auch nicht in der Lage ist, das innenpolitische Gezänk des US-Präsidenten und den Kampf mit denen, die gegen das Atomabkommen sind, zu verstehen. Der Ball liegt im Feld der USA, und Biden hat wenig Zeit zu verlieren. Dieses Mal leckt Netanjahu seine Wunden, anstatt die Gleichung voranzutreiben.