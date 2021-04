Elijah J. Magnier

Síria lança míssil em direção a Israel: hora da vingança?

Trad. Alan Dantas

O sistema de defesa aérea da Síria perto da capital Damasco lançou um míssil enquanto jatos israelenses pairavam sobre os Altos de Golã ocupados e bombardeavam alvos do exército sírio perto daquela região. O míssil sírio caiu a 30 quilômetros de distância do mais protegido e secreto reator nuclear israelense de Dimona, no Negev. A distância entre o local nuclear de Damasco e Dimona é de 296 km, tempo suficiente para que pareça espantoso que não tenha sido possível para que o sistema de defesa de interceptação israelense neutralizasse o míssil. Esta foi a retaliação prometida pelo Irã ao ataque de sabotagem israelense ao reator nuclear de Natanz ou um simples míssil errante?

A mídia israelense e o porta-voz do exército israelense minimizaram o evento, descrevendo o artefato como um “míssil errante S-200 (SA-5) terra-ar”. É impressionante que o sistema de interceptação mais sofisticado de Israel tenha falhado em derrubar o míssil. Outros recordaram um confronto semelhante em 2019 quando um míssil antiaéreo sírio perdido atingiu o norte do Chipre. O ex-ministro da Defesa Avigdor Liberman aproveitou a oportunidade para criticar o primeiro-ministro Benyamin Netanyahu, acusado de “estar dormindo” e não ter conseguido interceptar o míssil sírio.

É incomum para Israel não oferecer provas de um míssil lançado contra um de seus locais mais sensíveis. Uma aleta ou o motor do míssil teria permitido determinar se era um míssil SA-5 de 1967 ou um míssil Fateh-110 terra-terra de 2012 – que a Síria fabrica sob o nome de M-600 – como alega um general iraniano do IRGC. Se a versão iraniana é plausível, a ideia de que o míssil era uma “mensagem” sírio-iraniana e que chegou o momento de liquidar a conta aberta é concebível. Isto desencadeou uma reação de Israel pedindo para que fosse dita a verdade sobre o míssil lançado da Síria e a explosão massiva na fabricante de motores de mísseis de defesa Tomer nos arredores da cidade de Ramle.

O míssil SA-5 terra-ar tem 10,8 metros de comprimento com ondas de rádio, sistemas de orientação de voo infravermelho e asas de manobra aerodinâmicas. Os jatos modernos talvez sejam capazes de evitar este velho míssil soviético que derrubou um F-16 israelense em 2018. Portanto, quando o míssil atinge seu alcance e não consegue destruir o alvo, ele é equipado com um aparelho de autodestruição para explodir antes de chegar ao solo. Em contraste, o Fateh-110 de 8,9 metros de comprimento é um míssil terra-terra que segue uma trajetória com orientação de satélite, conhecendo a posição do alvo. Somente a terceira (Fateh-110 bloco 3) e quarta geração (Fateh-110-D1) do Fateh tem um alcance de 300 km. A quarta geração do Fateh-110-D1 (Fateh Mobin) também tem um sensor de imagem infravermelho para orientação térmica. Tanto a Síria quanto o Hezbollah libanês estão equipados com o Fateh-110.

Israel alegou que o míssil lançado da Síria explodiu no céu, embora as imagens compartilhadas nas mídias sociais implicassem em uma poderosa explosão terrestre. Entretanto, os israelenses confirmaram que o míssil não foi interceptado. Portanto, a ideia de explosão no céu após mais de 250 km de trajetória parece excluída porque o míssil atingiu cerca de 266 km de alcance antes do impacto.

A conclusão mais lógica é que Israel quer evitar uma escalada com a Síria e o Irã. A versão de um “míssil errante” é conveniente. Supõe-se que o mecanismo de autodestruição falhou em permitir que o míssil explodisse depois de alcançar o solo. Ao oferecer várias versões contraditórias, Israel gostaria de deixar este evento para trás e evitar detalhes. Continua sendo uma humilhação que um míssil terra-ar de 1967 tenha conseguido entrar sorrateiramente e evitado todos os seus mísseis de interceptação recentemente atualizados.

Se Israel tivesse optado pela versão do Fateh-110, a decisão de disparar o míssil viria do próprio presidente Bashar al-Assad, dizendo a Israel que chegou a hora da vingança. Além disso, teria implicado também o nível de harmonia entre a Síria e o Irã, em que ambos os aliados têm um interesse comum em retaliar contra as numerosas violações de Israel com um míssil. Para o Irã, isso seria uma resposta à sabotagem israelense em Natanz. Esta versão envergonha profundamente o Primeiro Ministro Netanyahu, cujos mais de mil ataques à Síria não conseguiram alcançar os objetivos de Israel.

A Síria e o Irã estão mostrando a Israel que são fortes aliados, enviando uma mensagem conjunta. O sistema israelense Iron Dome parece ser definitivamente um fracasso, prometendo pouca proteção quando múltiplos mísseis de diferentes locais são lançados contra Israel em tempo de guerra.

Os EUA também optaram por uma versão soft, adotando convenientemente o SA-5: O comandante-general do CENTCOM Franck McKenzie culpou a “incompetência” da Síria pelo “míssil errante” para minimizar o evento, acrescentando que ele não acreditava que se tratasse de “um ataque intencional”. Os EUA não estão com disposição de serem arrastados por Israel para um “cara a cara” e têm outras prioridades. Além disso, Israel era o agressor e havia bombardeado ilegalmente a Síria durante anos. As múltiplas tentativas israelenses de frustrar a aproximação EUA-Irã estão exasperando a nova administração dos EUA.

Para o Presidente Bashar al-Assad, a versão de McKenzie também é conveniente. É claro que a Síria não pode comparar seu arsenal com a moderna capacidade militar israelense onde Israel e os EUA investem bilhões de dólares anualmente para manter a superioridade militar sobre os exércitos do Oriente Médio sem necessariamente impor a dissuasão. Entretanto, um míssil curto é suficiente para aumentar a consciência israelense de que sua contínua violação da soberania síria pode levar um dia a uma frente onde mísseis iranianos inundarão o céu de Israel e seu moderno sistema de interceptação falharia em interceptar.

Todas as partes estão satisfeitas com a versão borrada do evento em Israel e nos EUA. É aterrorizante para Israel e os EUA acreditar que um reator nuclear (Dimona) se tornou um alvo fácil mesmo para um míssil antigo. Isso é uma dissuasão estratégica que foi enviada a Israel por um míssil “errante”. Parece claro que a hora de vingança está se aproximando. Israel está vulnerável.

