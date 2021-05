Iran wird Wien am Ende des Monats verlassen, wenn Biden nicht alle Sanktionen aufhebt

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Es wurde auch über die Möglichkeit des Austauschs von iranischen Gefangenen in Amerika gehalten, die Zahl 18, darunter 7 in kritischem Gesundheitszustand, und weitere iranisch-westliche Doppelstaatsbürger (Amerikaner und Briten), die im Iran unter dem Vorwurf der Spionage inhaftiert sind. Dies ist eine alte iranische Forderung, dass der Iran darauf besteht, alles in einem einzigen Austausch zu beenden.

Nach der Aufhebung der Sanktionen gegen Einzelpersonen und der Akzeptanz aller Forderungen liegt das größte Problem jedoch in der Forderung des Irans, sicherzustellen, dass die Aufhebung der Sanktionen in einem bestimmten Zeitrahmen erfolgen wird. Nach einem bestimmten, vorher vereinbarten Zeitplan will der Iran sicherstellen, dass alle eingefrorenen Gelder zur Zentralbank zurückkehren. Länder auf der ganzen Welt werden die Erlaubnis erhalten, mit dem Iran in allen Bereichen ohne Einschüchterung zu handeln.

Der Iran hat nie die Rückkehr zu diplomatischen Beziehungen mit den USA gefordert, sondern die Aufhebung der Sanktionen, die ihm seit 2015 auferlegt wurden und deren Aufhebung Präsident Barack Obama zugestimmt hat. Darüber hinaus möchte der Iran alle zusätzlichen Sanktionen aufheben, die Donald Trump hinzugefügt hat, als der Atomdeal 2018 auseinandergerissen wurde.

Die Verhandlungen haben ein vernünftiges Niveau erreicht, obwohl der Iran sich immer noch weigert, direkt mit den USA zu kommunizieren, weil die USA kein Partner des JCPOA mehr sind und die Gespräche jederzeit platzen könnten. Die US-Flagge wurde auf Wunsch des Irans aus dem Verhandlungsraum entfernt. Die iranische Delegation betonte, dass der US-Delegierte nicht im selben Hotel anwesend sein dürfe, in dem die Verhandlungen stattfinden, bis das Weiße Haus das Ende aller Sanktionen verkündet. Zu diesem Zeitpunkt werden die USA wieder ein JCPOA-Partner sein.

Ein iranischer Entscheidungsträger im Iran sagte, dass “der Revolutionsführer, Sayyed Ali Khamenei, keinen unbegrenzten Zeitrahmen für die Verhandlungen in Wien geben wird. Dies ist der letzte Monat vor der Ankündigung des klinischen Todes des JCPOA-Abkommens, wenn nicht alle iranischen Bedingungen erfüllt werden.” Die Quelle behauptet, dass “der Iran die amerikanische Ausflucht nicht akzeptieren wird, die eine Lockerung der Sanktionen forderte, indem die Sanktionen, die sich auf das Atomdossier beziehen, aufgehoben werden und andere Sanktionen, die sich auf die iranischen Raketenfähigkeiten, die Revolutionsgarden und andere Sektoren beziehen, bis zu einer zukünftigen Verhandlung, die später festgelegt wird, aufgeschoben werden. Entweder werden alle Sanktionen aufgehoben, oder es kommt zu keiner Einigung, weil Zwischenlösungen nicht akzeptiert werden.”

Vieles deutet darauf hin, dass die USA beabsichtigen, das Abkommen mit dem Iran abzuschließen und ihre frühere, 2015 unterzeichnete Verpflichtung einzuhalten. Israel ist auf diesen Schritt vorbereitet, nachdem sich Mossad-Direktor Yossi Cohen, der nationale Sicherheitsberater Meir Ben-Shabbat und andere hochrangige Militär- und Sicherheitsbeamte mit US-Beamten getroffen haben. Die Israelis haben es nicht geschafft, die USA zu überzeugen, das Abkommen mit dem Iran aufzugeben.

Die Biden-Administration hält das Atomabkommen für notwendig, um Israel zu schützen, indem sie den Iran daran hindert, 90 Prozent angereichertes Uran zu erreichen, was den Besitz einer Atombombe leicht macht. Israel möchte die harten Sanktionen gegen den Iran beibehalten und seinen Atomreaktor angreifen.

Der Iran besitzt die ballistischen und Präzisionsraketen, die es ihm ermöglichen, im Kriegsfall einen entscheidenden Schlag gegen die im Nahen Osten stationierten US-Stützpunkte zurückzuschlagen. Außerdem kann der Iran auf die Stärke seiner Verbündeten zählen, die im Gazastreifen, im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen stationiert sind und sich bei Bedarf dem Schlachtfeld anschließen können. Einen Krieg gegen den Iran zu führen, ist daher nicht machbar. Das lässt den USA nur wenige Optionen: Die beste wäre, sich an den Deal zu halten, die Sanktionen aufzuheben und dafür zu sorgen, dass der Iran keine militärische Nuklearfähigkeit erlangt. Dies ist Bidens Logik und Ansatz, um die Sicherheit Israels und die Interessen der USA zu gewährleisten. Der Iran hat gezeigt, dass er den USA seine Bedingungen aufzwingt und sie als gleichberechtigte Partner behandelt, weil er starke Karten hat, die er ausspielen kann..

Israel kann jedoch nicht allein gegen den Iran in den Krieg ziehen und will die USA mit hineinziehen. Der Iran hat gezeigt, dass seine strategische Geduld durch strategische Abschreckung ersetzt worden ist. Mehrere Angriffe haben das manifestiert, und in der Straße von Hormuz und im Roten Meer wurden Raketensignale ausgetauscht. Es gab starke Anzeichen dafür, dass der Iran bei jeder israelischen Übertretung nicht schweigen wird. Außerdem wurde der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, als er sich als alternative Macht zu den USA im Nahen Osten präsentierte und zur Supermacht wurde, von einer Rakete getroffen, die in der Nähe des Atomreaktors von Dimona landete. Daher besteht kein Zweifel, dass Israel den Iran in Syrien durch Cyber-Kriegsführung und Attentate schikanieren kann. Es ist auch richtig zu sagen, dass der Iran die Macht hat, ähnliche Belästigungen auf Israel zu richten.

Es ist ein entscheidender Monat, der anzeigt, in welche Richtung das Schiff der Verhandlungen zwischen Iran und Amerika segeln wird. Es ist im Interesse beider Parteien, eine Einigung zu erzielen, aber alles deutet darauf hin, dass der Iran nicht von seinem Platz weicht und fest auf seinem Standpunkt beharrt, bevor er die USA wieder als Partner im Atomabkommen akzeptiert. Der Ball liegt jetzt bei Biden, und die Zeit ist nicht auf seiner Seite.