Palestina: avrà l’ultima parola chi resiste più a lungo

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

tra Israele e l’ “Asse della Resistenza” entrambe le parti, in preparazione dello scontro successivo, valutano la propria prestazione in combattimento al fine di capire come migliorarla e di colmare le eventuali lacune venute a galla. E’ ancora presto per poter capire se il fattore decisivo sarà l’intensità dei razzi lanciati oppure la qualità dei missili.

Come in tutte le guerre anche stavolta le autorità israeliane affermano che riporteranno Gaza all’”età della pietra” sottolineando la potenza della loro artiglieria e soprattutto della loro aviazione che posseggono grazie all’industria militare degli Stati Uniti. A livello militare Israele chiaramente non ha rivali in Medio Oriente. Ma al di là dell’aver introdotto in battaglia i nuovi F-35 ha fatto anche stavolta le stesse cose di sempre: un numero enorme di vittime e distruzioni a tappeto. Poiché a Israele nessuno chiede conto delle sue azioni e non si adegua alle leggi internazionali, il sostegno senza limiti che gli Stati Uniti gli garantiscono non fa che incoraggiare il primo ministro Benjamin Netanyahu a farsi beffe delle regole da rispettare in guerra e così vengono presi di mira bambini (60 morti finora), donne ( ne sono state uccise 39) e altri civili. Ma non è riuscito nel suo obbiettivo di limitare i lanci di razzi e missili.

E inoltre a dispetto e sorpresa degli israeliani a Gaza la popolazione è solidale con i gruppi della resistenza. I Palestinesi che vivono assediati nella striscia hanno pochi mezzi di sussistenza e una mancanza cronica di beni primari. Hanno sviluppato lo spirito di resilienza alle avversità un po’ sulla falsariga del detto locale “ sto annegando e ho paura di bagnarmi?”.

Tel Aviv dichiara di aver intercettato il 90% dei 3000 razzi e missili in arrivo da Gaza e diretti contro le città israeliane. Significa che almeno un centinaio è sfuggito alla rete di intercettazione israeliana. Sono missili che, a differenza di quanto avveniva prima, nelle precedenti guerre contro Gaza, hanno costretto migliaia di israeliani a correre nei rifugi e impedito che la loro vita quotidiana scorresse tranquilla come sempre.

La resistenza palestinese è stata in grado di lanciare circa 150 razzi al giorno, si sono avvicinati a Haifa, nel nord di Israele e hanno raggiunto l’aeroporto Ramon nel sud e gli insediamenti attorno a Gaza di Ashkelon e Ashdod, Beersheba nel Negev, Gush Dan (Tel Aviv) e Gerusalemme. L’intelligence israeliana non è riuscita a prevedere la capacità dei palestinesi di colpire simultaneamente le città israeliane. E inoltre va segnalata la rivolta degli arabi del ’48 quelli che hanno la nazionalità israeliana. Durante il bombardamento di Gaza hanno fatto propria la resistenza della città assediata. Sembra che l’era dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina), che aveva firmato gli accordi di Oslo sia ormai finita e che le nuove generazioni di palestinesi siano determinate a riprendersi la terra da cui le loro famiglie erano state cacciate: non accettano più che Israele vi faccia il bello e il cattivo tempo a piacimento.

La città di Gaza è diventata un “campo di concentramento” completamente isolato , non ci si arriva né via mare né via terra, l’unico valico aperto, in base agli umori dell’Egitto, è quello di Rafah e non c’è neppure un aeroporto. Tutte le armi quindi arrivano attraverso i tunnel segreti. Ma questa guerra che sarà estremamente devastante per tutta la striscia ha comunque danneggiato l’entità israeliana, per la prima volta dal 1948 infatti tutti palestinesi hanno manifestato una enorme solidarietà.

Non è certo piovuta dal cielo all’improvviso la richiesta di Netanyahu ai cittadini israeliani di “tener duro”. La leadership israeliana non ha previsto una data in cui porre fine alla guerra. Ed è significativa in questo senso la posizione degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dove il loro ambasciatore ha posto il veto all’adozione di una dichiarazione intesa a chiedere il cessate-il-fuoco. Così l’ultima parola l’avrà chi sopporterà più a lungo una guerra la cui fine non è ancora all’orizzonte.