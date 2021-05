Conseqüências da guerra em Gaza: Uma “Grande Jihad” aguarda os palestinos

Trad. Alan Dantas

Não se espera que os efeitos da quarta guerra israelense em Gaza cheguem ao fim: se expressarão como conseqüências em muitos países e organizações. Consequentemente, múltiplos partidos se consideram vitoriosos, principalmente aqueles dentro do “Eixo da Resistência” (na Palestina, Líbano, Síria, Iraque e Iêmen). Outros, como Israel, os EUA, a União Européia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos começarão a contra-atacar a vitória do Hamas e a minar sua posição na Palestina. Há poucas dúvidas de que desafios significativos se devem ao enfrentamento dos palestinos em diferentes áreas. A “Grande Jihad” já começou.

Israel tem demonstrado seu poder destrutivo em cada guerra que travou contra o Líbano e Gaza. Em todas as quatro guerras contra Gaza em 2009, 2012, 2014 e 2021, Israel destruiu instalações civis, infra-estrutura, casas civis e um número extremamente significativo de vítimas entre a população civil. Oficiais israelenses disseram que eliminaram o poder de fogo do Hamas em cada batalha, mataram muitos oficiais do Hamas e destruíram a maior parte dos depósitos de mísseis. Em cada luta, a Resistência Palestina mostrou capacidade militar tática, estoques mais significativos, maior intensidade de disparos e novos mísseis de longo alcance, do que em qualquer guerra que a precedeu. Em cada uma destas guerras (inclusive quando Israel não está em guerra com Gaza), as Nações Unidas disseram que foram cometidos crimes de guerra, mas nenhuma outra ação foi tomada.

Israel alegou que destruiu os túneis de Gaza, mas isto é o que ninguém pode ver e provar. Israel disse que o Hamas pediu um acordo de cessar-fogo. Entretanto, o Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu declarou que o Presidente dos EUA Joe Biden o havia imposto e que o governo, incluindo o chefe de gabinete, o chefe da Shabak, o chefe do Mossad e o chefe do Conselho de Segurança Nacional, decidiu um cessar-fogo incondicional. Isto indica que Netanyahu precisava de uma decisão coletiva para não ser responsabilizado sozinho em um momento de imputabilidade política interna.

Nesta última guerra contra Gaza, o banco de objetivos dos militantes de alto escalão de Israel não alterou a realidade de que várias cidades israelenses foram bombardeadas pela primeira vez, a intensidade dos lançamentos de foguetes e mísseis não mudou do primeiro para o último dia e que Israel conseguiu uma destruição considerável sem destruir as capacidades do Hamas. Os foguetes de Gaza foram os primeiros a começar a atingir Jerusalém e Tel Aviv, surpreendendo as autoridades israelenses que optaram por despejar sua raiva contra a população civil, principalmente devido ao banco de objetivos mal identificado dos israelenses.

Um piloto israelense revelou ao Canal Israelense 12 – durante entrevistas com vários pilotos que participaram do bombardeio de nove edifícios residenciais de vários andares, incluindo o edifício que abrigou meios de comunicação estrangeiros (Associated Press) em Gaza – que o bombardeio israelense de edifícios altos na Faixa de Gaza foi uma forma de desabafar a frustração com o fracasso em deter os foguetes em Gaza.

Um dos pilotos israelenses disse: “Fui em missão para realizar ataques aéreos com minha sensação de que destruir as torres (civis) era uma forma de descarregar nossa frustração pelo que estava acontecendo conosco e pelo sucesso dos grupos em Gaza em nos atingir. Não conseguimos deter os foguetes e ferir os líderes desses grupos, por isso destruímos as torres”.

Netanyahu alegou que ele havia infligido graves danos ao Hamas. Entretanto, as autoridades israelenses locais realmente cessaram a expulsão dos habitantes palestinos do bairro Sheikh Jarrah, em Jerusalém. Eles impediram o acesso dos judeus não-residentes ou provocaram caos. Além disso, durante vinte dias, os judeus foram impedidos de acessar a área de Al-Aqsa, ao contrário dos manifestantes palestinos autorizados a estar lá e fazer orações na mesquita sagrada.

O primeiro foguete do Hamas que caiu sobre Jerusalém e Tel Aviv inflamou os palestinos em Akka, Lod, Ramla, o Negev, Galileia e Wadi Ara. Eles apoiaram a Resistência Palestina e se levantaram, o que não acontecia desde 1949, quando Israel destruiu 400 vilarejos palestinos e teve sucesso em seu mais significativo ato de limpeza étnica contra a população palestina. A reação palestina foi desencadeada pelo acúmulo de injustiças, abusos e assassinatos sem responsabilidade e sem intervenção ou condenação mundial para deter Israel.

Os mísseis de Gaza atingiram as bases militares israelenses de Hatzor, Hatzerim, Palmachim, Rehovot, Nevatim, Tel Nof, e a base militar sulista de Ramon. As cidades israelenses e o aeroporto Ben Gurion foram fechados, os voos internacionais foram suspensos e a guerra causou perdas diárias de nada menos que 100 milhões de dólares para a economia israelense e equipamentos militares utilizados, com um gasto total de mais de um bilhão de dólares americanos. Israel claramente não tinha nenhuma estratégia para a guerra, mas em vez disso passou da reação à destruição.

Cidades, assentamentos e bases militares israelenses foram bombardeadas com mísseis iranianos. A Resistência com o Irã enviou mísseis com as palavras “Sakht Iran” ( Fabricado no Irã). Com esta “mensagem”, o Irã e Gaza disseram ao Primeiro Ministro Netanyahu que suas mil operações de ataque à Síria nos últimos dez anos haviam sido abundantemente respondidas com 4.000 ataques

Cidades, assentamentos e bases militares israelenses foram bombardeadas com mísseis iranianos. A Resistência com o Irã enviou mísseis com as palavras "Sakht Iran" ( Fabricado no Irã). Com esta "mensagem", o Irã e Gaza disseram ao Primeiro Ministro Netanyahu que suas mil operações de ataque à Síria nos últimos dez anos haviam sido abundantemente respondidas com 4.000 ataques em dez dias. Ao "Eixo da Resistência", muitas conquistas foram registradas nesta última guerra contra Gaza. A primeira veio do presidente sírio Bashar Al-Assad, que saudou o retorno do Hamas a Damasco. Nos anos anteriores, o Secretário-Geral do Hezbollah Sayyed Nasrallah havia tentado repetidamente convencer Assad a perdoar o Hamas em vão. Assad respondeu que "a ferida é profunda", referindo-se ao envolvimento do Hamas ao lado dos Takfiri no assassinato de sírios por muitos anos. Do lado do Hezbollah, Sayyed Nasrallah se manteve deliberadamente longe de fazer um discurso ou declarar qualquer envolvimento ou planos durante a guerra em curso para evitar desviar a atenção do que estava acontecendo em Gaza. Além disso, o Hezbollah tentou se distanciar da adoção oficial de qualquer ataque contra Israel das fronteiras libanesas durante a guerra, para que Netanyahu não agarrasse a oportunidade de pedir apoio internacional e desviar o foco das mortes que seu exército cometeu em Gaza. Israel fechou um olho e o Hezbollah enviou uma mensagem de que seu envolvimento direto não seria excluído. A intervenção do Hezbollah teria estimulado e provocado o apoio dos EUA a Israel. Entretanto, a frente interna israelense teria sucumbido. Israel não estava pronto para enfrentar uma única guerra e estava longe de ser capaz de sustentar uma guerra em múltiplas frentes. Para o "Eixo da Resistência", era necessário que o apoio da população ocidental, árabe e palestina permanecesse focalizado em um único objetivo e causa. O "Eixo da Resistência foi capaz de demonstrar sua coesão e transferência de sua experiência quando um drone – vindo do Iraque – violou o espaço aéreo israelense. Segundo fontes, o drone fotografou locais militares importantes e transferiu suas coordenadas para Gaza e retornou em segurança ao local de seu lançamento: semelhante à Resistência iraquiana aos ataques israelenses contra ela enquanto Donald Trump estava no poder quando um drone entrou no espaço aéreo israelense sem ser detectado pelo radar israelense.

Outro membro do “Eixo da Resistência”, o Irã, absteve-se de emitir declarações conflituosas durante a guerra. Os líderes iranianos só cantaram vitória depois que o cessar-fogo foi anunciado. Qualquer tentativa de desviar a atenção para longe de Gaza foi evitada. A harmonia e o sucesso do “Eixo da Resistência” foram possíveis porque seus membros são os legítimos proprietários de seus territórios na Palestina, Líbano, Síria, Iraque e Iêmen. A guerra de Gaza tirou o sonho da “Grande Israel” e sua expansão fora da Palestina. Embora Israel seja construído sobre guerras e sempre pense em expansão, as futuras batalhas serão travadas com o uso de aviões, drones e artilharia guiada, longe da ocupação terrestre. Israel é sem dúvida o exército mais forte do Oriente Médio. No entanto, é incapaz de impedir que seus inimigos adquiram tecnologia militar avançada e capacidade de mísseis para atingir suas frentes domésticas, seus aeroportos, bases militares, portos e plataformas de gás e petróleo. Gaza foi capaz de sustentar o lançamento de 150 a 200 foguetes por dia durante os onze dias de guerra. Entretanto, o Hezbollah libanês se preparou para lançar mil foguetes e mísseis diariamente. Estes estão longe da capacidade israelense de lidar com eles. Foram tiradas lições desta guerra, que demonstraram a incapacidade do sistema de interceptação de mísseis – apesar de interceptar 90% dos mísseis, como Israel alegava – de lidar com todos os foguetes. Gaza inundou os sistemas de interceptação israelenses com mísseis para criar uma brecha que permite a passagem de mísseis destrutivos e guiados. Israel precisava de tempo para reabastecer suas baterias e indicou sua falta de mísseis de interceptação abundantes para se manter por apenas onze dias com os relativamente limitados foguetes lançados de Gaza. O Presidente dos EUA Joe Biden prometeu recarregar o Iron Dome israelense. Os resultados teriam sido seriamente críticos se Israel tivesse sido forçado a enfrentar várias frentes a partir de Gaza, Líbano, Síria e Iraque.

A Grande Jihad



O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, declarou que se tratava de uma “vitória estratégica” e que a situação posterior à “Espada de Jerusalém” não é a mesma de antes. “Há novas estratégias a serem anunciadas e a coexistência com o inimigo (Israel) não é possível”, disse ele. O Presidente Joe Biden anunciou que a América não negociaria com o Hamas, mas com o Presidente que está deixando o cargo, Mahmoud Abbas, no poder desde 2005 e rejeitando novas eleições sob vários pretextos.

Consequentemente, o objetivo de Israel, dos EUA e de vários países da região (Arábia Saudita e Emirados Árabes) é privar Gaza de sua vitória, restringindo toda a ajuda humanitária a Abbas. O presidente palestino se apresentou como um dos maiores perdedores nesta guerra. Espera-se que muitos países tentem quebrar a unidade palestina criada após esta guerra em Gaza e restaurar o poder a Abbas. O presidente palestino acredita no diálogo pacífico com Israel. Ao mesmo tempo, os palestinos em muitas cidades confirmaram que o acordo de Oslo foi enterrado e que a única opção é a Resistência armada para libertar o território. Israel já matou 277 pessoas, das quais 70 crianças e 38 mulheres. Mais de 8500 pessoas foram feridas. O bombardeio israelense contra lares civis desalojou mais de 70.000 palestinos em Gaza. A metade das vítimas da última guerra foram crianças, mulheres e idosos. Israel destruiu 1.800 casas, 18 centros de saúde, demoliu linhas de distribuição de água para mais de 800.000 pessoas, bombardeou esgotos, devastou centros de dessalinização de água, destruiu uma das duas fontes de energia elétrica da cidade, danificou 14.000 casas e forçou centenas de milhares de estudantes a abandonarem seus estudos após a destruição de escolas em Gaza. A maioria dos armazéns de alimentos e estoques agrícolas foram bombardeados e metade do estoque de remédios em Gaza desapareceu. Israel visava desalojar, empobrecer e matar de fome a população. Gaza aceitou estas perdas porque a guerra deu um resultado significativo ao unificar os palestinos e introduzir uma nova estratégia defensiva (Gaza defende Jerusalém e todas as cidades palestinas no futuro). Gaza quebrou a dissuasão e a consciência israelenses. A guerra provou que a normalização é inútil e que a teoria de que Israel é invencível e que pode atingir qualquer outro país é infundada. Israel foi incapaz de se defender efetivamente. Seu "longo braço" foi amputado. Seu sistema de defesa antimíssil foi eficiente, mas não perfeito. Não impediu os danos a 3400 edifícios, a destruição de 1.700 veículos, a paralisação de sua economia e falhou em lidar com uma área de 368 quilômetros quadrados. Entretanto, a Grande Jihad é a mais difícil, e está por vir: a preservação da unidade palestina, um desafio significativo para a Resistência palestina. De fato, este é um objetivo muito mais desafiador do que a guerra com Israel, e se revelará essencial.

