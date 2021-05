Resultatene av Gaza-krigen: Palestinerne konfronterer med: “Greater Jihad”.

Skrevet av Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda:

Effekten av den fjerde israelske krigen mot Gaza forventes ikke å ta slutt: de vil uttrykke seg som konsekvenser i mange land og organisasjoner. Følgelig anser flere partier seg som seierherrer, hovedsakelig de som tilhører “Motstandsaksen” (i Palestina, Libanon, Syria, Irak og Jemen). Andre, som Israel, USA, EU, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, vil begynne å motvirke Hamas seier og undergrave sin egen posisjon i Palestina. Det er liten tvil om at betydelige utfordringer skyldes konfrontasjon med palestinerne på flere forskjellige områder. “Greater Jihad” har begynt.

Israel har demonstrert sin destruktive kraft i hver eneste krig de har ført mot Libanon og Gaza. I alle fire krigene mot Gaza i 2009, 2012, 2014 og 2021 ødela Israel sivile installasjoner, infrastruktur, sivile hjem og et enormt antall ofre blant sivilbefolkningen. Israelske tjenestemenn sa at de utslettet Hamas rakettstyrke i hvert slag, drepte mange Hamas-tjenestemenn og ødela de fleste av rakettfabrikkene. I hver krig viste den palestinske motstanden sine taktiske militære evner, mer betydelig lagringskapasitet, høyere skuddintensitet og flere nye langdistanseraketter antallsmessig enn i noen krig som gikk før dem. I hver av disse krigene (inkludert når Israel ikke offisielt var i krig med Gaza) sa FN at krigsforbrytelser ble begått, men ingen ytterligere tiltak ble gjort.

Israel hevdet at de ødela Gaza-tunnelene, men dette er det ingen kan se og verifisere. Israel sa at Hamas ba om en våpenhvileavtale. Imidlertid uttalte statsminister Benjamin Netanyahu at USAs president Joe Biden hadde pålagt ham det og at kabinettet inkludert stabssjefen, Shin Bet-sjefen, Mossad-sjefen og sjefen for Nasjonalt sikkerhetsråd besluttet en ubetinget våpenhvile. Dette indikerer at Netanyahu trengte en kollektiv beslutning for ikke å bli stående alene i en tid med mye å stå til ansvar for innenrikspolitisk.

I denne siste krigen mot Gaza endret ikke Israels målgruppe, de høyprofilerte lederne for motstandsgruppene, den kjensgjerning at flere israelske byer ble bombet for første gang, at intensiteten til rakett- og rakettoppskytninger ikke endret seg fra første til siste dag og at Israel har oppnådd betydelig ødeleggelse, men uten å ødelegge Hamas’ kapasitet. Gaza-raketter var de første som begynte å ramme Jerusalem og Tel Aviv, og overrasket de israelske tjenestemennene som valgte å øse sitt sinne overfor sivilbefolkningen, hovedsakelig på grunn av israelernes dårlig identifiserte målbank.

En israelsk pilot avslørte for israelsk kanal 12 – under intervjuer med flere israelske piloter som deltok i bombingen av ni fleretasjes boligbygg, inkludert bygningen som huset utenlandske medier (Associated Press) i Gaza – at Israels bombing av høyhus bygninger på Gazastripen var en måte å ventilere frustrasjon på, over at man ikke klarte å stoppe rakettene fra Gaza.

En av de israelske pilotene sa: “Jeg reiste på oppdrag for å utføre luftangrep med min følelse av at ødeleggelse av (sivile) tårn var en måte å lufte vår frustrasjon over hva som skjedde med oss ​​og suksessen til gruppene i Gaza med å ramme oss. Vi klarte ikke å stoppe rakettene og skade lederne for disse gruppene, så vi ødela tårnene. ”

Netanyahu hevdet at han hadde påført Hamas alvorlig skade. Imidlertid stoppet de lokale israelske myndighetene utvisningen av palestinske innbyggere i Sheikh Jarrah-området i Jerusalem. De hindret ikke-bosatte israelere i å få tilgang til området eller skape kaos. Videre ble israelere i tjue dager forhindret tilgang til Al-Aqsa-området, i motsetning til de palestinske demonstrantene som fikk lov til å være der og be i den hellige moskeen.

Den første Hamas-raketten som falt på Jerusalem og Tel Aviv, antente palestinerne i Akka, Lod, Ramla, Negev, Galilea og Wadi Ara. De støttet den palestinske motstanden og mobiliserte for første gang siden 1949 da Israel ødela 400 palestinske landsbyer og lyktes i sin viktigste etniske rensende handling mot den palestinske befolkningen. Den palestinske reaksjonen ble utløst av akkumulering av år med urettferdighet, misbruk og drap uten ansvar og internasjonal intervensjon, eller fordømmelse for å stoppe Israel.

Gaza-missiler traff de israelske militærbasene Hatzor, Hatzerim, Palmachim, Rehovot, Nevatim, Tel Nof og den sørlige hærbasen Ramon. Israelske byer og Ben Gurion lufthavn ble stengt, internasjonale flyvninger ble suspendert, og krigen forårsaket daglige tap på ikke mindre enn 100 millioner dollar i den israelske økonomien og forbrukt militært utstyr, med en total kostnad på mer enn en milliard amerikanske dollar. Israel hadde tydeligvis ingen strategi for krigen, men gikk i stedet fra reaksjon til ødeleggelse.

Israelske byer, bosetninger og militærbaser ble bombet med Iranske missiler. Motstandsgruppene sendte raketter med ordene “Sakht Iran” (Made in Iran). Med denne “meldingen” fortalte Iran og Gaza til statsminister Netanyahu at hans tusen raid mot Syria de siste ti årene hadde blitt besvart rikelig med 4000 angrep på

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. ti dager. For “Motstandsaksen” ble mange prestasjoner registrert i denne siste krigen mot Gaza. Den første kom fra den syriske presidenten Bashar Al-Assad, som ønsket Hams velkommen tilbake til Damaskus. I de foregående årene hadde Hizbollahs generalsekretær Sayyed Nasrallah gjentatte ganger forsøkt å overbevise Assad om å tilgi Hamas, til ingen nytte. Assad svarte at “såret er dypt”, og refererte til Hamas sin støtte til opprøret i Syria. På Hizbollah-siden unnlot Sayyed Nasrallah bevisst å holde en tale eller erklære involvering eller planer under den pågående krigen, for å unngå å avlede oppmerksomheten fra det som skjedde i Gaza. Videre forsøkte Hizbollah å distansere seg fra å offisielt igangsette ethvert angrep mot Israel fra de libanesiske grensene under krigen, slik at Netanyahu ikke kunne gripe muligheten til å be om internasjonal støtte og avlede fokuset fra drapene hans hær begikk i Gaza. Israel lukket et øye, og Hizbollah sendte en melding om at deres direkte involvering ikke var utelukket. Hizbollahs eventuelle intervensjon ville ha stimulert og provosert USAs støtte til Israel. Imidlertid ville den israelske fronten ha kollapset. Israel viste seg dårlig forberedte på å møte en enkeltstående krig og langt fra i stand til å opprettholde en krig på flere fronter. For “Motstandsaksen” var det nødvendig at vestlig, arabisk og palestinsk støtte i befolkningen fortsatt var fokusert på ett mål og en sak. “Motstandsaksen var i stand til å demonstrere sin samhørighet og overføring av sin ekspertise da en drone – som kom fra Irak – brøt det israelske luftrommet. Ifølge kilder fotograferte dronen viktige militære lokasjoner og overførte koordinatene til Gaza, og returnerte trygt til sin havn: dette ligner på den irakiske motstanden mot det israelske angrepet mot dem mens Donald Trump var ved makten, da en drone kom inn i det israelske luftrommet uten å bli oppdaget av israelsk radar. Et annet medlem av “Motstandsaksen”, Iran, avsto fra å utstede konfronterende uttalelser under krigen. De iranske lederne uttalte seg først etter at våpenhvilen ble kunngjort. Ethvert forsøk på å avlede oppmerksomheten fra Gaza ble unngått. Harmonien og suksessen til “Motstandsaksen” var mulig fordi medlemmene er de legitime eierne av sine territorier i Palestina, Libanon, Syria, Irak og Jemen. Gaza-krigen har tatt bort drømmen om “Stor-Israel” og utvidelser utenfor Palestina. Selv om Israel er bygget på kriger og alltid tenker på å utvide sitt territorium, vil fremtidige kamper kjempes med bruk av fly, droner og guidet artilleri, langt fra okkupasjon på bakken. Israel er utvilsomt den sterkeste hæren i Midtøsten. De er imidlertid ikke i stand til å forhindre fiendene i å skaffe seg avansert militær teknologi og rakettkapasitet til å ramme deres innenlandske fronter, flyplasser, militærbaser, havner og gass- og oljeplattformer. Gaza var i stand til å opprettholde utskyting av 150 til 200 raketter om dagen gjennom de elleve dagene med krig. Imidlertid har Hizbollah forberedt seg på å skyte ut tusen raketter daglig. Disse kan ikke håndteres av den israelske luftforsvarskapasiteten. Det ble gjort erfaringer fra denne krigen, som demonstrerte den manglende kapasiteten til missilavlyttingssystemet – til tross for at 90 prosent av missilene ble fanget opp, slik Israel hevdet. Gaza oversvømte de israelske avlyttingssystemene med raketter for å skape et smutthull som tillater passering av destruktive og styrte raketter. Israel trengte tid til å fylle på batteriene sine og indikerte sin mangel på avskjæringsraketter når det slet med å holde følge i bare elleve dager med de relativt begrensede rakettene som ble skutt fra Gaza. Den amerikanske presidenten Joe Biden lovet å fylle opp Israels ‘Iron Dome’. Resultatene ville ha vært kritiske hadde Israel blitt tvunget til å konfrontere flere fronter samtidig: fra Gaza, Libanon, Syria og Irak. «Greater Jihad» Hamas-sjefen, Ismail Haniyeh, erklærte at det var en “strategisk seier”, og at situasjonen etter “Operasjon Jerusalems sverd” ikke er den samme som før. “Det er nye strategier som skal kunngjøres, og sameksistens med fienden (Israel) er ikke mulig”, sa han. President Joe Biden kunngjorde at Amerika ikke ville forholde seg til Hamas, men til den avtroppende presidenten Mahmoud Abbas, som har sittet ved makten siden 2005 og avviser nye valg med forskjellige begrunnelser. Derfor er målet for Israel, USA og flere land i regionen (Saudi-Arabia og Emiratene) å frata Gaza seieren ved å begrense all humanitær hjelp til Abbas. Den palestinske presidenten kom ut som en av de største taperne i denne krigen. Det forventes at mange land vil prøve å bryte den palestinske enheten som ble opprettet etter denne krigen mot Gaza og gjenopprette makten til Abbas. Den palestinske presidenten tror på fredelig dialog med Israel. Samtidig bekreftet palestinere i mange byer at Oslo-avtalen er begravet, og at det eneste alternativet er at væpnet motstand frigjør territoriet. Israel har drept 277 personer, hvorav 70 barn og 38 kvinner. Over 8500 mennesker ble såret. Den israelske bombingen mot sivile hjem fordrev mer enn 70.000 palestinere i Gaza. Halvparten av ofrene for den siste krigen var barn, kvinner og eldre. Israel ødela 1800 hus, 18 helsesentre, ødela vanndistribusjonslinjer for mer enn 800 000 mennesker, bombet kloakkledninger, ødela vannsentraler, ødela en av de to elektriske strømforsyningene i byen, ødela 14000 hjem og tvang hundretusener av studenter å forlate studiene etter å ha ødelagt skoler i Gaza. De fleste matlager og jordbrukslager ble bombet, og halvparten av medisinlageret i Gaza er borte. Israel hadde som mål å frigjøre, utarme og sulte befolkningen. Gaza aksepterte disse tapene fordi krigen ga et betydelig resultat ved å forene palestinerne og innføre en ny defensiv strategi (Gaza forsvarer Jerusalem og alle palestinske byer i fremtiden). Gaza brøt den israelske avskrekkingsstrategien og ikke minst bevisstheten. Krigen beviste at normalisering er ikke nytter, og at teorien om at Israel er uovervinnelig og at de kan ramme ethvert annet land er ubegrunnet. Israel klarte ikke å forsvare seg effektivt. Den “lange armen” er amputert. Deres rakettforsvarssystem var effektivt, men ikke perfekt. Det forhindret ikke skade på 3400 bygninger, ødeleggelse av 1700 kjøretøyer, lammelse av økonomien og manglende kontroll over et område på 368 kvadratkilometer. Imidlertid er Greater Jihad en større utfordring, og den skal komme: bevaring av palestinsk enhet, en betydelig utfordring for den palestinske motstandsbevegelsen. Dette er faktisk et mye mer utfordrende mål enn krigen med Israel, og vil vise seg å være viktig. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...