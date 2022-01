Iran og «Hizbollah» banket ikke på Sadrs dør.

Den sjiamuslimske avtalen er rett rundt hjørnet

Skrevet av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda:

Forhandlingene mellom sjia-grupperingene i Irak går sakte men sikkert framover innenfor det “koordinerende rammeverket” som representerer alle sjiapartiene og Sayed Muqtada al-Sadr, som tidligere har tatt avstand fra de andre sjiagruppene. Deltagelsen til statsministeren og tidligere visepresident Nuri al-Maliki er imidlertid fortsatt til diskusjon fordi al-Sadr har nektet å inkludere ham i enhver fremtidig regjering. Det er likevel for tidlig å avslutte forhandlingsstrategien, fordi det fortsatt er tid til å velge en samlet sjiablokk som skal velge republikkens president og neste statsminister.

Sjefen for “Al-Quds Brigaden” i den iranske revolusjonsgarden (IRGC), general Ismail Qaani, besøkte Irak i noen dager, det samme gjorde et sendebud fra Hizbollah, som er ansvarlig for den irakiske porteføljen: Sheikh Muhammad Kawtharani. Begge møtte sjia-lederne og irakiske tjenestemenn for å prøve å bevege på den låste politiske situasjonen. Nyhetsmeldinger fra Bagdad hevdet feilaktig at begge mennene ba om et møte med Muqtada al-Sadr to ganger, men ble avvist.

Pålitelige kilder i Najaf og Bagdad bekreftet overfor meg at “General Qaani og Sheikh Kawtharani aldri ba om å møte al-Sadr og foretrekker å ikke blande seg inn så lenge de interne forskjellene mellom sjiaene er reduserte til et minimum. Dessuten gjorde ikke Sayed al-Sadr dette, altså ba om mekling. Tvert imot sa han til “rammeverket” at han ønsket at alle i sjia- og ikke-sjia-gruppene skulle kommer seirende ut.

