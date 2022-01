Poutine n’a pas épuisé toutes ses options : Les USA défendent leur trône en poussant l’Ukraine à la guerre 

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

L’Islam n’est plus l’ennemi de la mondialisation, car c’est la Russie et la Chine plutôt que le Moyen-Orient qui sont dorénavant à l’avant-scène et la cible des USA qui entendent établir leur hégémonie mondiale. Moscou et Pékin proposent un modèle fondé sur le pluralisme international qui mettrait fin à l’hégémonie unilatérale des USA en favorisant le développement économique et commercial sans subordination explicite. C’est l’une des raisons fondamentales qui poussent les USA à entraîner la Russie dans une guerre en Ukraine, dans le but de freiner l’essor de l’économie russe et son alliance avec des opposants à l’hégémonie américaine, de façon à affaiblir ce front.

Reste à savoir si le président Vladimir Poutine tombera dans le piège ou s’il poursuivra la partie d’échecs en cours (la Russie excelle à ce jeu) en tournant à son avantage la tension actuelle sur le front ukrainien en s’en prenant aux intérêts des USA dans leur arrière-cour ou à ceux des alliés de Washington ailleurs dans le monde. Il est fort probable que le peu d’appétit qu’éprouvent les pays européens pour une confrontation armée, principalement l’Allemagne, obligera les USA à lâcher du lest, notamment parce que le président russe ne semble pas disposé à faire de compromis.

Poutine a reçu la réponse des USA concernant leur intention d’inclure l’Ukraine dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), qui porterait le degré de tension à une nouvelle escalade dangereuse sur le front européen. Moscou ne peut ignorer la menace pour la Russie que constitue l’acte belliqueux qu’est l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Les protagonistes occidentaux étaient conscients des conséquences potentielles d’un tel acte sur le continent européen et sur la sécurité mondiale que les USA mettent intentionnellement en péril. C’est pourquoi il est peu probable que l’Occident défie la Russie et qu’il redouble d’efforts dans son escalade.

Les USA devraient admettre que leur unilatéralisme ne tient plus et reconnaître la multipolarité mise en place par des nations puissantes. La transformation du monde est devenue une réalité inéluctable malgré la violente résistance de Washington à ce fait et son refus de l’accepter. L’administration américaine a démontré son insouciance à l’égard de nations souveraines en maintenant ses forces en Irak et en Syrie contre la volonté des peuples et des gouvernements, en s’ingérant dans les Balkans et en imposant des sanctions sévères au Venezuela, à Cuba et à l’Iran. Les USA poussent les pays européens malléables vers une guerre contre leurs partenaires russes sur le plan économique et énergétique, et Biden a probablement réussi à ajouter des milliers de têtes aux 70 000 membres des forces US déjà stationnées en Europe.

Pour le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, « la politique de l’Occident consiste à saper la structure des relations internationales fondées sur la Charte des Nations unies en la remplaçant par sa loi, qui repose sur des règles américaines auto-imposées pour établir un nouvel ordre mondial ». La Russie, la Chine et l’Iran portent la bannière de la lutte contre l’hégémonie américaine sans nécessairement exprimer leur volonté d’exclure le commerce et les échanges économiques. Mais ces pays sont conscients que les USA défendront farouchement leur position. Washington doit s’attendre à ce que ses adversaires ne restent pas les bras croisés. Les USA, qui ont eu de nombreuses occasions de bâtir leur empire de manière pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale, ont aujourd’hui bien de la difficulté à accepter la nouvelle réalité mondiale.

Aucun président américain ne veut abdiquer son trône aux yeux du monde, par crainte que son nom soit associé au déclin officiel de l’empire américain construit à coups de guerres, de destructions et de tragédies qui ont frappé de nombreux peuples à travers le monde. Pendant de nombreuses décennies, des populations ont souffert en étant soumises aux guerres et aux sanctions les plus dures qui soient, mais toujours au nom de l’exportation de la démocratie américaine. Aujourd’hui, les USA saisissent l’occasion d’une nouvelle guerre en Europe en livrant des armes à l’Ukraine et en l’encourageant à entrer en guerre avec la Russie.La Russie n’a pas décidé d’entrer en guerre contre l’Ukraine, malgré la présence

Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...