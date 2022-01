Putins Möglichkeiten sind nicht erschöpft: Die USA verteidigen ihren Thron, indem sie die Ukraine in den Krieg treiben

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzung von CHH

Der Islam ist nicht mehr der Feind der Globalisierung, denn Russland und China haben den Nahen Osten als Schauplatz und Zielscheibe der USA abgelöst, die ihre Welthegemonie errichten wollen. Moskau und Peking bieten ein Weltmodell mit internationalem Pluralismus an, das die einseitige Hegemonie der USA beendet, indem es eine wirtschaftliche und kommerzielle Entwicklung ohne ausdrückliche Unterordnung ermöglicht. Dies ist einer der wichtigsten Gründe, die die USA dazu bewegen, Russland in einen Krieg in der Ukraine hineinzuziehen, um den Aufstieg der russischen Wirtschaft (und ihrer Allianz von Gegnern der US-Hegemonie) zu bremsen und diese Front zu schwächen.

Die Frage ist also, ob Präsident Wladimir Putin in die Falle tappen wird oder ob er das Schachspiel spielen wird, in dem Russland geschickt ist, und die derzeitigen Spannungen an der ukrainischen Front zu seinem Vorteil nutzen wird, indem er die Interessen der USA in seinem Hinterhof oder Washingtons Verbündete in anderen Teilen der Welt angreift. Höchstwahrscheinlich wird die mangelnde Bereitschaft der europäischen Staaten, vor allem Deutschlands, zu einer bewaffneten Konfrontation die USA zur Deeskalation zwingen, zumal der russische Präsident nicht zu Kompromissen bereit zu sein scheint.

Putin hat die Antwort der USA bezüglich ihrer Absicht, die Ukraine in die Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) aufzunehmen, erhalten, um den Spannungsgrad an der europäischen Front auf eine gefährliche Eskalationsstufe zu bringen. Moskau kann eine gegen es gerichtete nationale Bedrohung nicht ignorieren, und die Aufnahme der Ukraine in die NATO ist ein kriegerischer Akt. Die westlichen Protagonisten waren sich der möglichen Folgen für den europäischen Kontinent und die weltweite Sicherheit bewusst, die die USA absichtlich aufs Spiel setzen. Aus diesem Grund wird sich der Westen wohl kaum gegen Russland stellen und seine Deeskalation mit Sicherheit fortsetzen.

Es ist für die USA kein Thema mehr, der Welt ihren Verlust des Unilateralismus einzugestehen und die Multipolarität anzuerkennen, die von mächtigen Nationen geschaffen wurde. Der Wandel der Welt ist eine unausweichliche Realität geworden, auch wenn Washington sich dieser Tatsache heftig widersetzt und sich weigert, sie zu akzeptieren. Die US-Regierung hat ihre rücksichtslose Haltung gegenüber souveränen Nationen unter Beweis gestellt, indem sie ihre Streitkräfte gegen den Willen der Völker und Regierungen im Irak und in Syrien hielt, sich auf dem Balkan einmischte und strenge Sanktionen gegen Venezuela, Kuba und den Iran verhängte. Die USA drängten die nachgiebigen europäischen Staaten in einen Krieg mit ihren russischen Partnern in der Wirtschaft und im Energiehandel, und Biden gelang es wahrscheinlich, Tausende von Männern zu den bereits in Europa stationierten 70.000 US-Truppen hinzuzufügen.

