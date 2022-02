Al-Sadr lutte pour le pouvoir et accuse l’Axe de la Résistance d’être des terroristes

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Ce n’est pas sans raison que le grand responsable du commandement central américain (CENTCOM), le général Kenneth Frank McKenzie, a déclaré que « L’Iran pousse ses alliés à attaquer les Émirats en raison de ses pertes en Irak ». Cette affirmation est directement liée à la rivalité entre chiites qui s’est intensifiée plus que jamais. L’Irak est devenu l’arène d’un combat politique. Des affrontements ont éclaté, où fusent les accusations et les insultes, ce qui n’avait jamais été observé auparavant entre dirigeants politiques de la communauté chiite irakienne. Les choses se sont sérieusement envenimées lorsque Sayed Moqtada al-Sadr, le leader du « Mouvement Sadr », a qualifié l’Axe de la Résistance de « hors-la-loi et terroristes de la pire espèce », brisant ainsi tous les tabous. Ce genre de qualificatifs est habituellement utilisé par les ennemis de l’Iran et de l’Axe de la Résistance, ainsi que par les USA, les pays du Golfe et Israël. C’était en effet inhabituel d’entendre de telles accusations de la bouche d’un dirigeant chiite irakien qui a lutté si vigoureusement contre l’occupation de l’Irak par les USA.

Le général américain Kenneth F. McKenzie a déclaré que les alliés de l’Iran ont envoyé des drones armés aux Émirats arabes unis en réponse aux « pertes subies par l’Iran lors des élections législatives irakiennes ». Cette déclaration est considérée par des sources de première main au sein de l’Axe de la Résistance comme « pas du tout innocente ».

« Elle ouvre plutôt la porte à des mesures ou à des assassinats que les USA sont susceptibles de prendre ou de commettre en Irak contre des personnalités et des dirigeants pour accuser ensuite l’Iran et ses alliés, afin de déclencher une guerre civile, notamment entre les partis chiites qui s’opposent farouchement entre eux sur la scène irakienne. » La source craint que les USA ne tentent d’assassiner Sayed Moqtada al-Sadr, comme ils l’ont fait pour le commandant du Corps des gardiens de la Révolution iranienne, Qassem Soleimani, et le commandant irakien Abou Mahdi al-Muhandes, pour ensuite accuser l’Iran d’être derrière cet assassinat pour monter les Irakiens les uns contre les autres.

Il est vrai que les alliés de l’Iran au sein du « Cadre de coordination » ont perdu de nombreux sièges lors des récentes élections parlementaires comparativement aux élections précédentes. Mais l’Iran est loin d’avoir perdu son influence en Irak. Le commandant de la brigade Al-Qods du Corps des gardiens de la Révolution iranienne, le général Ismaïl Qaani, a décidé de ne pas intervenir en faveur de qui que ce soit lors les élections parlementaires, ni à propos des résultats et des alliances entre chiites. Le général Qaani a demandé également à toutes les parties sunnites, chiites et kurdes avec lesquelles il entretient d’excellentes relations d’essayer de s’entendre dans l’intérêt de la stabilité de l’Irak. Qaani veut empêcher les USA et la Turquie de tirer profit de l’instabilité potentielle de l’Irak si le processus politique stagne.

Ce n’est un secret pour personne que l’Iran a de solides alliés irakiens, indépendamment des résultats du processus politique et des élections parlementaires. Par conséquent, l’Iran ne devrait pas renoncer à son influence en Irak tant que ses dirigeants estimeront que la présence des USA dans ce pays représente un réel danger pour sa sécurité nationale. En outre, la liberté de mouvement dont jouissent les services du renseignement israéliens au Kurdistan, dans le nord de l’Irak, qui n’est pas sous le contrôle du gouvernement central à Bagdad, est également une source de préoccupation pour Téhéran.

La Turquie occupe aussi une partie de Bashiqa au Kurdistan, possède des dizaines de bases militaires et viole sans vergogne (comme d’habitude) la souveraineté de l’Irak. La Turquie a lancé des attaques, notamment contre Sinjar et Makhmour dans la province de Ninive, sans tenir compte des avertissements de Bagdad.

