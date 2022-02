O Irã está pronto para se reunir com os EUA e mostrará flexibilidade se antes as sanções forem retiradas

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Como relatado por alguns meios de comunicação, nenhuma reunião direta irano-americana foi realizada sobre questões de segurança ou mesmo sobre qualquer outro tópico. Em vez disso, o Irã associa a possibilidade de uma reunião presencial entre os dois países para quando houver progresso no levantamento total das sanções – impostas pela administração de Donald Trump e mantidas pelo Presidente Joe Biden. O Irã também insiste na garantia dos EUA de que o acordo nuclear não será novamente desfeito. No entanto, negociações indiretas têm sido feitas em relação ao intercâmbio de prisioneiros entre os dois países, independentemente do progresso nas conversações nucleares em Viena.

Os tomadores de decisão iranianos disseram que “o Irã não dará à administração Biden nenhuma concessão negada à administração Trump”. Portanto, o Irã não é encorajado a posar com funcionários americanos para fotos e dar a Biden quaisquer concessões, a menos que os Estados Unidos retorne ao acordo nuclear ou levante completamente as sanções como um gesto de boa vontade. Entretanto, o presidente americano parece despreparado para retornar ao acordo nuclear assinado em 2015 com as garantias do Irã. Biden sabe que nenhuma administração americana poderá cumprir as promessas oferecidas por qualquer administração anterior porque a política dos EUA é definida por seu Presidente e sua visão política, independentemente de acordos e tratados internacionais. Até agora, os EUA não ofereceram soluções para as três importantes demandas que o Irã tem insistido, apesar do progresso das negociações”.

