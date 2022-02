Zal Poetin na Oekraïne het Westen in alle voormalige Sovjetrepublieken uitdagen?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

In het Rumyantsev-Paskevich paleis, in de Biëlorussische stad Gomel, niet ver van het drielandenpunt van Wit-Rusland-Rusland-Oekraïne en in de buurt van de Pripyat rivieren, wachtte de Russische presidentiële delegatie haar Oekraïense tegenhanger op in een poging een oplossing te vinden voor de oorlog. De Russische delegatie wordt geleid door de voormalige Minister van Cultuur Vladimir Medinsky en andere vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, maar de Oekraïners kwamen niet opdagen. Wat de uitkomst ook moge zijn (succes of mislukking), eventuele ontmoetingen zouden het begin betekenen van gesprekken tussen de twee oorlogvoerende partijen, weg van de VS-NAVO-interventie die het conflict alleen maar heeft aangewakkerd en Kiev in staat heeft gesteld Moskou uit te dagen. De invasie van Oekraïne zal wellicht niet onmiddellijk stoppen, tenzij – wat vanaf de eerste ontmoeting vermoedelijk onwaarschijnlijk is – Oekraïne ermee instemt een neutraliteitsovereenkomst te ondertekenen en zich te onderwerpen aan de Russische belagers die zich rond de hoofdstad bevinden. De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy – die de hoofdstad is ontvlucht voor een veiliger locatie in het westen en dicht bij de Poolse grenzen – is echter nog steeds van mening dat het westen zijn beste keuze is. Zolang hij niet van het tegendeel is overtuigd, zal de Russische president Vladimir Poetin zijn militaire inval voortzetten tot hij de door hem gewenste doelstellingen heeft bereikt.

Dat president Zelenskiy de hoofdstad verlaat zonder dit aan te kondigen, is bedoeld om het moreel van zijn troepen hoog te houden zonder een gevoel te wekken van achterlating dat zou kunnen leiden tot een snellere capitulatie van Oekraïne dan verwacht. Bovendien geeft het ook aan dat het westen, hoofdzakelijk de NAVO, ongetwijfeld de strijd tegen Rusland leidt in een gezamenlijke militaire operatie, die achter het idee zit. Door Zelenskiy ver weg en op een veilige plaats te hebben, kan het westen de erkenning van elke pro-Russische regering afwijzen en het voorbeeld volgen van Abed Rabbo Mansour Hadi, de voormalige Jemenitische president die in Saoedi-Arabië woont – of de pro-westerse Juan Guaidó, de oppositieleider van in Venezuela. Dat zou Rusland dwingen de staat Oekraïne en zijn welbevinden in zijn armen te sluiten, of een plan B dat president Poetin wellicht heeft voorzien. Ongetwijfeld zal president Poetin zich door geen enkel westers plan laten intimideren en is hij bereid de Europese en Amerikaanse leiders uit te dagen om zijn doelstellingen te bereiken.

Het is niet de eerste keer dat de Russische president Vladimir Poetin de confrontatie aangaat met een groep westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten. In plaats daarvan is Oekraïne het tweede slagveld waar Moskou zijn veiligheid boven de economie stelt, net als Syrië, dat de eerste ervaring was waar het lessen in oorlog heeft geleerd. De oorlog in Syrië heeft de economische en militaire paraatheid van Rusland inderdaad verhoogd. Rusland heeft deelgenomen aan echte gevechtsoefeningen in de Levant om zich voor te bereiden op de belangrijke strijd die Poetin in Oekraïne lijkt voor te bereiden.

Dit conflict leidt nog niet tot een totale militaire oorlog met Europa. In plaats daarvan is het nu een Europees-Amerikaanse economische oorlog waartegen Rusland in het geweer is gekomen en die de uitkomst zal bepalen aan de hand van de resultaten en de snelheid waarmee de strijd wordt gevoerd. Merk op dat Oekraïne geen deel uitmaakt van de Europese Gemeenschap en ook geen lid is van de NAVO.

Bovendien is er geen pariteit tussen de Oekraïense en de (supermacht) Russische strijdkrachten – die de strijd snel zouden kunnen beëindigen indien zij zouden besluiten buitensporig geweld te gebruiken en burgerslachtoffers over het hoofd te zien, zoals gebeurde in de drie weken van de oorlog van de VS en de geallieerden om Irak te bezetten in april 2003. Rusland omsingelde de hoofdstad Kiev in minder dan drie dagen, terwijl de VS en de sterkste coalitie van machtige legers zes dagen nodig hadden om Bagdad te bereiken. Het grootste deel van de bevolking was tegen president Saddam Hoessein, en het Iraakse leger was arm, onvoldoende uitgerust en ontwricht.

De Russische strijdkrachten die in de eerste drie dagen van de strijd werden ingezet, vormden slechts een derde (ongeveer 50.000) van de troepen die weken voor het begin van het offensief langs de grens waren samengebracht. Het Pentagon schatte de aanwezigheid op ongeveer 130.000 – 150.000 soldaten. Op de vierde dag, zondag de 27e, gaf het Kremlin opdracht extra troepen in te zetten voor een totaal van de helft van de voorbereide troepen en de resterende helft in staat van paraatheid te houden in afwachting van de derde aanvalsgolf, indien nodig.

Deze Russische troepen, die in de eerste dagen van de strijd werden opgesteld, worden beschouwd als speerpunten die met organische wapens (tanks en gemechaniseerde systemen) de weg openden, de Oekraïense linies doorbraken en de verdedigingsversterkingen testten. Het doel was een bruggenhoofd op te bouwen om extra vuurondersteuningstroepen in staat te stellen op te rukken naar de voornaamste Oekraïense steden en de hoofdstad Kyiv. De aard van het verloop van de strijd bepaalt de mogelijkheid om nieuwe troepen in te zetten, tenzij de voltooiing van de aan de offensieve troepen toegewezen taken, die erop gericht zijn Kyiv in de komende dagen te onderwerpen, hapert.

Rusland vernietigde meer dan duizend doelen, die de meest kritieke militaire centra, commando- en controlebases, luchthavens en luchtverdedigingssystemen omvatten. Russische militaire commandanten begonnen dagelijks de kracht- en zwaktepunten van het Oekraïense leger te beoordelen en doelen te bepalen op basis van het succes of falen van elke offensieve fase. De opmars van de troepen werd vanuit het westen versterkt met secundaire troepen vanuit de kerncentrale van Tsjernobyl vanuit Wit-Rusland in het noorden en noord-oosten en vanuit het zuiden vanaf de Krim om verschillende oprukkende fronten te creëren. De belangrijkste mechanische pantsermacht rukte op vanuit het oosten, versterkt door luchtlandingstroepen en speciale operatie-eenheden die achter de Oekraïense linies landden om belangrijke militaire centra en verschillende luchthavens te controleren. Rusland vuurde honderden strategische precisieraketten en kruisraketten af en lanceerde drones, helikopters en vliegtuigen om verschillende geselecteerde doelen te bombarderen. Oekraïne kondigde aan dat het enkele bruggen had opgeblazen die de hoofdstad Kiev verbinden met de noordelijke en oostelijke regio’s om de voortgang van Russische tankcolonnes die oprukken naar de hoofdstad te verhinderen. Dit wijst op het machtsevenwicht in het veld, met name toen alleen Rusland in twee dagen strijd de hoofdstad bereikte, in tegenstelling tot wat media en militaire deskundigen beweerden. Los van de poging om bruggen op te blazen, staat Rusland bekend om zijn enorme vermogen om drijvende bruggen te gebruiken, die meer dan 60 ton kunnen dragen, genoeg om pantservoertuigen overheen te

