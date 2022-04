Bewertung der Kämpfe in der Ukraine: Aus den Fehlern lernen

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Amerika und die NATO-Staaten haben enorme Anstrengungen unternommen, indem sie der Ukraine Milliarden von Dollar und Tonnen von selektiven Waffen geschickten, die für den Krieg gegen Russland benötigt werden, um ihn so lange wie möglich zu führen. NATO-Generäle arbeiteten unermüdlich daran, Russland mit ukrainischen Soldaten zu bekämpfen, die sich entschlossen, sich am US-Krieg auf dem europäischen Kontinent zu beteiligen. General Franck McKenzie bestätigte, dass er der ukrainischen Armee hilfreiche Informationen zur Verfügung stellte, um die Angriffe Russlands abzuwehren. Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, das Pentagon habe in aller Eile mehr Waffen für die Kämpfe in den Städten beschafft, von denen man annimmt, dass sie die künftige Schlacht dominieren werden.

Seit den ersten beiden Tagen der Kämpfe hat die russische Übermacht, die das Element der Schnelligkeit und der gezielten Bombardierung nutzte, den Großteil der Truppen an der Ost-, Süd- und Nordfront, sogar aus Belarus, bis in die Außenbezirke der Hauptstadt Kiew am zweiten Tag vorgedrängt. Darüber hinaus hielten Kolonnen russischer Panzer und gepanzerter Fahrzeuge 67 Kilometer von der ukrainischen Basis entfernt an, sichtbar für alle westlichen Satelliten, die die Geschwindigkeit beobachteten, mit der diese Kräfte den Stadtrand der Hauptstadt erreichten. Doch was geschah dann? Warum hat sich die russische Militärstrategie geändert? Und welche Lehren lassen sich bisher aus den laufenden Kämpfen ziehen?

Nach den ersten zwei Wochen des Krieges erklärte Russland seine Ziele: Die Ukraine muss die Krim als russisches Territorium anerkennen; sie sollte neutral bleiben und keinem westlichen Militärbündnis, einschließlich der NATO, beitreten; die Ukraine muss den Fluss strategischer Waffen in die Ukraine verhindern; sie darf kein Atomstaat werden und muss die Provinz Donbas als unabhängig anerkennen.

Zu Beginn des Krieges zeigte sich, wie die russischen Generäle darauf trainiert wurden, die Kontrolle über die Städte von den Bürgermeistern zu übernehmen, als ob diese darauf warten würden, dass die russischen Truppen ihr Ziel erreichen, um ihnen die Schlüssel zu den Städten ohne Widerstand zu übergeben. Es ist unklar, ob dies ein russisches Ablenkungsmanöver war, um die westlichen Geheimdienste zu täuschen und sie glauben zu machen, dass Moskau die ukrainische Armee für einen Spaziergang hält, damit diese entspannter ist, weil sie nicht mit einem echten Krieg konfrontiert wird, oder ob es sich tatsächlich um eine russische Fehlkalkulation handelt.

Auffällig war, dass ausnahmslos alle angegriffenen ukrainischen Städte zurückgeschlagen haben. Die NATO bildete die ukrainische Armee aus, versorgte sie gezielt mit Waffen für den Kampf gegen die gepanzerten russischen Truppen und sorgte für eine umfassende Propaganda, die Russland verteufelte und die Ukrainer als Helden darstellte. Das war eine Gelegenheit, die sich die USA nicht entgehen lassen wollten, um viele antirussische Unterstützer hinter sich zu scharen. Washington wollte die Erfahrungen in Afghanistan vermeiden, als die afghanische Armee Kabul kampflos übergab während Präsident Joe Biden erwartete, dass sie “sechs Monate lang” kämpfen würde.

Wahrscheinlich hat Russland nicht damit gerechnet, dass sich die Ukraine in der Weise wehrt, wie es seine Streitkräfte getan haben. Es ist schwer zu erraten, ob die russische Militärführung nicht über ausreichende Informationen verfügte, vor allem, da der Westen den Zustrom verschiedener tödlicher Waffen nach Kiew nicht verheimlicht hat. Ungeachtet der Fähigkeit Russlands, die beträchtlichen menschlichen Verluste und die Zerstörung von militärischem Gerät zu verkraften (da es ein Hersteller von zahlreichen Waffen aller Art ist), wurden Einzelheiten der Kämpfe aus russischer Sicht nicht bekannt gegeben. Die Erwartungen der russischen Generäle entsprachen jedoch nicht dem gewünschten Ergebnis der Kampfhandlungen. Jedoch kann ein getäuschter russischer Kriegsplan, der den Angriff vom Hauptziel ablenkt, dem Feind nicht offenbart werden. Er kann erst nach dem Krieg durch eine sorgfältige Untersuchung der an allen Fronten angewandten Militärtaktik ermittelt werden.

Entweder änderte die russische Militärführung ihre militärischen Pläne nach den ersten vier Wochen des Krieges und verzichtete auf eine Frontalformation, um die Ziele zu erreichen, und öffnete einen Landkorridor zwischen der Krim, dem Donbass und russischen Gebieten. Oder die russische Armee zeigte eine hervorragende militärische Strategie, indem sie mit einem brillanten Militärmanöver den Feind täuschte, um eine große Zahl ukrainischer Soldaten aus dem Donbass in die Hauptstadt zu locken, damit sie diese verteidigen, in dem Glauben, die Besetzung Kiews habe für Russland oberste Priorität. In diesem Fall hat das Militärmanöver die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit abgelenkt und die ukrainische Armee an der Donbass-Front geschwächt, so dass das russische Militär und die Separatisten einen erheblichen Teil der Provinz kontrollieren konnten. Wenn dies nicht der Fall war, muss ein grundlegendes Versagen in der militärischen Planung festgestellt werden.

Die russische Militärführung hat die auf mehrere Fronten verteilte Armee zurückgerufen und die Kräfte im Norden, nahe der Hauptstadt Kiew, reduziert, um sie im Osten und Süden einzusetzen, wobei sie bescheidenere Ziele erklärte. Russland hat zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass es sein Ziel sei, die Hauptstadt einzunehmen, obwohl alle Anzeichen und die Ansammlung großer Truppen in der Umgebung von Kiew auf diesen Schluss schließen ließen.

In den letzten beiden Wochen des Kampfes hat Russland – mit Ausnahme des Infanterieangriffs in der südlichen Stadt Mariupol – seine präzisen Raketen und seine Luftwaffe eingesetzt, um die Verluste zu kompensieren, die es durch das Eindringen in die Städte erlitten hat, und dabei die einfache Taktik der urbanen Kriegsführung außer Acht gelassen.

Es ist auch offensichtlich, dass Präsident Putin die Truppen, die er zu Beginn der Schlacht aufmarschieren ließ, nicht aufstocken will. Deshalb hat er eine andere Kampfmethode angewandt, nachdem er den Zermürbungsprozess, dem er in der Ukraine ausgesetzt war, akzeptiert hat. So wurde das Operationsgebiet wesentlich kleiner als in den vergangenen Wochen, so dass alle Ziele erreicht werden können und die russische Armee auf dem Schlachtfeld bleibt, bis die Ukraine einen Vertrag unterzeichnet.

