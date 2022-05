Wird Russland mit der NATO kollidieren?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Die USA bemühen sich sehr zu zeigen, dass die Welt gegen Russland ist und dass sich die Gefahr von der Ukraine auf Finnland und Schweden und andere osteuropäische Länder, die von der Sowjetunion kontrolliert wurden, ausweiten wird. In Wirklichkeit ist nur der Westen betroffen. Aber das hat Schweden und Finnland dazu veranlasst, die Mitgliedschaft in der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) zu beantragen. Diese neutralen Länder, zu denen auch die ehemaligen Mitglieder des Warschauer Pakts gehören, sind der Ansicht, dass sie durch den Artikel 5 des NATO-Vertrags geschützt werden können, der eine Reaktion aller NATO-Mitglieder ermöglicht, wenn ein Mitglied angegriffen wird. Ist es der NATO ernst damit, ihre Mitglieder im Falle einer Bedrohung zu verteidigen? Wird Moskau nach seinem Krieg in der Ukraine mit der NATO kollidieren?

Mehrere europäische Länder sind ernsthaft besorgt, dass Russland expansionistische Ziele auf dem alten Kontinent verfolgen könnte, da die USA den Waffenfluss in die Ukraine vor der Welt “erfolgreich” gerechtfertigt haben, anstatt eine friedliche Lösung zu fördern. Zusammen mit ihren europäischen Partnern geben sie Dutzende von Milliarden für Waffenlieferungen aus, statt für Nahrungsmittel und Wiederaufbaupläne. In der Tat haben die USA alles getan, um Russland in einen Krieg mit seinem Nachbarn zu ziehen und die ehemals solide europäisch-russische Handelsbeziehung zu spalten. Die Mainstream-Medien dämonisierten zudem Präsident Wladimir Putin in dem vergeblichen Versuch, ihn innenpolitisch zu isolieren. Der US-Senator Lindsey Graham rief sogar zu einem “Staatsstreich auf, bei dem Putin ermordet werden könnte”. Das Ziel ist es, eine russische Reaktion hervorzurufen und zu zeigen, dass Putins Entscheidungen verheerend für die russische Wirtschaft sind.

Moskau ist es jedoch gelungen, der westlichen Kampagne und den Sanktionen standzuhalten, die in der Tat einen schweren Bumerangeffekt auf die Welt und insbesondere die europäische Wirtschaft haben, die sich in einer Falle verfangen hat. Russland exportiert 30 Prozent weniger fossile Brennstoffe in die EU, aber seine Einnahmen haben sich aufgrund des Preisanstiegs verdoppelt. Der Rubel (russische Währung) ist in den letzten fünf Jahren wieder auf ein höheres Niveau gestiegen als vor dem 24. Februar, als russische Truppen in die Ukraine einmarschierten, obwohl der Westen die Devisenreserven der Bank von Russland in Höhe von über 320 Milliarden Dollar gesperrt hat.

Insgesamt ist das Ausmaß des Hasses und der Feindseligkeit gegenüber Russland im Westen so groß wie nie zuvor seit dem Ende des Kalten Krieges (1945-1990). Europäische Politiker planen sogar, russischen Bürgern den Erwerb von Immobilien zu verbieten. Gegen russische Künstler und Kultureinrichtungen wurde ein kultureller Eiserner Vorhang errichtet, was darauf hindeutet, dass der Krieg des Westens gegen Russland wenig mit der Ukraine zu tun hat, sondern mit einer rachsüchtigen Politik gegenüber denjenigen, die es wagen, die Hegemonie der USA herauszufordern. Die kollektive Bestrafung des Westens ist zu einer Russophobie geworden. Russland hat die NATO-Erweiterung an seinen Grenzen in der Ukraine herausgefordert und sich dagegen aufgelehnt, ein Schritt, der nur den USA und ihren Verbündeten und niemandem sonst erlaubt ist. Der chinesische Sicherheitspakt mit den Salomonen wurde von Australien, das 2000 km von der Insel entfernt ist, und von den USA, die 9800 km entfernt sind, als “rote Linie” betrachtet.

Seit 1990 sollte die NATO nach dem Ende des Kalten Krieges und der Perestroika, die den Warschauer Pakt auflöste, ihre Reichweite verringern oder die 12 Mitglieder, die ihren Kern bildeten, auflösen. Die USA brachen jedoch ihr Versprechen – wie Präsident Bill Clinton in seinem letzten Artikel sagte – trotz mehrerer Warnungen von Mitgliedern der US-Regierung, Botschaftern, Wissenschaftlern, Medienvertretern und Experten. Die NATO wurde von 12 auf 30 Mitglieder erweitert und wird voraussichtlich in Kürze neue Mitglieder aufnehmen (Finnland und Schweden), was die Spannungen mit Russland an ihren Grenzen erheblich verstärkt. Nehmen wir an, die USA und Australien fühlen sich im Recht, die Unterzeichnung eines chinesisch-solomonischen Sicherheitspakts anzufechten. In diesem Fall wird die Erweiterung der NATO die gleichen Bedenken Russlands an seiner Grenze auslösen, wenn man bedenkt, dass die USA bereits 150 Atombomben auf dem europäischen Kontinent stationiert haben, die alle auf Russland gerichtet sind.

Moskau kann nicht für seine mangelnde Reaktion auf die erste NATO-Erweiterung im Jahr 1999, neun Jahre nach der Perestroika, verantwortlich gemacht werden, als Ungarn, Polen und die Tschechische Republik offiziell beitraten. Russland war nicht in der Lage, sich entschlossen gegen die neue NATO-Mitgliedschaft zu wehren. Es dauerte siebzehn Jahre, bis Präsident Putin 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz in Anwesenheit von Vertretern aus aller Welt, darunter auch US-Verteidigungsminister Robert Gates, die erste offizielle und öffentliche Warnung aussprach.

Putin fragte sich: “Wo waren die festen Sicherheiten und die verbindlichen Zusagen und Garantien, die der Sowjetunion gegeben wurden, dass die NATO-Armee nicht außerhalb Deutschlands stationiert wird und sich nicht nach Osteuropa ausdehnt”?

Die USA weigerten sich, Putins Warnungen der letzten Jahre zu beachten, und reagierten bereits auf dem NATO-Gipfel 2008 mit der Ankündigung, neue Länder (Albanien und Kroatien) in die NATO aufzunehmen und sich auf die Aufnahme der Ukraine und Georgiens vorzubereiten.

Der Plan der USA steht niemals im Einklang mit den Sicherheitsbedenken Russlands, das 2015 nach Syrien ging, um die Pläne der USA zur Schaffung eines gescheiterten Staates in Bilad al-Scham zu durchkreuzen, was die US-Regierung vor einer russischen Rückkehr auf die internationale Bühne warnte. Moskau rückte näher an den Iran und China heran als je zuvor und verstärkte das Gerede über die Abschaffung des globalen Unilateralismus, mit dem Amerika seit mehr als 30 Jahren dominiert. Die Rückkehr Russlands auf die Bühne des Nahen Ostens durch das syrische Fenster war für Amerika eine Quelle ernster Besorgnis und eine Herausforderung für seine Pläne, die westliche Vorherrschaft auszuweiten, bevor Russland dies realisiert. Den NATO-Truppen in Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen ist es gelungen, diese Länder zu zerstören und Hunderttausende von Menschen zu töten, aber sie haben nie Stabilität erreicht. Dies ist ein weiteres Problem, das Russland gegenüber den US-Interventionisten und Kriegstreibern anspricht.

Aber glaubt die NATO an eine kollektive Verteidigung im Falle einer Aggression oder eines Ersuchens um Unterstützung durch eines ihrer Mitglieder?

