De schade voor de EU en de VS na 100 dagen oorlog in Oekraïne (1)

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Honderd dagen van de aanhoudende oorlog in Oekraïne zijn voorbijgegaan, een oorlog die begon op 24 februari 2022. Het Westen – geleid en gedreven door de VS – heeft een oorlog tegen Rusland op Oekraïense bodem gepland, gesteund en gefinancierd. President Vladimir Poetin lijkt geen haast te hebben om de oorlog snel te beëindigen. Rusland en Oekraïne zijn niet erg genegen om de waarheid over hun respectievelijke verliezen prijs te geven. Zeker is echter dat tientallen miljarden dollars en geavanceerde wapens naar Oekraïne toestromen.

Ondanks de inlichtingendienst en de militaire bevoorrading van de NAVO heeft Oekraïne 125.000 vierkante kilometer (ongeveer 20 procent) van zijn grondgebied aan Rusland verloren. In deze oorlog is elk land getroffen en heeft het op de een of andere manier een zware prijs betaald, door stijgende energieprijzen en paniek rond de voedselzekerheid. Zal de oorlog spoedig eindigen, en wat zijn de grote verliezen voor het Westen?

Moskou lijkt vastbesloten zijn doelen te bereiken en de gespannen en onstabiele situatie van Oekraïne misschien in stand te willen houden. De VS en de NAVO dachten dat Oekraïne de perfecte arena zou zijn voor de uitputtingsslag met Rusland, zodat in de toekomst geen enkel land de hegemonie van de VS nog zou kunnen betwisten. De VS en hun bondgenoten voorzagen niet welk voordeel Rusland uit deze oorlog zou kunnen halen, omdat zij zich concentreerden op de ongekende sancties (wetende dat sancties de bevolking pijn doen en nooit een oorlog stoppen). Miljarden dollars stromen in de schatkist van het Kremlin, betaald door de Europese staten die de eerste geldschieters zijn voor de kosten van de oorlog aan beide zijden. Europa betaalt drie keer de prijs van Russische energie, en Rusland ontving in de eerste vier maanden van 2022 96 miljard dollar, drie keer het bedrag voor dezelfde periode in 2021. De Europese landen betalen zwaar voor de sancties die aan Rusland zijn opgelegd.

