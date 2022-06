Rusland maakt het Israël moeilijk in Syrië terwijl Iran een boodschap aflevert aan Israël

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Israël heeft het vliegveld van Damascus platgelegd na zeven jaar lang gericht te hebben gevuurd op specifieke locaties op en rond het vliegveld waar zich depots bevinden met geavanceerde Iraanse wapens die te maken hebben met luchtdoelraketten, precisiegeleide grond-grondraketten, en moderne veelzijdige Iraanse drones. De nieuwe ontwikkeling leidde echter tot een dreigement van Iran, dat via Rusland liet weten dat op elke Israëlische aanval op zijn posities in Syrië een directe reactie tegen Israël zou volgen. Daarop ontbood Rusland de Israëlische ambassadeur om hem te zeggen dat met de aanval op de luchthaven van Damascus alle rode lijnen waren overschreden en dat het de zaak zou voorleggen aan de Veiligheidsraad om Israëls schending van het internationale recht te veroordelen.

Enkele jaren geleden beloofde Rusland de regering van Damascus dat haar belangrijkste luchthaven niet het doelwit van een Israëlische aanval zou worden. Israël ging echter door met zijn aanvallen zonder de landingsbanen en het civiele en militaire luchtverkeer te verstoren, dat sinds 1970 en zelfs tijdens de oorlog nooit is gestopt. De laatste weken is Tel Aviv echter te ver gegaan door verschillende malen de noordelijke en zuidelijke start- en landingsbanen te bombarderen, zodat de luchthaven volledig onbruikbaar is geworden. Damascus heeft officieel aangekondigd dat zijn luchthaven zwaar beschadigd is en niet meer functioneert.

Een bron in Damascus bevestigde echter dat uniek materiaal is gebruikt om de luchthaven in minder dan twee weken te helpen heropenen, met een duidelijke nieuwe Russische toezegging dat elke aanval op de luchthaven zou worden beantwoord met een soortgelijke reactie en het rechtstreeks bombarderen van Israël.

Moskou bracht de zaak van de Israëlische agressie op een hoger plan door zijn voornemen om een ontwerp-resolutie waarin de aanval op de luchthaven van Damascus wordt veroordeeld in te dienen bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kenbaar te maken. Zelfs indien de VS hun veto gebruiken, geeft de Russische stap aan dat Moskou meent dat de tijd gekomen is om Israël te waarschuwen zijn hardnekkigheid te stoppen, vooral omdat het een anti-Russisch standpunt heeft ingenomen over de oorlog in Oekraïne.

Vorige week ontbood de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Mikhail Bogdanov de Israëlische ambassadeur in Moskou, Ben Zvi, en vroeg om opheldering, waarbij hij zei dat “hij niet tevreden is met de rechtvaardigingen en wacht op aanvullende verduidelijkingen”. Dit wijst op een verschuiving in de relatie die niet langer meer beperkt blijft tot de Russische en Israëlische officieren die in Syrië met elkaar coördineren. In plaats daarvan is het regelen van de relatie tussen Rusland en Israël naar het hoogste politieke niveau gegaan, op het niveau van de leiders en de top van de piramide.

Het lijdt geen twijfel dat het een opmerkelijk en ongekend standpunt is dat Rusland inneemt om Israël te veroordelen nadat het het honderden keren had vergeven, zelfs toen in september van 2018 een van de Israëlische aanvallen het neerhalen veroorzaakte van een Russisch vliegtuig met 15 Russische officieren aan boord.Rusland zegt tegen de Israëli’s dat hun aanval op de luchthaven van Damascus de stabiliteit ondermijnt en de soevereiniteit van Syrië schendt. Daarom zal Moskou eisen dat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen omdat het de humanitaire hulp van Syrië in de weg staat. Dit is een (late) wake-up call. Israël beweerde immers Syrië de

