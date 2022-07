Wie haben die USA ihren Kampf gegen Russland seit 1991 geführt, und wann wird er enden?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Seit der “Erklärung” des Krieges zwischen den USA und Russland auf ukrainischem Gebiet ist die Welt in zwei Pole gespalten. Der eine begünstigt die USA und ihre westlichen Verbündeten, die sich gegen Russland auflehnen. Der andere steht für den Rest der Welt, der mit der Politik der USA und ihrem Unilateralismus, der wahllos Kriege und Wirtschaftssanktionen gegen ganze Bevölkerungen führt, nicht einverstanden ist oder sich sogar dagegen wehrt. Das schließt viele Länder nicht aus, die nicht in der Lage sind, Partei zu ergreifen, und die lieber in gleichem Abstand zwischen den USA und Russland bleiben und beobachten, wie sich der Kampf entwickelt. Neutral zu bleiben bedeutet, dass die Beziehung zu den USA nicht eine Frage der Wahl ist, sondern höchstwahrscheinlich eine Notwendigkeit, um Vergeltungsmaßnahmen zu vermeiden, die die Kapazitäten neutraler Staaten übersteigen würden. Inmitten dieses Krieges, der die Zukunft der Welt und ihrer Polaritäten bestimmen wird, ist die Rolle der Vereinten Nationen in die Schwebe geraten oder auf unbestimmte Zeit eingefroren worden, da sie im laufenden Krieg zwischen den beiden Supermächten kein Mitspracherecht haben. Das bedeutet, dass die internationalen Gesetze und die eigentliche “Weltordnung” auf einem Schiff mit mehreren Kapitänen mit unterschiedlichen, instabilen und voreingenommenen Auslegungen des Rechts segeln. Jeder Kapitän handelt nach Lust und Laune und erlässt Gesetze, die ihm passen und seiner nationalen Sicherheit und den Interessen seines Landes dienen, ohne Rücksicht auf das Wohlergehen von Milliarden von Weltbewohnern. Worin besteht also letztlich der Unterschied zwischen Russland und den USA?

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg führten die USA Kriege an mehreren Fronten und hörten auch während des Kalten Krieges nicht auf, der zwei siegreiche Supermächte hervorbrachte, die weiterhin um ihre internationale Vormachtstellungkämpften: die USA und die Sowjetunion. Der “Krieg gegen den Kommunismus” der USA begann mit dem Sturz oder der Bekämpfung aller moskautreuen Regime auf vielen Kontinenten und der überstürzten Errichtung einer militärischen Basis zur Bekämpfung des Kommunismus. Die Sowjetunion verlegte ihre Streitkräfte in schwächere Länder, die vom Zweiten Weltkrieg erschöpft waren, und übernahm die Kontrolle über Nationen, die der US-Expansion entsprachen. Washington verstärkte seine Kontrolle über den Westen und schuf Einflussbereiche in Lateinamerika, Afrika, Australien, Europa und im Nahen Osten (Israel), wo viele arabische Nationen jahrzehntelang auf der Seite Moskaus gestanden hatten, insbesondere die Palästinenser und die Länder der Levante, Mesopotamiens und Ägyptens.

Nach dem Ende der Perestroika im Jahr 1991 wurde den USA klar, dass die Sowjetunion für längere Zeit kein Konkurrent mehr sein würde. Das sozialistische System der Sowjetunion brach infolge des begrenzten Wirtschaftswachstums, der finanziellen Kosten für die Aufrechterhaltung des Einflusses in Osteuropa, des nuklearen Wettrüstens und der Folgen des Afghanistankrieges und der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, um nur einige zu nennen, zusammen. Moskau beschloss, seine Feindseligkeit und den Wettbewerb mit den USA einzustellen und mehrere von ihm kontrollierte Länder in Osteuropa aufzugeben, die von den USA mit offenen Armen empfangen wurden, um ein anderes, sanfteres Modell der Vorherrschaft anzuwenden. Washington legte das finanzielle SWIFT-Geldtransfersystem und seine militärische Präsenz in über 750 Stützpunkten in 80 Ländern nieder und schaffte es, die einzige Supermacht an der Spitze der Welt zu bleiben. Der russische Bär zog sich in seine Höhle zurück, um seine kollabierte Wirtschaft wieder aufzubauen und seine Stärke wiederherzustellen. Der Besitz von Tausenden von Atombomben allein erhebt kein Land in den Club der Supermächte.

Russland brauchte mehr als zwei Jahrzehnte, um den größten Teil seiner Stärke aufzubauen und wiederherzustellen. Während dieser Zeit blieb die weltweite Vorherrschaft Washingtons unangefochten. Das neue Russland, das nach der Perestroika entstand, unterstützte die Entscheidungen der USA in internationalen Foren und im UN-Sicherheitsrat, indem es ihnen unter anderem eine Militärbasis für ihren Krieg in Afghanistan und Hubschrauber zur Bekämpfung der Taliban zur Verfügung stellte. Russland wurde faktisch als wesentlicher Bestandteil der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) betrachtet – und nicht als Mitglied, das sein Vetorecht verlieren sollte. Washington ignorierte die wiederholten “leisen, aber schwachen Schreie” Moskaus, das forderte, die NATO auf 12 Länder zu beschränken und sie aufzulösen, nachdem Russland den “Warschauer Pakt” aufgegeben hatte. Dennoch begannen die USA, die NATO zu erweitern, bis sie insgesamt dreißig Länder umfasste.

Die USA begannen, ihren Einfluss um Russland herum in Asien und Osteuropa auszuweiten. Außerdem planten sie im Jahr 2000, nach Afghanistan in sieben weitere Länder einzumarschieren (Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Sudan, Somalia und Iran), so der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber und Präsidentschaftskandidat General Wesley Clark. Es gelang ihr, Afghanistan, den Irak, Libyen und einen Teil Syriens zu besetzen, unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg ihrer Kriege, denen es in der Tat nicht gelang, den Willen dieser Bevölkerungen zu brechen und sie dem Einfluss der USA zu unterwerfen.

Die US-Regierung, die sah, wie sich Russland erholte und zu einem starken Land und Wirtschaftspartner Europas wurde, wollte Moskau zuvorkommen und die Länder des Nahen Ostens dominieren, damit Russland keinen Platz fand, um seinen Einfluss auszuweiten. Die Bevölkerungen auf vielen Kontinenten waren wütend und bezogen Stellung gegen die USA. Jeder einzelne US-Krieg forderte weltweit Hunderttausende von Opfern. Doch Washington stellte sich mit seiner “America First”-Politik taub und ignorierte das von ihm verursachte Leid. Das begünstigte Russland und China, die sich als potenzielle Herausforderer der brutalen Hegemonie und des gewaltigen Militärapparats der USA erwiesen.

Die USA beobachteten mit Sorge, wie China immer wohlhabender wurde, seine Technologie ausbaute und seine Schlagkraft erhöhte, während es gleichzeitig seine Beziehungen zu Russland verstärkte, das fünf Gaspipelines zum reichen europäischen Kontinent ausbaute, der dadurch in eine Energieabhängigkeit von Moskau geriet.

Der europäische Kontinent steuert große Summen zur russischen Staatskasse bei, die sich auf eine Milliarde Dollar pro Monat in Form von Energie (seit dem Krieg in der Ukraine), Mineralien und anderen russischen Produkten belaufen. Was die USA beunruhigte, waren die Stimmen aus Frankreich, die sagten, dass die NATO einen “Hirntod” erlitten habe und dass Europa seine Armee brauche, um die NATO zu ersetzen und Europa zu schützen, sogar vor den USA, wie Präsident Emmanuel Macron ausdrücklich sagte.

Das Schwert der USA traf das Wunschdenken der EU jedoch wie ein Blitz und machte den europäischen Nationen klar, dass Washington jeden Versuch, seinen Einfluss aus dem Kontinent zu drängen, zurückweisen würde. Außerdem kann Washington nicht zulassen, dass die Beziehungen zwischen Russland, China und der EU gedeihen. Zu diesem Zweck zogen die USA alle Register ihres Könnens, störten den chinesischen G5-Gipfel und kündigten vom Weißen Haus aus die Aussetzung des russischen Gasflusses Nord-Stream 2 nach Deutschland an.

Seit der Ära von Präsident Ronald Reagan haben die USA geplant, in der Ukraine, dem Hinterhof Russlands, zu bleiben und dort zu spielen. Moskau duldete keine US-Expansion und Dominanz über Kiew, war aber nicht in der Lage, sie zu stoppen, bis es stark wurde. Die US-Regierung war sich ihres Handelns bewusst und leitete eine neue Strategie ein, wie Präsident Bill Clinton in einem von ihm verfassten und in The Atlanticveröffentlichten Artikel darlegte. Clinton verfolgte die Politik der “NATO-Erweiterung in Vorbereitung auf das Schlimmste”, indem er die Länder des “Warschauer Pakts” einbezog, “aus Angst vor einer Rückkehr Russlands zum Kommunismus”.

Es war eher so: “Die Weltplattform gehört uns, lasst uns unsere Dominanz ausweiten, wo wir können.” Clinton plante, die Europäische Union in seinen Machtbereich einzubeziehen, auch im Einklang mit der Erweiterung der NATO, trotz der russischen Einwände, einfach weil er dachte, “es sei der richtige Schritt”.

Clinton leugnete nicht, dass viele US-Politiker, Intellektuelle, Diplomaten und Medienschaffende vor einer “schrecklichen russischen Reaktion” (im Falle einer NATO-Erweiterung auf die Ukraine) gewarnt hatten, nachdem sich das Land von seiner Stagnation und Schwäche erholt hatte. Da jedoch die Interessen der USA und ihre Hegemonie über die Welt an erster Stelle und über allen anderen Überlegungen stehen, ignorierte Clinton alle Warnungen.

Die USA haben versucht, Russland in ihre Blöcke zu locken, um es im Auge zu behalten und näher an sich heranzuziehen, damit sie nicht von Moskaus rasantem Wachstum und der Rückkehr seiner Stärke überrascht werden, nach dem Prinzip, den Feind in der Nähe zu halten, anstatt ihn weiter weg zu halten. Als Reaktion auf das Angebot der USA trat Russland dem G7-Bündnis bei, das sich aus westlichen, Amerika-treuen Ländern zusammensetzte und in G8 umbenannt wurde. Während des Krieges im ehemaligen Jugoslawien beteiligte sich Russland an den NATO-Streitkräften als Partner, jedoch ohne Vetorecht innerhalb der NATO. Die Aufnahme Russlands als Vollmitglied der NATO würde ihm das Recht geben, gegen den Beitritt jedes neuen Mitglieds Einspruch zu erheben. Die 18 neuen Länder, die der NATO nach 1999 beigetreten sind, hätten keine neue “Weltordnung” schaffen können, die in Wirklichkeit die “US-Ordnung” ist, die sich auf ihre militärische Macht stützt, einschließlich aller 29 anderen NATO-Verbündeten, und die die US-Führung hinter der kriegerischen Organisation tarnt.

