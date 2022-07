Der Frieden im Nahen Osten ist zur Forderung des Westens geworden, der die Erblast des Krieges trägt 

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Der Drang nach mehr Energie und der Schutz ihrer Quellen hat sich positiv auf die Länder des Nahen Ostens ausgewirkt, da die westlichen Regierungen nun hart daran arbeiten, die Stabilität in den öl- und gasproduzierenden Ländern zu sichern. Die von den USA und Europa gegen Russland verhängten Sanktionen wirkten sich negativ auf die westlichen Länder aus, die sich dadurch zuerst selbst sanktioniert hatten, und weltweit eine beispiellose Inflation ausgelöst haben. Der russisch-amerikanische Krieg um das ukrainische Territorium belastet die Weltwirtschaft zweifellos schwer. Da die USA und Europa unablässig um Öl und Gas aus verschiedenen Quellen betteln und dabei an die Türen mehrerer Länder klopfen, kann sich der Nahe Osten, der einen großen Teil der Weltenergie liefert, nun einer unerwarteten und seltenen S Stabilitätssituation erfreuen. Nach jahrzehntelangen Kriegen, Invasionen und Konflikten im Nahen Osten ist es an der Zeit, dass sich diejenigen, die für das Elend und die Tötung der Bevölkerung in diesem Teil der Welt verantwortlich sind, um die Zukunft dieser Bevölkerung und ihre Sicherheit kümmern.

Die libanesische Hisbollah hat mit einem Schlag gegen Israel gedroht und zum ersten Mal die Initiative ergriffen, indem sie erklärte, sie werde nicht zögern, Israel den Krieg zu erklären, wenn es die Gasförderung in den Feldern Karish und Tamar fortsetze. Aus gut unterrichteten Quellen verlautet, dass der Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, die Situation geprüft hat, um Schlussfolgerungen zu ziehen, deren wichtigste lautet, dass Israel keinen Krieg will und es derzeit nicht angreifen wird. Mehr noch, die Hisbollah geht davon aus, dass der Westen und die USA Israel nicht beistehen werden, da das Land derzeit mit der Suche nach Energie beschäftigt ist und daher nicht auf einen weiteren Krieg aus ist, insbesondere nicht im Nahen Osten, zusätzlich zu dem laufenden Krieg in der Ukraine. Der Nahe Osten ist eine der wichtigsten globalen Energiequellen. Der Westen ist daher derzeit nicht in der Lage, diese Versorgungslinie durch einen Krieg oder ein anderes Scharmützel gestört zu sehen.

Es wird erwartet, dass Israel die Gasförderung einstellt und internationale Unternehmen sich aus Angst vor einer militärischen Konfrontation aus diesen Gas- und Ölfeldern zurückziehen, insbesondere nachdem die Hisbollah mehrere Drohnen als Warnung ausgesandt hat, um die Gebiete und die ausländischen Explorationsplattformen anzugreifen. Zu allem Überfluss empfahl die israelische Marine, ausländische Arbeiter, die auf Gasförderplattformen arbeiten, darin zu schulen, das Gelände im Kriegsfall zu evakuieren. Dieser Vorschlag der israelischen Marine löste unter den ausländischen Arbeitern auf der Bohrinsel Panik aus. Die Ölgesellschaften beriefen eine Dringlichkeitssitzung in Frankreich ein, auf der Israel mitgeteilt wurde, dass die Arbeiter nicht in einer unruhigen Umgebung bleiben würden und dass die Energiegewinnung Sicherheit und Stabilität erfordere. Der Alarmzustand zwischen der Hisbollah und Israel würde alle Unternehmen dazu veranlassen, sich aus dem umstrittenen Seegebiet zurückzuziehen, bis eine offizielle Einigung erzielt sei.

Hier intervenierte die französische Führung, um Israel aufzufordern, den Wünschen des Libanon nachzukommen und die Seegrenzen zu demarkieren. Der Libanon erhöhte die Obergrenze der Verhandlungen weiter und verlangte Garantien dafür, dass ausländische Unternehmen nach der Unterzeichnung und Demarkierung der Grenzen ihre Arbeit in den libanesischen Meeresgebieten aufnehmen würden, vorausgesetzt, dass es keine Verzögerungen bei der Erschließung von Energiequellen im Libanon geben würde.

Die libanesischen Forderungen veranlassten Frankreich, direkt zu intervenieren, da es der Ansicht ist, dass die Energie des Nahen Ostens letztendlich nach Europa fließen wird, das nach Alternativen zu den russischen Energiequellen sucht, die es im nächsten Jahr aufgeben will. Auch der ägyptische Botschafter im Libanon spielte eine Rolle bei der Entschärfung der Spannungen zwischen der Hisbollah und Israel, da Kairo eine zentrale Rolle bei der Sammlung von Energie aus verschiedenen Quellen im Nahen Osten spielt, die nach Europa fließen soll.

Israel war noch nie in einer ähnlich schwachen Position und hat sich den Drohungen der Hisbollah gebeugt, ohne die Welt zu einem Schlag gegen die Organisation zu bewegen. Die derzeitige Situation erfordert jedoch Ruhe, denn die Länder, die Energie produzieren, müssen in den kommenden Jahren stabil bleiben, bis sich die Energiepreise stabilisieren und die turbulenten Märkte beruhigen, insbesondere wenn der Ausgang des Krieges in der Ukraine ungewiss ist.

Zudem kündigten die libyschen Behörden an, dass sie ihre Ölproduktion auf eine Million und zweihunderttausend Barrel pro Tag steigern wollen, um den Bedarf der Weltmärkte zu decken. Auch der Irak kündigte an, dass er seine Produktion aus den “Qurna-1”-Feldern (die Reserven von 20 Millionen Barrel Öl enthalten) auf Wunsch um etwa 200.000 Barrel pro Tag erhöhen könnte.

