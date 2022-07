Waarom zou Rusland zijn vijand steunen en de uitvoer van Oekraïens graan toestaan?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

Het is onbekend of de exportovereenkomst over graan en andere landbouwproducten tussen Rusland en Oekraïne, die in juli in Turkije werd afgesloten, stand zal houden. Om welke redenen kan het mislukken, opschorten of uitstellen? Zal het Oekraïense graan de hongersnood in de wereld voorkomen en de internationale voedselzekerheid vergroten?

De VS staan voor een economische recessie, ondanks de poging van de Amerikaanse president Joe Biden om deze realiteit te ontkennen om de algemene kritiek te ontlopen. De binnenlandse financiële crisis in de VS zal ongetwijfeld aanzienlijke gevolgen hebben voor de aanstaande tussentijdse verkiezingen in de herfst voor het Congres, die een essentiële rol zullen spelen bij het bepalen wie het land bij de volgende presidentsverkiezingen zal mogen besturen.

De burgemeester van New York, Eric Adams, zei dat “Amerika in een recessie is beland en de ” Wall Street is aan het instorten… We zitten in een onvoorstelbare financiële crisis.” De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris gaf toe dat “de inflatie te hoog is” en “de economie vertraagt”, wat in tegenspraak is met de beweringen van de Amerikaanse president Joe Biden. Het bbp van de VS is gedaald terwijl het Witte Huis de onrustige markten probeert te kalmeren om een stijging van de overheidsinkomsten en een daling van het werkloosheidscijfer te bevorderen.

De Amerikaanse burgers voelen echter de druk van de inflatie en de prijsstijgingen die de huishoudens ongeveer 500 dollar per maand aan extra uitgaven kosten. De waarde van huizen is gedaald en bedrijven kunnen hun verplichtingen niet nakomen vanwege de hoge prijzen voor materialen en producten die de bouwmarkt treffen.

In Europa begonnen de signalen van de inflatie en de last ervan door te wegen in het dagelijks leven van de burgers, die onrustig zijn over de stijging van de energieprijzen (41,9%), de voedselprijzen (8,9%) en de devaluatie van hun munt. De inflatie beïnvloedde het reizigersverkeer in de zomer en de daling van het aantal binnenlandse Europese toeristen terwijl er een groot gevoel van onzekerheid heerst over wat de herfst en de winter in petto hebben. Westerse regeringen waarschuwden hun bevolking om zich voor te bereiden op een strenge winter, niet vanwege de klimaatverandering, maar omdat de energieprijzen een ongekend niveau zullen bereiken dat van invloed zal zijn op het wegverkeer, de industrie die afhankelijk is van gas en de koude winter.

Groot-Brittannië staat op de eerste plaats van de hoogste inflatie in Europa (9,2 procent), de grootste sinds 1982, en de conservatieve regering heeft haar premier Boris Johnson van zijn troon gestoten nadat de prijzen tot historische niveaus waren gestegen die de lasten voor de burgers zwaarder maakten. De brandstofprijzen liepen op met 42 procent en de voedselprijzen stegen met 10 procent, waardoor Britse gezinnen hun moeilijkste dagen beleefden nadat hun inkomen was gedaald met een kwart van wat het sinds het begin van dit jaar was. Volgens de prognoses van de centrale bank kan de inflatie oplopen tot 11 à 12 procent. MiljoenenBritse burgers en huishoudens met kinderen hebben zich tot de voedselbanken gewend om steun te vragen. Meer dan 10 miljoen mensen hebben al moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Bijna een derde (29%) van de Britten bevestigde dat hun financiële situatie was verslechterd door de aanhoudende inflatie en de crisis in verband met de kosten van het levensonderhoud.

De COVIC-19 heeft de wereldeconomie getroffen en een recessie veroorzaakt in meer dan 44 ontwikkelde economieën. De zwaarst getroffen landen waren Turkije, waar de inflatie 79 procent bereikte, de hoogste in 24 jaar.Volgens de Wereldvoedselorganisatie deed de COVID-19-epidemie de voedselprijzen wereldwijd stijgen en veroorzaakte zij hongersnood voor 827 miljoen mensen. Deze

