Scritto da – Elijah J. Magnier:

Il Presidente russo Vladimir Putin ha deciso di vietare la fornitura di petrolio e dei suoi derivati ai Paesi “non amici” che impongono un tetto massimo di prezzo per l’energia russa, a partire da questo febbraio per cinque mesi. Ciò significa che il prezzo non conta più, anche se il prezzo massimo fissato dai Paesi occidentali è più alto di quello di mercato e cade nell’interesse della Russia, perché il Cremlino si rifiuta di sottostare a questo esempio di diktat dell’Occidente, guidato dagli Stati Uniti. Ciò significa che le turbolenze sono inevitabili sui mercati globali, soprattutto perché la Cina ha ripreso le sue forti importazioni di energia, che aveva ridotto durante l’aumento delle infezioni di Covid-19 negli ultimi mesi. La Russia ha dichiarato di aver preso la sua decisione senza consultare l’OPEC+, che aveva causato uno shock ai mercati quando lo scorso novembre aveva tagliato la produzione di 2 milioni di barili al giorno. In seguito alla decisione dell’OPEC+, la produzione totale dell’organizzazione è scesa a 29 milioni di barili al giorno, di cui 8,2 milioni di produzione russa. Il mondo occidentale, ovvero Europa, Gran Bretagna, Canada, Australia e Giappone, sarà costretto a cercare altre fonti di produzione energetica, come l’Iran e il Venezuela. L’Occidente dovrà probabilmente sopportare il peso dell’aumento dei prezzi, soprattutto se la Russia deciderà di tagliare la produzione e nessun altro Paese OPEC+ si farà avanti per riempire il vuoto che Mosca avrà creato nei mercati energetici.

Dallo scorso febbraio, quando è iniziata la guerra – che la Russia ha definito “operazione speciale” – c’è stato disaccordo tra i Paesi europei sull’opportunità di sottomettersi o meno al desiderio degli Stati Uniti di cessare completamente l’acquisto di energia russa. Gli Stati Uniti hanno potuto bloccare i gasdotti Nord Stream -1 e 2 grazie alla pressione politica della popolazione, seguita dall’esplosione del gasdotto nel Mar Baltico, che ha interrotto il ritorno dell’Europa all’acquisto di gas russo a basso costo.

L’Europa si è trovata in forte disaccordo sulla rinuncia al gas russo prima e al petrolio e ai suoi derivati alcuni mesi dopo, perché il continente e i suoi leader pensavano che la Russia sarebbe presto crollata e i leader europei avrebbero condiviso il “bottino di guerra” con gli Stati Uniti. I venti hanno soffiato contro la rotta delle navi occidentali quando la Russia ha resistito, nonostante le migliaia di sanzioni imposte. L’esercito russo e le forze separatiste sono avanzate sul campo di battaglia per occupare oltre 100.000 chilometri quadrati di territorio ucraino. I risultati della battaglia hanno dimostrato che le sanzioni occidentali erano inefficaci e non avrebbero certamente contribuito alla restituzione dei territori ucraini perduti.Molteplici voci sono emerse nella capitale belga Bruxelles, luogo di incontro dei leader europei dove vengono prese le decisioni relative al sostegno all’Ucraina. I funzionari europei si sono trovati in disaccordo sulla fissazione di un tetto ai prezzi dell’energia, soprattutto perché alcuni Paesi ne hanno più bisogno di quanto la Russia abbia bisogno del loro denaro.

