A guerra entre serviços de inteligência do israelense Mossad e do Hezbollah 2/3

Trad. Alan Dantas

Os xiitas imigrantes do Líbano que vivem e trabalham no exterior também se tornaram alvo do Mossad. Como as famílias xiitas libanesas e seus jovens geralmente não podem viajar facilmente para o continente europeu próximo, eles encontram refúgio nos países africanos onde têm parentes bem estabelecidos. Isto fez com que o Mossad ampliasse o ímpeto de suas operações de polarização para incluir o continente africano a fim de capturar e recrutar o número mais significativo de agentes em sua rede.

Quando a guerra eclodiu na Síria, a grave ameaça do “Eixo de Resistência” levantou a possibilidade do governo central em Damasco cair nas mãos da Al-Qaeda e mais tarde do “Estado Islâmico”, o ISIS. Uma opção semelhante teria fechado a linha logística de abastecimento entre Teerã e Beirute via Damasco e colocado o Hezbollah em uma posição em que o reabastecimento ou atualização de seus mísseis e drones teria sido mais difícil.

Os grupos extremistas Sunitas Takfiri chegaram ao coração de Damasco em 2013, forçando o presidente sírio a solicitar o apoio das tropas terrestres do Irã e do Hezbollah. Esta situação crítica levou ao recrutamento de milhares de jovens voluntários libaneses para as fileiras do Hezbollah, com a intenção de reunir uma grande força de trabalho para recuperar a perda essencial de territórios na luta no Levante e no Iraque para derrotar a “Al Qaeda” e o “ISIS”. O Hezbollah atraiu os jovens com notável rapidez e os transferiu diretamente para os campos de treinamento criados à pressa para conduzir a educação militar. O objetivo era reunir uma grande horda humana e movê-los para a Síria e o Iraque, onde a Al-Qaeda e o ISIS estavam operando e ameaçando a estabilidade de ambos os países. Os campos de treinamento recém-estabelecidos não foram ocultados de Israel ou de olhos ocidentais. Os campos não eram para ser secretos de forma alguma, mas para tentar intimidar o patrocinador do projeto de Estado fracassado na Síria e no Iraque.

O Hezbollah nunca encontrou nenhuma situação semelhante no passado. Ele precisava improvisar e criar planos provisórios para recrutas tão significativos. Antes desta emergência crescente, a aceitação no Hezbollah tinha suas condições estritas. Os recrutas passam por testes psicológicos, ideológicos e físicos e cursos de programa por pelo menos dois anos antes de serem aceitos e enviados para os campos militares para iniciar o treinamento e mais tarde serem designados para as operações de campo.

