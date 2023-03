Bruxelles di Elijah J. Magnier –

L’anno passato ha visto molti eventi che le parti russa e americana non si aspettavano. Putin non si aspettava che l’Ucraina avrebbe combattuto ferocemente e con fede coerente, pronta a sacrificare tutto, e Putin credeva che l’occupazione di Kiev sarebbe stata facile. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden non si aspettava che l’economia russa rimanesse in piedi e la previsione dell’amministrazione statunitense che la sconfitta schiacciante di Mosca dopo mesi di guerra sarebbe stata inevitabile. Il presidente russo non si aspettava di perdere l’Europa così rapidamente. Il gruppo europeo, guidato da Germania e Francia, ha assunto una posizione ostile e ha deciso di fornire denaro e armi all’Ucraina fino a quando il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, ha dichiarato: “La Russia e l’Unione Europea non hanno più rapporti”.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...