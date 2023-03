Een jaar na de titanenstrijd in Oekraïne: Resultaten en geleerde lessen (3)

Brussel door Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De stelling van president Joe Biden dat Rusland de vier door president Vladimir Poetin aangekondigde Oekraïense provincies niet tot zijn doelstellingen zal behoren en dat de oorlog “jaren” zal duren, is niet langer houdbaar. Het Russische leger heeft verschillende fronten geconsolideerd en rukt, om te voorkomen dat zijn militairen uitgeput raken, langzaam op naar de stad Bakhmut in een de door het Kremlin, en niet door Oekraïne en de NAVO, bepaalde fase van de oorlog. Het is niet onmogelijk dat het Amerikaanse plan om het Russische leger uit te putten zich nu tegen de NAVO keert, waarbij het Kremlin de westerse strategische wapenvoorraden en economie lijkt uit te putten.

Het is mogelijk dat Rusland, afhankelijk van de prestaties van de Russische en Oekraïense legers op het slagveld, overweegt zijn operaties uit te breiden tot de stad Odessa om de enige uitgang van Oekraïne naar de Zwarte Zee af te sluiten. Gesteld dat het Westen Oekraïne blijft steunen door meer wapens te sturen. In dat geval zal Rusland waarschijnlijk geen einde maken aan de druk op de wapenindustrie en de economie van het Westen nu de inflatie in Europa toeneemt. Vanuit militair oogpunt is het dus logisch dat Rusland niet zal toestaan dat het Oekraïense leger door herbewapening van de NAVO zijn troepen verzamelt en de Russische verdediging aanvalt. Daarom zal het Russische leger blijven oprukken en de vijand blijven aanvallen om zijn menselijke en infrastructurele hulpbronnen uit te putten.

Daartoe moeten de nieuwe Russische strijdkrachten eerst de volledige controle krijgen over de resterende gebieden van Lugansk, meer dan veertig procent van Donetsk en wat er overblijft van Zaporizhzhia en Kherson. Rusland heeft nog veel land te veroveren als de Oekraïners tot de laatste man blijven vechten voor de glorie van de NAVO en de Amerikaanse overheersing, zoals president Zelensky onthulde. Het is opmerkelijk dat de Oekraïense president zijn taal heeft veranderd en het Westen heeft verteld dat zijn mannen vechten voor hun welzijn en voor de hegemonie van de VS, een opmerking die hij nooit openlijk heeft gedeeld, hoewel zijn minister van Defensie in de afgelopen weken dezelfde stelling heeft ingenomen.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...