Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

“Europa sollte eine strategische Wirtschaft anstreben und sich von der Abhängigkeit von Amerika lösen”… Mit diesen einfachen Worten drückte der französische Präsident Emmanuel Macron aus, was den westeuropäischen Staats- und Regierungschefs vorschwebte, die die Ukraine nicht in einen Krieg gegen Russland treiben und die Beziehungen zu Russland nicht abbrechen wollten. Die Frage ist jedoch, ob ein paar Worte eines einflussreichen europäischen Führers, der die Hegemonie der USA satt hat, ausreichen, um einen Kurswechsel herbeizuführen und Europa zu der Rationalität zurückzubringen, die es seit dem Ausbruch des amerikanisch-russischen Krieges auf ukrainischem Boden vermissen lässt? Ist Macrons Angebot aufrichtig? Wenn ja, kann er die Unterwürfigkeit Europas gegenüber den USA ändern? Wie auch immer die richtigen Antworten lauten, die Folgen des Krieges kommen an die Oberfläche, aber der Krieg ist noch lange nicht vorbei.

Es ist nicht das erste Mal, dass Macron sich ähnlich geäußert hat, indem er die Unabhängigkeit Europas forderte und vor dem wachsenden Einfluss der USA auf dem Alten Kontinent warnte. Tatsächlich sagte der französische Präsident 2018, dass Europa seine eigene Armee haben müsse, um sich vor seinen Feinden, insbesondere den Vereinigten Staaten, zu schützen, und dass sich die NATO in einem Zustand des “Hirntods” befinde.

Einige Jahre später sah er sich jedoch gezwungen, den Krieg der USA in der Ukraine zu unterstützen, und alle sechs seiner Versuche, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu vermitteln, um den Krieg zu beenden, scheiterten. Um die Beziehungen zwischen Moskau und Paris zu verschlechtern, schickte Frankreich unter dem Druck der USA militärische Ausrüstung in die Ukraine sowie nach Deutschland und Osteuropa (die den USA gegenüber eher gehorsam sind) und schloss sich dem westlichen Club an, der Sanktionen gegen Russland verhängte. Europa ignorierte seinen Bedarf an billigem und hochwertigem russischem Gas in dem Glauben, dass Russland bald in seine Hände fallen würde und es nur noch darum ginge, die “Kriegsbeute” zu teilen.

Aber der Verlauf des Krieges zum Vorteil Russlands und zum Nachteil der Ukraine wird heute immer deutlicher, trotz der Unterstützung von mehr als vierzig Ländern in einem gemeinsamen Einsatzkommando unter Führung der USA in Ramstein, Deutschland. Auf der anderen Seite haben die Länder, die die westlichen Sanktionen gegen Russland abgelehnt haben, begonnen, sich zu organisieren und sich vom Westen abzuwenden, obwohl sie nur 16 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen.

Diese Länder haben beschlossen, ihren Handel und ihre Ölverkäufe zu aktivieren, ohne sich ausschließlich auf den Dollar zu verlassen. Stattdessen haben sie sich darauf geeinigt, mit dem chinesischen Yuan und lokalen Währungen zu handeln, was China zu einer höheren Währungsmacht verhelfen und den lokalen Wirtschaften dieser Länder helfen wird, sich zu entwickeln und ihren Wert zu erhalten. Europa ist darüber beunruhigt, zumal seine Industrie bereits durch den Anstieg der Energiepreise und die Entscheidung des Kongresses, Industrieunternehmen mit Steuererleichterungen und Energiefazilitäten zu unterstützen, in Mitleidenschaft gezogen wurde, was die Abwanderung der europäischen Industrie in die USA auslöste.

In dem Maße, in dem die ölproduzierenden Länder vom reinen Dollar-Handel abrücken, wird das “Petrodollar”-Argument, das Mitte der 1970er Jahre zur Unterstützung der US-Währung aufkam, wahrscheinlich unter dem Einfluss der Verwendung des Yuan bröckeln. Saudi-Arabien hat bereits eine Vereinbarung unterzeichnet, ein Drittel seines Öls in der Landeswährung an China zu verkaufen. Dies hat in Washington die Alarmglocken läuten lassen, wo man erkannt hat, dass die Sanktionen und die wirtschaftliche Kontrolle über die Welt zu schwinden beginnen. Die BRICS-Staaten folgen diesem Beispiel, ein wichtiger Schritt in Richtung Entdollarisierung.

